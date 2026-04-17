Я не собирался менять AirPods Pro 2, но нашел AirPods Pro 3 за 17 тысяч и не удержался

AirPods Pro 3 — третье поколение флагманских наушников Apple, которое вышло в сентябре 2025 года. Многие сразу бросили сравнивать их с AirPods 4 и были удивлены результату. Обновление получилось куда серьёзнее, чем может показаться по внешнему виду: улучшенное шумоподавление, встроенный пульсометр, переработанная посадка и увеличенная автономность. В этой статье разберём все ключевые изменения и поможем понять, стоит ли обновление AirPods Pro 3 своих денег — особенно если у вас уже есть AirPods Pro 2.



Отличия AirPods Pro 3 от AirPods Pro 2

На первый взгляд AirPods Pro 3 практически не отличаются от предшественника — тот же белый корпус, тот же форм-фактор внутриканальных наушников. Но некоторые внешние отличия AirPods 3 от AirPods 2 все-таки есть.

AirPods Pro 3 обеспечивают лучшее в своём классе активное шумоподавление (ANC), убирая до 2 раз больше внешнего шума, чем AirPods Pro предыдущего поколения, и до 4 раз больше, чем оригинальные AirPods Pro. Обновлённый дизайн помогает наушникам лучше сидеть в ухе и обеспечивает большую стабильность при активностях вроде бега, HIIT-тренировок и йоги.

Вот основные отличия третьего поколения от второго:

Шумоподавление вдвое мощнее — новая акустическая система с несколькими портами и обновлённые микрофоны глушат внешние звуки заметно эффективнее.

— новая акустическая система с несколькими портами и обновлённые микрофоны глушат внешние звуки заметно эффективнее. Встроенный пульсометр — впервые пользователи могут измерять пульс и отслеживать более 50 видов тренировок через приложение «Фитнес» на iPhone.

— впервые пользователи могут измерять пульс и отслеживать более 50 видов тренировок через приложение «Фитнес» на iPhone. Улучшенная посадка — Apple проанализировала тысячи разных форм ушей и сделала форму AirPods Pro 3 более универсальной. Амбушюры изменились: теперь в комплекте пять пар, а под силиконом находится акустическая пена.

— Apple проанализировала тысячи разных форм ушей и сделала форму AirPods Pro 3 более универсальной. Амбушюры изменились: теперь в комплекте пять пар, а под силиконом находится акустическая пена. Влагозащита IP57 вместо IPX4 — если у AirPods Pro 2 была устойчивость к брызгам (IPX4), то Pro 3 получили полноценный IP57 — защиту от пыли и возможность кратковременного погружения в воду.

вместо IPX4 — если у AirPods Pro 2 была устойчивость к брызгам (IPX4), то Pro 3 получили полноценный IP57 — защиту от пыли и возможность кратковременного погружения в воду. Автономность до 8 часов с ANC — AirPods Pro 3 работают до 8 часов с включённым шумоподавлением (против 6 у предыдущей версии) и до 10 часов в режиме прозрачности.

с ANC — AirPods Pro 3 работают до 8 часов с включённым шумоподавлением (против 6 у предыдущей версии) и до 10 часов в режиме прозрачности. Функция Live Translation — синхронный перевод разговоров приходит на AirPods, помогая общаться с людьми, которые говорят на другом языке.

Не забудьте подписаться на наш канал в Telegram.

Как обновить прошивку AirPods Pro 3

Apple регулярно выпускает обновления прошивки для AirPods Pro 3, которые исправляют ошибки и улучшают стабильность. В марте 2026 года вышла прошивка версии 8B39 для AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 и AirPods 4. Следить за версией прошивки — хорошая привычка: именно через обновления прошивки Apple иногда добавляет важные вещи — например, функцию перевода речи в реальном времени или возможность работать как слуховой аппарат.

У AirPods Pro 3 нет кнопки «Обновить прошивку» в настройках. Обновление происходит автоматически — при выполнении определённых условий. Чтобы ускорить процесс, выполните следующие шаги:

Убедитесь, что на iPhone, iPad или Mac установлена последняя версия iOS, iPadOS или macOS, а Bluetooth включён. Наушники должны быть подключены по Bluetooth. Подключите устройство к Wi-Fi. Подключите зарядный кейс к питанию. Положите AirPods в кейс и закройте крышку. Держите кейс в зоне действия Bluetooth. Подождите не менее 30 минут для обновления прошивки. Откройте крышку кейса, чтобы переподключить AirPods к устройству.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ТЕЛЕГРАМ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ

Чтобы проверить текущую версию прошивки: откройте «Настройки» — Bluetooth, нажмите кнопку «i» рядом с названием AirPods и прокрутите вниз до раздела «Об этом устройстве» — там будет указана версия прошивки.

