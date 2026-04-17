Я не собирался менять AirPods Pro 2, но нашел AirPods Pro 3 за 17 тысяч и не удержался

Иван Кузнецов

AirPods Pro 3 — третье поколение флагманских наушников Apple, которое вышло в сентябре 2025 года. Многие сразу бросили сравнивать их с AirPods 4 и были удивлены результату. Обновление получилось куда серьёзнее, чем может показаться по внешнему виду: улучшенное шумоподавление, встроенный пульсометр, переработанная посадка и увеличенная автономность. В этой статье разберём все ключевые изменения и поможем понять, стоит ли обновление AirPods Pro 3 своих денег — особенно если у вас уже есть AirPods Pro 2.

AirPods Pro 3: почему обновление того стоит в 2025 году

Отличия AirPods Pro 3 от AirPods Pro 2

На первый взгляд AirPods Pro 3 практически не отличаются от предшественника — тот же белый корпус, тот же форм-фактор внутриканальных наушников. Но некоторые внешние отличия AirPods 3 от AirPods 2 все-таки есть.

Как минимум наушники отличаются по форме и это заметно

AirPods Pro 3 обеспечивают лучшее в своём классе активное шумоподавление (ANC), убирая до 2 раз больше внешнего шума, чем AirPods Pro предыдущего поколения, и до 4 раз больше, чем оригинальные AirPods Pro. Обновлённый дизайн помогает наушникам лучше сидеть в ухе и обеспечивает большую стабильность при активностях вроде бега, HIIT-тренировок и йоги.

Вот основные отличия третьего поколения от второго:

  • Шумоподавление вдвое мощнее — новая акустическая система с несколькими портами и обновлённые микрофоны глушат внешние звуки заметно эффективнее.
  • Встроенный пульсометр — впервые пользователи могут измерять пульс и отслеживать более 50 видов тренировок через приложение «Фитнес» на iPhone.
  • Улучшенная посадка — Apple проанализировала тысячи разных форм ушей и сделала форму AirPods Pro 3 более универсальной. Амбушюры изменились: теперь в комплекте пять пар, а под силиконом находится акустическая пена.
  • Влагозащита IP57 вместо IPX4 — если у AirPods Pro 2 была устойчивость к брызгам (IPX4), то Pro 3 получили полноценный IP57 — защиту от пыли и возможность кратковременного погружения в воду.
  • Автономность до 8 часов с ANC — AirPods Pro 3 работают до 8 часов с включённым шумоподавлением (против 6 у предыдущей версии) и до 10 часов в режиме прозрачности.
  • Функция Live Translation — синхронный перевод разговоров приходит на AirPods, помогая общаться с людьми, которые говорят на другом языке.

Как обновить прошивку AirPods Pro 3

Apple регулярно выпускает обновления прошивки для AirPods Pro 3, которые исправляют ошибки и улучшают стабильность. В марте 2026 года вышла прошивка версии 8B39 для AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 и AirPods 4. Следить за версией прошивки — хорошая привычка: именно через обновления прошивки Apple иногда добавляет важные вещи — например, функцию перевода речи в реальном времени или возможность работать как слуховой аппарат.

У AirPods Pro 3 нет кнопки «Обновить прошивку» в настройках. Обновление происходит автоматически — при выполнении определённых условий. Чтобы ускорить процесс, выполните следующие шаги:

Обязательно подключите наушники к зарядке и уберите их в кейс

  1. Убедитесь, что на iPhone, iPad или Mac установлена последняя версия iOS, iPadOS или macOS, а Bluetooth включён. Наушники должны быть подключены по Bluetooth.
  2. Подключите устройство к Wi-Fi. Подключите зарядный кейс к питанию. Положите AirPods в кейс и закройте крышку. Держите кейс в зоне действия Bluetooth.
  3. Подождите не менее 30 минут для обновления прошивки.
  4. Откройте крышку кейса, чтобы переподключить AirPods к устройству.

Чтобы проверить текущую версию прошивки: откройте «Настройки» — Bluetooth, нажмите кнопку «i» рядом с названием AirPods и прокрутите вниз до раздела «Об этом устройстве» — там будет указана версия прошивки.

