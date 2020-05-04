Когда выйдет iOS 13.5 и что там нового

Стоит ли менять iPhone 6, iPhone 6s или iPhone 7 на iPhone SE в 2020 году

Apple в апреле 2020 года представила iPhone SE 2, новый недорогой iPhone, который сочетает в себе дизайн iPhone 8 и супер быстрый чип A13 от iPhone 11. И все это за 39 990 рублей. Если у вас более старый iPhone, например iPhone 6s, iPhone 7 или даже более ранний телефон, вам может быть интересно, стоит ли переходить на это новое устройство. Возможно, кто-то уже определился, но даже если так, вам будет интересно посмотреть, действительно ли iPhone SE 2 так лучше iPhone 7. А заодно посмотрим, чем он так хорош в сравнении с прошлыми айфонами.

Что нового в iPhone SE 2

Вот краткий список особенностей нового смартфона. Многое из этого мы уже видели, например, в iPhone 7, но не обошлось и без серьезных нововведений.

Тот же дизайн, что и у iPhone 8

Стеклянный корпус

4,7-дюймовый дисплей

Чип A13

12-мегапиксельная камера с одним объективом

Touch ID

Беспроводная зарядка

Быстрая зарядка

Что общего у iPhone SE 2 и iPhone 6

Новый iPhone SE 2020 года имеет такой же дизайн, который Apple использовала для iPhone, выпущенных в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах. Поэтому те, кто обновятся до SE с iPhone 6, 6s, 7 или 8, могут не бояться чего-то нового — телефон того же размера, веса и формы.

iPhone SE 2020 года оснащен 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем, толстой верхней и нижней рамками и кнопкой Домой с более быстрым сканером отпечатков Touch ID, чем в айфонах со сканером прошлых поколений. В старых iPhone кнопка Домой была реальной физической кнопкой, но в iPhone 7 Apple сделала ее программной. Кнопка ощущается, как будто она настоящая, благодаря тактильной обратной связи, но на самом деле… ее нет. Такая кнопка по ощущениям не будет сильно отличаться от кнопки на iPhone 6 и 6s, но нажатие у нее чуть помягче.

Владельцы больших телефонов вроде iPhone 6s Plus не смогут получить устройство такого же размера с диагональю 5,5 дюйма, так как в настоящее время Apple не предлагает iPhone SE Plus. Причем ходят слухи, что такой аппарат появится только в следующем году.

iPhone SE 2 и iPhone 6 — внешние отличия

Во-первых, цвет. iPhone SE доступен в белом, черном и красном (PRODUCT) RED, при этом черный и белый похожи на хорошо известные нам серебристый и «серый космос». Есть одно существенное и заметное отличие в дизайне нового iPhone SE по сравнению со старыми айфонами — iPhone SE имеет стеклянную переднюю и заднюю панель с алюминиевой рамкой между ними, которая соединяет две части вместе. В то время как iPhone 6s и другие подобные iPhone (за исключением iPhone 8) имеет алюминиевую заднюю панель.

Алюминий намного долговечнее стекла, поэтому при переходе на iPhone SE 2 со старого телефона следует помнить, что новый iPhone более хрупкий и может легко разбиться, если его уронить без чехла на твердую поверхность. Да и с чехлом тоже.

Кроме того, если вы планируете перейти на новый iPhone SE с iPhone 6 или 6s, вам нужно знать, что на iPhone SE 2 нет гнезда для наушников. Apple убрала его начиная с iPhone 7, поэтому даже в iPhone 11 Pro аудиоразъема нет. Это значит, что если у вас есть проводные наушники с 3,5-мм штекером, вам понадобится адаптер, который позволит им подключаться с помощью Lightning в iPhone. Или купить беспроводные Bluetooth-наушники, вроде AirPods.

Плюсы iPhone SE 2020

У iPhone SE 2 нет 3D Touch

На iPhone 6s, 7 или 8 вы можете использовать функцию 3D Touch, которая позволяет получить доступ к скрытым меню и другим функциям при усиленном нажатии пальцем на дисплей iPhone.

В iPhone SE 2020 нет 3D Touch, но есть нечто похожее — Haptic Touch. Haptic Touch не совсем то же самое, потому что этой функции все равно, с каким усилием вы нажимаете на экран, достаточно обычного длительного нажатия. Тем не менее функции она выполняет те же самые, что и 3D Touch, и многим нравится больше.

iPhone SE 2 водонепроницаемый

Первым iPhone, который был объявлен Apple водонепроницаемым, был iPhone 7. Если вы переходите с iPhone 6 или 6s, водонепроницаемость является для вас важным преимуществом, которое вы получите при обновлении. Теперь вам можно будет проще пользоваться iPhone под дождем и не бояться, если он случайно упадет в лужу или бассейн, пока вы читаете наш Telegram-чат. Хотя лучше так не делать — гарантия Apple не покрывает ущерб, вызванный попаданием жидкости.

Новый iPhone SE защищен от воды и пыли по стандарту IP67. Это значит, что пыль в него не попадет, и телефон может выдерживать погружение в воду на глубину до одного метра в течение 30 минут. iPhone 6 или iPhone 6s так может? Нет.

