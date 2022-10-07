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Правда ли, что Айфон портится от игр

Иван Герасимов

Моя мама тратит свободное время после работы, играя на Айфоне. Честно говоря, непривычно видеть довольно взрослого человека за этим занятием, хотя я играю крайне редко — нужна прямо крайне отчаянная ситуация, чтобы запустить игру на iPad или на ноутбуке, не говоря уже об iPhone. Признаться, в плане игр на смартфоне меня еще и пугает перспектива убить iPhone, особенно, если речь о батарее и дисплее. Если вы также переживаете за свой смартфон и не рискуете на нем играть, то давайте разбираться: портят ли игры Айфон.

Разбираемся, правда ли, что игры делают iPhone хуже

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Вредно ли играть на телефоне

С точки зрения досуга, играть очень даже полезно: это позволяет мозгу не только расслабиться и снять напряжение после рабочего дня, но и элементарно подумать о чем-то серьезном, сосредоточившись на игровом процессе. Полезны не только игры с продуманным сюжетом, но и простые головоломки вроде тетриса. В любом случае, это полезнее, чем просто скроллить ленту новостей в соцсетях.

Играть на Айфоне можно и даже полезно. Но делать это нужно правильно

Но как это влияет на смартфон? Легкие игры-головоломки, по идее, не вызывают серьезной нагрузки на компоненты. Согласитесь, было бы странно, если iPhone нагревался из-за Angry Birds или какого-нибудь Hill Climb Racing. Однако не все так просто: если в игру встроено много рекламы, то iPhone все же может начать нагреваться через какое-то время, поэтому стоит выбирать игры без интернета.

Также нагрев в простых играх на Айфоне может появляться из-за того, что вы часто переключаетесь между приложениями: поиграл — ответил на сообщение ВКонтакте — проверил Телеграм — вернулся в игру. Чем чаще вы так делаете, тем быстрее греется iPhone.

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Почему Айфон греется в играх

Несмотря на то, что iPhone обладает очень высокой производительностью и подходит, наверное, для любых игр, про это как-то не принято говорить. В основном, в пример приводят игровые смартфоны на Android, так как у них более продуманная система охлаждения.

Айфон греется из-за нагрузки на аккумулятор и процессор

Правда, такие модели рассчитаны не на тех, кто любит поиграть по пути с работы домой, а на тех, кто не выпускает смартфон из рук даже на зарядке. Так что, iPhone — вполне себе игровой смартфон для простых людей: играть на нем можно хоть целыми днями, но с небольшими перерывами. Это полезно и смартфону, и вам.

Обычно в играх Айфон греется сильнее всего только с той стороны, где расположен процессор: чип, в который также входит графический ускоритель, работает на полной мощности, выделяя много энергии. По мере использования нагревается и аккумулятор, испытывающий серьезную нагрузку.

Поэтому через полтора-два часа игр вы можете заметить, что Айфон нагрелся очень сильно по всей поверхности, так как в замкнутом пространстве корпуса горячие процессор и аккумулятор без активного охлаждения только увеличивают температуру. Иногда тепло чувствуется даже сквозь плотный фирменный чехол для iPhone, который, конечно же, лучше снять с телефона.

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Можно ли играть на Айфоне во время зарядки

Apple не запрещает играть на Айфоне, пока он заряжается, но лучше снимать с телефона чехол, чтобы избежать перегрева. К этому нужно добавить еще и отключение интернета и приостановку всех энергоёмких процессов вроде просмотра видео.

В любом случае, если раньше iPhone незаметно сбрасывал яркость экрана, предупреждая вас, что сильно нагрелся, то теперь iOS 16 сообщит вам о том, что зарядка приостановлена из-за повышенной температуры. Так что, играть на Айфоне во время зарядки не стоит — аккумулятор проживет дольше.

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Как влияют игры на экран Айфона

Любой экран со временем выгорает, но, говорят, что OLED-дисплеи подвержены этому больше. На самом деле, все относительно: дело в том, что OLED-экран недорогого смартфона Samsung способен без проблем прожить 5 лет, не выгореть и не получить битых пикселей. Тем более, если речь идет об iPhone, где OLED-экраны установлены только в дорогих моделях.

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Так что, можете играть на Айфоне столько, сколько вам вздумается, не переживая за качество картинки. Другое дело — то, как вы пользуетесь экраном: сильных нажатий лучше избегать, иначе стекло элементарно треснет или перестанет работать матрица.

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Так что, портится ли Айфон от игр? Как и любое умное устройство, смартфон нужен для того, чтобы им пользовались, а не просто любовались. Ресурс, конечно, расходуется, но это нормально. Аккумулятор и так долго не живет в смартфонах, а вот ухудшение работы дисплея вы вряд ли заметите, только если не планируете пользоваться одним и тем же телефоном в течение 5-7 лет. И не забудьте о том, что играть нужно в меру, а не с утра до ночи каждый день — это вредно, в первую очередь, для вас.

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