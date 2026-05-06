Как сделать сенсорным любой Mac: этого не смогла даже Apple

Миша Королев

Apple до сих пор не выпускает iMac с сенсорным экраном, и некоторые фанаты компании решили исправить этот недостаток, собрав такой моноблок самостоятельно. Получилась связка из старого Mac mini, 32-дюймового сенсорного монитора Alogic и подставки, в которую можно спрятать компьютер. Итоговая цена — около $2 600, то есть более чем вдвое дороже базового iMac. Многие ждут MacBook Pro с сенсорным экраном, но пока Apple молчит — разбираемся, стоит ли повторять этот эксперимент.

Apple не хочет делать сенсорный iMac? Не проблема, делаем сами. Фото.

Apple не хочет делать сенсорный iMac? Не проблема, делаем сами

Какие комплектующие нужны для Mac mini с сенсорным экраном

Основа конструкции — монитор Alogic Aspekt Touch 32″ 4K UHD и фирменная подставка Omni Fold Stand, в которой предусмотрен слот для свежих Mac mini. Автор использовал свой старый M1 Mac mini, который не подошёл по форм-фактору, поэтому его пришлось закрепить на шарнире подставки с помощью липучки. Сверху установлена веб-камера Illuminate, в комплекте идёт высокоскоростной кабель USB-C, который одновременно передаёт картинку на экран и команды касания обратно в компьютер.

Я устал ждать сенсорный iMac и сделал его сам — вот как мне это удалось

Основа всей конструкции вот такой монитор

Для работы сенсора нужно поставить драйверы UPDD от Alogic и разрешить им доступ в настройках конфиденциальности macOS. После этого экран реагирует на пальцы и стилус — без шаманства и сторонних прошивок. Хотите узнать больше о новинках Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Alogic Aspekt Touch 32: сенсорный 4K-монитор с USB-C и Ethernet

Экран — главный герой этой сборки. Разрешение 3840 x 2160 уступает 4480 x 2520 у iMac, но монитор Aspekt 32 выдаёт 400 нит яркости и покрывает 95% цветового пространства DCI-P3 при Delta E ниже 2. Простыми словами: цвета на экране практически не отличаются от реальности, а картинка достаточно яркая для повседневной работы.

Alogic Aspekt Touch 32: сенсорный 4K-монитор с USB-C и Ethernet. Монитор дорогой, и его покупка может отбить всё желание собирать такой конфиг. Фото.

Монитор дорогой, и его покупка может отбить всё желание собирать такой конфиг

Монитор работает не только как дисплей, но и как док-станция. Внутри — входы HDMI и DisplayPort, аудиоразъём, USB-хаб с тремя USB-C и двумя USB Type-A, плюс выдача до 145 Вт мощности для быстрой зарядки телефонов, планшетов и внешних аккумуляторов. Ethernet-порт встроен туда же, так что от Mac mini к монитору идёт всего один кабель.

Alogic Aspekt Touch 32: сенсорный 4K-монитор с USB-C и Ethernet. А еще придется повозиться с драйверами. Без них сенсорное управление работать просто не будет. Фото.

А еще придется повозиться с драйверами. Без них сенсорное управление работать просто не будет

Есть и приятные мелочи: 10-точечный мультитач и поддержка стилуса, встроенные динамики 2 x 5 Вт сзади корпуса. Автор отмечает, что звука хватает для новостей, музыки в Spotify и нетребовательных игр — но это всё-таки не замена нормальной акустике. Кстати, в будущем MacBook Pro M6 тоже может получить сенсорный дисплей.

Как спрятать Mac mini за монитором без лишних проводов

Именно подставка превращает связку «монитор + Mac mini» во что-то похожее на моноблок. У Alogic Omni Fold Stand есть слот для новых Mac mini, куда компьютер прячется целиком. Старые Mac mini в этот слот не помещаются — это важный нюанс, если вы планируете повторить идею с моделью до чипа M4.

Как спрятать Mac mini за монитором без лишних проводов. Mac mini прячется в подставке сзади. Но имейте в виду, что войдет туда только модель с M4. Фото.