Можете почитать сравнение iPhone SE 2020 и iPhone 11 - у них довольно много общего.

Беспроводная зарядка и быстрая зарядка в iPhone SE 2

Стеклянный корпус может для кого-то оказаться непрактичным, когда речь идет о долговечности, но он позволяет использовать функцию, которой не было в старых iPhone — беспроводную зарядку. Она позволяет заряжать iPhone SE с помощью любого беспроводного зарядного устройства на основе Qi, что удобно, потому что в настоящее время на рынке существует множество таких гаджетов в разных ценовых категориях.

Максимальная мощность беспроводной зарядки в iPhone SE составляет 7,5 Вт, поэтому это не лучшее решение, если вам нужно быстро зарядить айфон, но оно идеально подходит для подзарядки в дневное время или ночью на какой-нибудь док-станции.

Плюс у iPhone SE 2 есть еще одна крутая фишка. Он может зарядиться до 50 процентов всего за 30 минут с помощью кабеля USB-C — Lightning и адаптера питания 18 Вт. Где его взять? Например, если у вас есть новый MacBook или iPad, там в комплекте зарядные адаптеры высокой мощности. В противном случае его придется приобретать отдельно, потому что iPhone SE 2 поставляется с адаптером питания 5 Вт и стандартным кабелем USB — Lightning.

В iPhone SE 2 больше памяти

Apple увеличила базовый объем памяти в последних iPhone, и iPhone SE 2 доступен с 64, 128 или 256 ГБ дискового пространства. Если вы планируете делать много фотографий, возможно, стоит заплатить дополнительно 5 тысяч рублей за модель 128 ГБ, особенно если вы планируете пользоваться этим телефоном несколько лет.

В свое время память iPhone 6 и 6 была ограничена до 16, 64 и 128 ГБ, а iPhone 7 был доступен с 32, 128 или 256 ГБ хранилища. Если вы пользовались телефоном с маленьким объемом памяти, например, 16 ГБ, то даже обновление до 64 ГБ станет огромным облегчением, поскольку вам не нужно будет так тщательно управлять хранением фотографий и следить за размером приложений.

А еще у iPhone SE 2 целых 3 ГБ оперативной памяти - iPhone 6 такое и не снилось.

Быстрый Wi-Fi и LTE в iPhone SE 2020

iPhone SE 2 поддерживает гигабитный LTE и работает в более чем 25 диапазонах, что является значительным улучшением по сравнению с iPhone 6. Гигабитный LTE означает более высокую скорость скачивания и отдачи по сотовой сети, в то время как поддержка большего количества диапазонов LTE означает, что если вы будете путешествовать, ваш iPhone сможет работать в сетях LTE другой страны.

В новом iPhone SE Apple также реализовала поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, это самые продвинутые версии Bluetooth и Wi-Fi. Wi-Fi 6 быстрее, чем протокол Wi-Fi 5, который использовался в течение многих лет, и хотя он еще не внедрен повсеместно, это определенно та функция, которую вы захотите иметь на телефоне.

А теперь к цифрам — iPhone SE предлагает в 3,2 раза более высокую скорость интернета по сотовой связи, чем iPhone 6s, и прирост скорости до 38% по Wi-Fi. Реальные скорости будут отличаться, поскольку эти статистические данные основаны на теоретических максимумах, но все равно круто.

В iPhone SE 2 есть eSIM

Поддержка двух SIM-карт также есть в новом iPhone SE, так что вы можете использовать дополнительную SIM-карту во время путешествий без необходимости замены SIM-карты или установить два телефонных номера на одном айфоне — один для работы и один — для личного пользования.

Камера iPhone SE 2

Несмотря на то, что в iPhone SE 2 стоит камера от iPhone 8, за счет программного обеспечения модуль в новом телефоне лучше и умеет делать портретные снимки. Да, размер матрицы, оптический стабилизатор и количество линз в оптике всё ещё важны, но не так, как ПО, которое может потянуть далеко не любое железо. У iPhone SE 2020 c этим всё отлично — у него процессор от iPhone 11 Pro.

А вы сможете отличить фото на iPhone SE 2 от снимка на iPhone 11 Pro?

Если вы обновитесь с iPhone 6 или iPhone 6s, разница в камере будет очень заметна. Владельцы iPhone 8 тоже почувствуют отличия, поскольку портретный режим все же делает свое дело.

Стоит ли покупать iPhone SE в 2020 году

Однозначно — да, если у вас iPhone 6, iPhone 6s (или более старый айфон). Владельцы iPhone 7, как мне кажется, могут подождать до WWDC, когда объявят список поддерживаемых iOS 14 устройств, но если хотите продавать телефон на вторичном рынке, сейчас он будет стоить дороже, чем в июне. Что касается iPhone 8, здесь каждый решает сам — нужна ему, например, eSIM, более быстрый Wi-Fi и другие плюшки или нет. Я думаю, обновление с «восьмерки» не имеет особого смысла.

Очевидно, у Apple есть задача простимулировать тех, кто все еще использует iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Это имеет большой смысл, особенно если учесть, что эти устройства не могут обновиться до iOS 13. Так что обновление для них вполне обосновано. Как и для iPhone 7, который в следующем году тоже превратится в тыкву станет устаревшим.

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