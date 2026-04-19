iOS 26.4.1 на iPhone: кому обновление увеличит время работы, а кому — нет

Новая iOS 26.4.1 — типичное промежуточное обновление, которого никто особо не ждал, но которое Apple выпустила для устранения накопившихся багов. Никаких громких функций, никаких ИИ-функций — только точечные исправления. И это, пожалуй, даже хорошо: такие сборки чаще всего даже полезнее для юзера, чем крупные релизы с ворохом новых возможностей. Но как и любая другая сборка, iOS 26.4.1 влияет на автономность Айфона — в этом нет никаких сомнений. Поможет нам в этом определиться свежее исследование и отзывы реальных владельцев.



Что нового в iOS 26.4.1

Главное в iOS 26.4.1 — закрытие нескольких уязвимостей безопасности, о которых Apple в своей традиционной манере говорит скупо. Плюс исправления в Apple Music (после iOS 26.4 многие жаловались на сбои в Playlist Playground), правки в работе Shazam офлайн, устранение подвисаний клавиатуры у части пользователей. Также в сборке решена проблема с произвольной перезагрузкой iPhone при подключении к определённым аксессуарам по USB-C.

Патч безопасности с закрытием уязвимостей в WebKit и сетевых компонентах.

Исправления в Apple Music, включая стабильность Playlist Playground.

Устранение мелких багов клавиатуры и Face ID.

Решены проблемы с USB-C-аксессуарами, вызывавшие перезагрузку.

Обновление небольшое, поэтому интересен главный вопрос: как изменилось время работы iPhone с iOS 26.4.1? Особенно с учётом того, что автономность iOS 26.4 оказалась неоднозначной — кто-то выиграл, кто-то проиграл. Давайте разбираться.

Автономность iPhone с iOS 26.4.1 — результаты теста

По уже устоявшейся традиции блогер iAppleBytes провёл тест автономности на шести моделях iPhone — от самого старого iPhone SE 2020 до свежего iPhone 16. Условия тестирования стандартные: одинаковая яркость, одинаковый набор задач, одинаковое состояние батареи у каждого экземпляра.

Результаты я сравнил сразу с четырьмя версиями iOS: недавней iOS 26.4, прошлогодней iOS 18.4.1 и позапрошлогодней iOS 17.4.1. Получилась весьма наглядная ретроспектива.

Модель iOS 26.4.1 iOS 26.4 iOS 18.4.1 iOS 17.4.1 iPhone SE 3 часа 11 минут 3 часа 20 минут 3 часа 22 минуты 3 часа 33 минуты iPhone 11 5 часов 18 минут 5 часов 27 минут 5 часов 31 минута 4 часа 55 минут iPhone 12 5 часов 55 минут 5 часов 55 минут 5 часов 43 минуты 5 часов 50 минут iPhone 13 5 часов 26 минут 5 часов 24 минуты 6 часов 41 минута 6 часов 40 минут iPhone 15 9 часов 17 минут 9 часов 19 минут 9 часов 26 минут 10 часов 22 минуты iPhone 16 14 часов 54 минуты 14 часов 59 минут 13 часов 47 минут —

Первое, что бросается в глаза — iOS 26.4.1 практически не повлияла на автономность по сравнению с iOS 26.4. Разница почти у всех моделей исчисляется минутами, и это, в общем-то, хороший знак: такие скромные обновления не должны ломать то, что работает. Но нюансы всё равно есть.

iPhone SE продолжает терять. Минус 9 минут к iOS 26.4, минус 11 минут к iOS 18.4.1 и целых 22 минуты просадки относительно iOS 17.4.1. Для смартфона, который и так работает чуть больше трёх часов в тесте, каждая минута на счету. Видно, что самая старая модель в линейке постепенно сдаёт позиции с каждой сборкой iOS 26.

продолжает терять. Минус 9 минут к iOS 26.4, минус 11 минут к iOS 18.4.1 и целых 22 минуты просадки относительно iOS 17.4.1. Для смартфона, который и так работает чуть больше трёх часов в тесте, каждая минута на счету. Видно, что самая старая модель в линейке постепенно сдаёт позиции с каждой сборкой iOS 26. iPhone 11 тоже немного просел — минус 9 минут к iOS 26.4. Но если смотреть шире, результат остаётся отличным: по сравнению с iOS 17.4.1 плюс 23 минуты. Апдейт на 26.4.1 ничего критичного не принёс, просто лёгкая коррекция.

тоже немного просел — минус 9 минут к iOS 26.4. Но если смотреть шире, результат остаётся отличным: по сравнению с iOS 17.4.1 плюс 23 минуты. Апдейт на 26.4.1 ничего критичного не принёс, просто лёгкая коррекция. iPhone 12 — идеальный ноль. Тот же результат, что и на iOS 26.4, что бывает крайне редко. При этом по сравнению с iOS 18.4.1 прирост в 12 минут, а с iOS 17.4.1 — всего 5 минут разницы. Владельцам этой модели повезло: за два поколения iOS автономность почти не изменилась.

— идеальный ноль. Тот же результат, что и на iOS 26.4, что бывает крайне редко. При этом по сравнению с iOS 18.4.1 прирост в 12 минут, а с iOS 17.4.1 — всего 5 минут разницы. Владельцам этой модели повезло: за два поколения iOS автономность почти не изменилась. iPhone 13 — всё ещё боль. Плюс 2 минуты к iOS 26.4 — это скорее погрешность теста, чем реальный прирост. А вот если сравнить с iOS 18.4.1 и iOS 17.4.1, картина грустная: минус час с лишним. Это, пожалуй, самая пострадавшая модель во всей линейке iOS 26 — и iOS 26.4.1 ситуацию не исправила.