Если после выполнения всех условий версия прошивки не изменилась, оставьте AirPods в кейсе на зарядке на 30–60 минут. Перезагрузите iPhone или iPad. Попробуйте отключить и заново подключить наушники в Bluetooth.

Выпадают ли AirPods Pro 3 из ушей

Именно посадка — одно из главных улучшений третьего поколения, которое сложно оценить по характеристикам на бумаге. Изменение формы корпуса и смещение амбушюра к центру позволило равномерно распределить давление и убрать напряжение, которое ощущалось при длительном ношении AirPods Pro 2. Наушники стали более комфортными при просмотре видео, разговорах и прослушивании музыки.

Амбушюры тоже изменились: в комплекте теперь пять пар (вместо четырёх), включая новый размер XXS. Под силиконом расположена специальная акустическая пена, улучшающая звучание и герметичность. Пена обеспечивает более плотное прилегание, при этом уши не устают так быстро.

Полноценная переработка архитектуры AirPods Pro 3 стала результатом многочасовых исследований, сбора информации у пользователей и тысяч замеров ушного канала. Apple заявляет, что эти наушники подходят большему количеству людей, чем любая предыдущая модель AirPods.

Кейс у третьей версии немного крупнее, но легче — около 44 г против почти 51 г у Pro 2. В кармане разница ощутима, особенно если носить футляр каждый день.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ САМЫМ ПЕРВЫМ

Шумоподавление и режим прозрачности в AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 способны устранять вдвое больше внешних шумов, чем AirPods Pro 2, и почти в четыре раза эффективнее первых Pro. Такой результат достигнут благодаря усовершенствованной акустической системе с несколькими портами, оптимизирующей поток воздуха и усиливающей басы.

В AirPods Pro 3 используется дополнительный внешний микрофон и обновлённые алгоритмы. Новинка лучше подавляет гул строительной техники или разговоры в офисе. Однако в борьбе с резкими высокочастотными звуками разница с предшественником практически неощутима.

Режим прозрачности тоже стал лучше. По пользовательскому опыту, AirPods Pro 3 обеспечивают более чистый режим прозрачности, чем AirPods Pro 2 — вероятно, это компенсация более плотного прилегания амбушюр с акустической пеной. На практике это означает, что вы можете разговаривать в наушниках, не снимая их, и при этом хорошо слышать собеседника.

Качество звука AirPods Pro 3: что изменилось

AirPods Pro 3 не только лучше звучат за счёт переработанного дизайна, обеспечивая более глубокие басы и ещё более чёткие высокие частоты, но и отсекают посторонние звуки эффективнее.

В версии третьего поколения переработана акустическая архитектура и адаптивный эквалайзер. Благодаря этому бас стал глубже, вокал ощущается чище. При обычном разговоре собеседника слышно чётко и разборчиво.

Адаптивный эквалайзер тоже стал умнее. Если в Pro 2 он настраивал звук в зависимости от посадки, то в Pro 3 алгоритм дополнительно анализирует акустику окружающей среды и тип контента (подкаст, музыка, кино), подстраивая микронастройки.

При этом тем, кто был доволен звучанием AirPods Pro 2, не стоит ожидать кардинальной разницы. Улучшения заметны, но это эволюция, а не революция. Наушники по-прежнему выдают сбалансированный звук с лёгким акцентом на низкие частоты — фирменный почерк Apple.

Зачем в AirPods Pro 3 нужен пульсометр

Одно из самых заметных нововведений — встроенный инфракрасный PPG-сенсор, измеряющий пульс и расход калорий во время тренировок. Это превращает наушники в мини-фитнес-трекер, который работает без Apple Watch.

Поддерживается более 50 типов активности: от пробежек и йоги до интервальных тренировок HIIT. Все данные синхронизируются с приложением Apple Fitness, и измерения продолжаются даже при использовании одного наушника.

Высокоточные световые датчики измеряют пульс 256 раз в секунду, а в приложении «Фитнес» на iOS можно выбрать один из 50 видов тренировок и даже составить плейлисты, которые будут воспроизводиться автоматически.