Версия прошивки указывается в настройках AirPods

Если после выполнения всех условий версия прошивки не изменилась, оставьте AirPods в кейсе на зарядке на 30–60 минут. Перезагрузите iPhone или iPad. Попробуйте отключить и заново подключить наушники в Bluetooth.

Выпадают ли AirPods Pro 3 из ушей

Именно посадка — одно из главных улучшений третьего поколения, которое сложно оценить по характеристикам на бумаге. Изменение формы корпуса и смещение амбушюра к центру позволило равномерно распределить давление и убрать напряжение, которое ощущалось при длительном ношении AirPods Pro 2. Наушники стали более комфортными при просмотре видео, разговорах и прослушивании музыки.

За счет новой формы наушники держатся в ушах намного лучше

Амбушюры тоже изменились: в комплекте теперь пять пар (вместо четырёх), включая новый размер XXS. Под силиконом расположена специальная акустическая пена, улучшающая звучание и герметичность. Пена обеспечивает более плотное прилегание, при этом уши не устают так быстро.

Полноценная переработка архитектуры AirPods Pro 3 стала результатом многочасовых исследований, сбора информации у пользователей и тысяч замеров ушного канала. Apple заявляет, что эти наушники подходят большему количеству людей, чем любая предыдущая модель AirPods.

Кейс у третьей версии немного крупнее, но легче — около 44 г против почти 51 г у Pro 2. В кармане разница ощутима, особенно если носить футляр каждый день.

Шумоподавление и режим прозрачности в AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 способны устранять вдвое больше внешних шумов, чем AirPods Pro 2, и почти в четыре раза эффективнее первых Pro. Такой результат достигнут благодаря усовершенствованной акустической системе с несколькими портами, оптимизирующей поток воздуха и усиливающей басы.

Активное шумоподавление AirPods Pro 3 эффективно даже на шумной улице или в метро

В AirPods Pro 3 используется дополнительный внешний микрофон и обновлённые алгоритмы. Новинка лучше подавляет гул строительной техники или разговоры в офисе. Однако в борьбе с резкими высокочастотными звуками разница с предшественником практически неощутима.

Режим прозрачности тоже стал лучше. По пользовательскому опыту, AirPods Pro 3 обеспечивают более чистый режим прозрачности, чем AirPods Pro 2 — вероятно, это компенсация более плотного прилегания амбушюр с акустической пеной. На практике это означает, что вы можете разговаривать в наушниках, не снимая их, и при этом хорошо слышать собеседника.

Качество звука AirPods Pro 3: что изменилось

AirPods Pro 3 не только лучше звучат за счёт переработанного дизайна, обеспечивая более глубокие басы и ещё более чёткие высокие частоты, но и отсекают посторонние звуки эффективнее.

В версии третьего поколения переработана акустическая архитектура и адаптивный эквалайзер. Благодаря этому бас стал глубже, вокал ощущается чище. При обычном разговоре собеседника слышно чётко и разборчиво.

Адаптивный эквалайзер тоже стал умнее. Если в Pro 2 он настраивал звук в зависимости от посадки, то в Pro 3 алгоритм дополнительно анализирует акустику окружающей среды и тип контента (подкаст, музыка, кино), подстраивая микронастройки.

При этом тем, кто был доволен звучанием AirPods Pro 2, не стоит ожидать кардинальной разницы. Улучшения заметны, но это эволюция, а не революция. Наушники по-прежнему выдают сбалансированный звук с лёгким акцентом на низкие частоты — фирменный почерк Apple.

Зачем в AirPods Pro 3 нужен пульсометр

Одно из самых заметных нововведений — встроенный инфракрасный PPG-сенсор, измеряющий пульс и расход калорий во время тренировок. Это превращает наушники в мини-фитнес-трекер, который работает без Apple Watch.

Поддерживается более 50 типов активности: от пробежек и йоги до интервальных тренировок HIIT. Все данные синхронизируются с приложением Apple Fitness, и измерения продолжаются даже при использовании одного наушника.

Высокоточные световые датчики измеряют пульс 256 раз в секунду, а в приложении «Фитнес» на iOS можно выбрать один из 50 видов тренировок и даже составить плейлисты, которые будут воспроизводиться автоматически.

Для кого это полезно? Для тех, кто тренируется под музыку и не хочет покупать отдельный фитнес-браслет или Apple Watch ради одной функции. Это превращает наушники в полноценную альтернативу для тех, у кого нет фитнес-браслета или умных часов с пульсометром.