Mac mini прячется в подставке сзади. Но имейте в виду, что войдет туда только модель с M4

Экран легко регулируется по высоте и наклону: его можно положить почти горизонтально для рисования или поставить вертикально для работы, видео и игр. Это плюс по сравнению с обычным iMac, у которого подвижность сильно ограничена.

Столкнулись с проблемой при настройке или нужен совет? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там обязательно помогут.

Цена сенсорного моноблока на macOS: что входит в сборку

Цена — самая спорная часть проекта. Вот как она складывается:

  • Mac mini M1 — около $300 на вторичке (примерно от 30 000 ₽ в России); но лучше взять новый Mac mini M4, который входит в подставку за 60 тысяч рублей
  • Монитор Alogic Aspekt Touch 32 вместе с подставкой Omni Fold — $1 980 (примерно от 198 000 ₽ в России)
  • Веб-камера Illuminate — $190 (примерно от 19 000 ₽ в России)
  • Стилус Clarity — $120 (примерно от 12 000 ₽ в России), опционально

Итого около $2 600 — больше чем в два раза дороже базового iMac за $1 300. В пересчёте по нашему курсу это примерно от 260 000 ₽ в России против 130 000 ₽ за iMac. За эти деньги вы получаете больший экран, сенсорный ввод и более гибкую подставку, но теряете в разрешении и в той самой «коробочной» цельности моноблока. В качестве альтернативы монитору Alogic можно попробовать вот такой монитор с AliExpress. Он тоже поддерживает тач, но не факт, что сенсор заведется с macOS. Тут уже возможны варианты. Напомним, Apple обновила iMac в 2024 году — и он по-прежнему без сенсора.

Что лучше: iMac, Mac mini с монитором или iPad

Эксперимент любопытный, но универсальным его не назовёшь. Сборка оправдана в нескольких случаях:

  • вам действительно нужен сенсорный ввод на macOS — для рисования, разметки PDF, заметок стилусом
  • хочется большой 32-дюймовый экран и док-станцию в одном корпусе
  • Mac mini уже лежит на столе, а покупать отдельный моноблок не хочется

Если нужен просто красивый настольный Mac «из коробки», обычный iMac выйдет дешевле и проще. А если сенсорный экран нужен в основном ради веб-сёрфинга и видео, разумнее взять iPad — там софт под палец нормально оптимизирован, чего про macOS сказать нельзя: система всё ещё рассчитана на курсор, а не на касания.

Что лучше: iMac, Mac mini с монитором или iPad. Пока macOS не готова к сенсорному экрану, а значит, не стоит сходить с ума с такими странными конструкциями. Фото.

Пока macOS не готова к сенсорному экрану, а значит, не стоит сходить с ума с такими странными конструкциями

Apple официально не делает сенсорные Mac, и macOS не оптимизирована под пальцы: мелкие элементы интерфейса, отсутствие жестов «как на iPad», необходимость ставить сторонние драйверы UPDD. Это рабочее решение для энтузиаста, а не массовый продукт.

При этом сама идея показывает, чего не хватает линейке Apple: большой сенсорный моноблок на macOS технически вполне возможен, и спрос на него есть. Слухи о сенсорных MacBook ходят давно, но пока официальных анонсов нет — и подавать такие сборки как «замену» ещё не вышедшему устройству не стоит.

Если в бюджете есть около 260 000 ₽ и вы заранее смирились с тем, что macOS не дружит с сенсором, проект получается любопытный: на выходе — универсальная рабочая станция с сенсорным 4K-экраном, мощной зарядкой и встроенным Ethernet. Остальным я бы советовал дождаться официальных шагов Apple в эту сторону или обойтись связкой Mac + iPad через Sidecar — выйдет дешевле и без костылей.

iMac ProКомпьютеры Apple
Новости по теме: iMac Pro
Apple готовит еще один мощный компьютер: внутренние файлы подтвердили разработку iMac Pro на M5 Max. Фото.
Apple готовит еще один мощный компьютер: внутренние файлы подтвердили разработку iMac Pro на M5 Max
Личный опыт: спрятал iMac в шкаф после покупки ноутбука. Фото.
Личный опыт: спрятал iMac в шкаф после покупки ноутбука
Нужно больше денег! Apple воскресит три популярных гаджета. Фото.
Нужно больше денег! Apple воскресит три популярных гаджета