Для кого это полезно? Для тех, кто тренируется под музыку и не хочет покупать отдельный фитнес-браслет или Apple Watch ради одной функции. Это превращает наушники в полноценную альтернативу для тех, у кого нет фитнес-браслета или умных часов с пульсометром.

Время работы AirPods Pro 3

Автономность самих наушников выросла заметно: AirPods Pro 2 способны работать до 6 часов без подзарядки, тогда как AirPods Pro 3 увеличили ресурс до 8 часов музыки с включённым активным шумоподавлением. В режиме прозрачности — до 10 часов. Это серьёзная прибавка для длинных перелётов или рабочего дня.

Однако есть нюанс с кейсом. С кейсом суммарное время автономной работы у третьей версии составляет 24 часа, а вторая может продержаться в аналогичном режиме до 30 часов. Батарея кейса стала меньше — это плата за его уменьшенный вес.

На практике это означает, что заряжать кейс придётся чуть чаще. Но сами наушники за один сеанс работают существенно дольше, что важнее для большинства пользователей.

AirPods Pro 3 также быстрее заряжаются: 5 минут зарядки дают до 1 часа воспроизведения. Кейс поддерживает зарядку через MagSafe, Qi-совместимые беспроводные зарядки, зарядное устройство Apple Watch и USB-C.

Цена AirPods Pro 3 в России

Официальная цена AirPods Pro 3 в США — 249 долларов. На апрель 2026 года AirPods Pro 3 можно найти в российских магазинах по ценам от 19 000 до 27 000 ₽ в зависимости от продавца. Где покупать — вопрос индивидуальный. Крупные сети электроники (DNS, «М.Видео»), специализированные Apple-магазины и маркетплейсы (Яндекс Маркет, Ozon) предлагают разные цены. Совет: сравнивайте стоимость перед покупкой и обращайте внимание на отзывы.

Обратите внимание на покупку AirPods Pro 3 из-за рубежа через AliExpress. Таможенной пошлины нет вообще, и за счет этого итоговая цена на новые наушники Apple получается очень выгодной — чуть больше 17 тысяч рублей. Рекомендую присмотреться именно к такому варианту, тем более курс доллара располагает.

Стоит ли переходить на AirPods Pro 3 с AirPods Pro 2

Ответ зависит от ваших приоритетов и текущей модели наушников. Обновление однозначно стоит, если:

У вас AirPods Pro первого поколения или ещё более старая модель — обновление более чем оправдано: шумоподавление улучшено вдвое, звук стал чище, а автономность увеличилась до 8 часов. Разница заметна сразу.

или ещё более старая модель — обновление более чем оправдано: шумоподавление улучшено вдвое, звук стал чище, а автономность увеличилась до 8 часов. Разница заметна сразу. Вы тренируетесь и хотите отслеживать пульс без Apple Watch.

без Apple Watch. Вам важна максимальная эффективность шумоподавления (метро, самолёт, открытый офис).

Вас не устраивает посадка AirPods Pro 2 — новая форма и пенные амбушюры могут решить проблему.

Можно подождать, если:

Для повседневных задач AirPods Pro 2 остаются отличным выбором — звук и шумоподавление по-прежнему на высоте.

— звук и шумоподавление по-прежнему на высоте. Вы не занимаетесь спортом и не нуждаетесь в пульсометре.

Ваши AirPods Pro 2 в хорошем состоянии и вас всё устраивает.

Переход с AirPods Pro 2 на Pro 3 имеет смысл, если важны максимальная эффективность ANC, расширенные фитнес-возможности и улучшенные микрофоны, особенно при звонках на улице.

Кому стоит купить AirPods Pro 3 в 2026 году

AirPods Pro 3 — не косметическое обновление, а значительный шаг вперёд в комфорте, шумоподавлении и функциональности. Пульсометр, улучшенная посадка с пенными амбушюрами, защита IP57 и 8 часов работы с ANC — всё это делает третье поколение лучшими наушниками Apple для повседневного использования и тренировок.

Если ваши текущие AirPods старше двух лет или вы давно хотели наушники с фитнес-функциями без Apple Watch, обновление AirPods Pro 3 себя оправдает. Владельцам AirPods Pro 2 стоит взвесить, насколько критичны для них улучшения в шумоподавлении и посадке — в остальном вторые Pro по-прежнему работают отлично и стоят значительно дешевле.