— всё ещё боль. Плюс 2 минуты к iOS 26.4 — это скорее погрешность теста, чем реальный прирост. А вот если сравнить с iOS 18.4.1 и iOS 17.4.1, картина грустная: минус час с лишним. Это, пожалуй, самая пострадавшая модель во всей линейке iOS 26 — и iOS 26.4.1 ситуацию не исправила. iPhone 15 держится стабильно: минус 2 минуты к iOS 26.4. Но если смотреть на iOS 17.4.1, разница уже больше часа — 65 минут. Apple явно урезает автономность на iPhone 15, видимо, в пользу оптимизации под Apple Intelligence и другие свежие функции.

Ну и iPhone 16: он потерял смешные 5 минут к iOS 26.4, но по-прежнему остаётся лидером по автономности. Почти 15 часов — результат недосягаемый для всех остальных моделей. А по сравнению с iOS 18.4.1 прибавка больше часа, что ещё раз подтверждает: Apple оптимизирует iOS 26 под современные смартфоны. В этом уже нет никаких сомнений.

Убивает ли iOS 26.4.1 батарею iPhone

Короткий ответ — нет, новая iOS не вредит Айфону. Длинный ответ — смотря какой у вас смартфон. Если упростить, то iOS 26.4.1 просто закрепляет то, что было в iOS 26.4: iPhone 16 и iPhone 12 чувствуют себя отлично, iPhone 11 и iPhone 15 держатся уверенно, а вот iPhone SE и iPhone 13 продолжают страдать.

iPhone 13 по-прежнему остаётся главной жертвой iOS 26. В iOS 18.4.1 он работал 6 часов 41 минуту, а в iOS 26.4.1 — только 5 часов 26 минут. Это минус 75 минут — больше часа автономности улетучилось за два поколения системы. Причём iOS 26.4.1 конкретно эту проблему не исправила, хотя пользователи надеялись. Если у вас именно эта модель и батарея уже подустала, советую максимально отложить обновление или хотя бы готовиться к сокращению времени работы.

iPhone SE тоже в зоне риска — он теряет по чуть-чуть с каждой сборкой. За пробег от iOS 17.4.1 до iOS 26.4.1 смартфон потерял 22 минуты, что для его скромной батареи весьма ощутимо. С другой стороны, модель 2020 года — это всё-таки уже возраст, и ждать чудес от неё не стоит. Лучше носить с собой портативку, чтобы не опростоволоситься.

Напомню важное: тесты автономности iPhone — это синтетика. Они проводятся на конкретных экземплярах с конкретным состоянием батареи, в конкретных условиях. В реальности ваши результаты могут отличаться — как в лучшую, так и в худшую сторону. Но общий тренд по линейке моделей такие тесты отражают вполне точно.

iOS 26.4.1 — отзывы пользователей

Мы как и всегда рекомендуем обращаться к отзывам других пользователей, чтобы знать, как изменилось время работы iPhone после обновления. Недавно мы рассказали о собственных ощущениях после обновления iPhone до iOS 26.4.1 — обязательно изучите. А еще взгляните на результаты опроса из нашего Телеграм-канала. Подписчики рассказали поделились своими впечатлениями.

Несмотря на изменение результатов в тестировании, подавляющее большинство юзеров не заметило изменений в автономности с iOS 26.4.1. Также много тех, кто пропустил апдейт (зря!) и тех, кто заметил даунгрейд. Улучшения увидели всего 9% опрошенных. Вывод сделайте сами: как минимум, на ум приходит мысль, что обновление действительно может качнуть автономность iPhone в ту или иную сторону.

Обновляться ли на iOS 26.4.1 — рекомендации

Если вы уже скачали iOS 26.4 — смысла тянуть с установкой iOS 26.4.1 нет. Обновление закрывает уязвимости безопасности, исправляет мелкие баги и практически не влияет на автономность. Разница в несколько минут в ту или иную сторону — это в пределах погрешности. Качайте и не думайте.

Если у вас iPhone 16, iPhone 15, iPhone 12 или iPhone 11 — обновление безопасно, никаких сюрпризов не ждите.

— обновление безопасно, никаких сюрпризов не ждите. Если у вас iPhone SE 2020 — будьте готовы к небольшой просадке в несколько минут, но ничего драматичного.

— будьте готовы к небольшой просадке в несколько минут, но ничего драматичного. Если у вас iPhone 13 — ситуация с автономностью на iOS 26 всё ещё печальная, но конкретно iOS 26.4.1 её не ухудшает. Если вы уже на iOS 26.4, терять нечего.

Тем, кто до сих пор сидит на iOS 18 и ждёт удобного момента для перехода, могу сказать одно: момент уже наступил. iOS 26.4.1 — стабильная, с закрытыми уязвимостями, с теми же функциями, что были в 26.4. Да, по автономности в некоторых моделях вы потеряете, но разница в функциональности огромна, а пакет исправлений безопасности — повод для срочной установки. Единственный совет для владельцев iPhone 13: если батарея совсем на исходе, возможно, стоит дождаться iOS 26.5 — вдруг Apple наконец-то починит ту самую проблему, которая тянется уже несколько сборок подряд.

А как у вас обстоят дела с автономностью после установки iOS 26.4.1? Поделитесь наблюдениями в нашем Телеграм-чате — ваши реальные отзывы всегда ценнее любого синтетического теста.