Время работы AirPods Pro 3

Автономность самих наушников выросла заметно: AirPods Pro 2 способны работать до 6 часов без подзарядки, тогда как AirPods Pro 3 увеличили ресурс до 8 часов музыки с включённым активным шумоподавлением. В режиме прозрачности — до 10 часов. Это серьёзная прибавка для длинных перелётов или рабочего дня.

Однако есть нюанс с кейсом. С кейсом суммарное время автономной работы у третьей версии составляет 24 часа, а вторая может продержаться в аналогичном режиме до 30 часов. Батарея кейса стала меньше — это плата за его уменьшенный вес.

Кейс AirPods Pro 3 поддерживает MagSafe, Qi и USB-C зарядку

На практике это означает, что заряжать кейс придётся чуть чаще. Но сами наушники за один сеанс работают существенно дольше, что важнее для большинства пользователей.

AirPods Pro 3 также быстрее заряжаются: 5 минут зарядки дают до 1 часа воспроизведения. Кейс поддерживает зарядку через MagSafe, Qi-совместимые беспроводные зарядки, зарядное устройство Apple Watch и USB-C.

Цена AirPods Pro 3 в России

Официальная цена AirPods Pro 3 в США — 249 долларов. На апрель 2026 года AirPods Pro 3 можно найти в российских магазинах по ценам от 19 000 до 27 000 ₽ в зависимости от продавца. Где покупать — вопрос индивидуальный. Крупные сети электроники (DNS, «М.Видео»), специализированные Apple-магазины и маркетплейсы (Яндекс Маркет, Ozon) предлагают разные цены. Совет: сравнивайте стоимость перед покупкой и обращайте внимание на отзывы.

Итоговая цена получится чуть больше 17 тысяч рублей

Обратите внимание на покупку AirPods Pro 3 из-за рубежа через AliExpress. Таможенной пошлины нет вообще, и за счет этого итоговая цена на новые наушники Apple получается очень выгодной — чуть больше 17 тысяч рублей. Рекомендую присмотреться именно к такому варианту, тем более курс доллара располагает.

Стоит ли переходить на AirPods Pro 3 с AirPods Pro 2

Переходить на третье поколение стоит только с первого

Ответ зависит от ваших приоритетов и текущей модели наушников. Обновление однозначно стоит, если:

  • У вас AirPods Pro первого поколения или ещё более старая модель — обновление более чем оправдано: шумоподавление улучшено вдвое, звук стал чище, а автономность увеличилась до 8 часов. Разница заметна сразу.
  • Вы тренируетесь и хотите отслеживать пульс без Apple Watch.
  • Вам важна максимальная эффективность шумоподавления (метро, самолёт, открытый офис).
  • Вас не устраивает посадка AirPods Pro 2 — новая форма и пенные амбушюры могут решить проблему.

Можно подождать, если:

  • Для повседневных задач AirPods Pro 2 остаются отличным выбором — звук и шумоподавление по-прежнему на высоте.
  • Вы не занимаетесь спортом и не нуждаетесь в пульсометре.
  • Ваши AirPods Pro 2 в хорошем состоянии и вас всё устраивает.

Переход с AirPods Pro 2 на Pro 3 имеет смысл, если важны максимальная эффективность ANC, расширенные фитнес-возможности и улучшенные микрофоны, особенно при звонках на улице.

Кому стоит купить AirPods Pro 3 в 2026 году

Apple не показала что-то принципиально новое, но сделала сильно лучше то, что уже было

AirPods Pro 3 — не косметическое обновление, а значительный шаг вперёд в комфорте, шумоподавлении и функциональности. Пульсометр, улучшенная посадка с пенными амбушюрами, защита IP57 и 8 часов работы с ANC — всё это делает третье поколение лучшими наушниками Apple для повседневного использования и тренировок.

Если ваши текущие AirPods старше двух лет или вы давно хотели наушники с фитнес-функциями без Apple Watch, обновление AirPods Pro 3 себя оправдает. Владельцам AirPods Pro 2 стоит взвесить, насколько критичны для них улучшения в шумоподавлении и посадке — в остальном вторые Pro по-прежнему работают отлично и стоят значительно дешевле.

