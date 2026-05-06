Как сделать сенсорным любой Mac: этого не смогла даже Apple

Apple до сих пор не выпускает iMac с сенсорным экраном, и некоторые фанаты компании решили исправить этот недостаток, собрав такой моноблок самостоятельно. Получилась связка из старого Mac mini, 32-дюймового сенсорного монитора Alogic и подставки, в которую можно спрятать компьютер. Итоговая цена — около $2 600, то есть более чем вдвое дороже базового iMac. Многие ждут MacBook Pro с сенсорным экраном, но пока Apple молчит — разбираемся, стоит ли повторять этот эксперимент.



Какие комплектующие нужны для Mac mini с сенсорным экраном

Основа конструкции — монитор Alogic Aspekt Touch 32″ 4K UHD и фирменная подставка Omni Fold Stand, в которой предусмотрен слот для свежих Mac mini. Автор использовал свой старый M1 Mac mini, который не подошёл по форм-фактору, поэтому его пришлось закрепить на шарнире подставки с помощью липучки. Сверху установлена веб-камера Illuminate, в комплекте идёт высокоскоростной кабель USB-C, который одновременно передаёт картинку на экран и команды касания обратно в компьютер.

Для работы сенсора нужно поставить драйверы UPDD от Alogic и разрешить им доступ в настройках конфиденциальности macOS. После этого экран реагирует на пальцы и стилус — без шаманства и сторонних прошивок.

Alogic Aspekt Touch 32: сенсорный 4K-монитор с USB-C и Ethernet

Экран — главный герой этой сборки. Разрешение 3840 x 2160 уступает 4480 x 2520 у iMac, но монитор Aspekt 32 выдаёт 400 нит яркости и покрывает 95% цветового пространства DCI-P3 при Delta E ниже 2. Простыми словами: цвета на экране практически не отличаются от реальности, а картинка достаточно яркая для повседневной работы.

Монитор работает не только как дисплей, но и как док-станция. Внутри — входы HDMI и DisplayPort, аудиоразъём, USB-хаб с тремя USB-C и двумя USB Type-A, плюс выдача до 145 Вт мощности для быстрой зарядки телефонов, планшетов и внешних аккумуляторов. Ethernet-порт встроен туда же, так что от Mac mini к монитору идёт всего один кабель.

Есть и приятные мелочи: 10-точечный мультитач и поддержка стилуса, встроенные динамики 2 x 5 Вт сзади корпуса. Автор отмечает, что звука хватает для новостей, музыки в Spotify и нетребовательных игр — но это всё-таки не замена нормальной акустике. Кстати, в будущем MacBook Pro M6 тоже может получить сенсорный дисплей.

Как спрятать Mac mini за монитором без лишних проводов

Именно подставка превращает связку «монитор + Mac mini» во что-то похожее на моноблок. У Alogic Omni Fold Stand есть слот для новых Mac mini, куда компьютер прячется целиком. Старые Mac mini в этот слот не помещаются — это важный нюанс, если вы планируете повторить идею с моделью до чипа M4.

Экран легко регулируется по высоте и наклону: его можно положить почти горизонтально для рисования или поставить вертикально для работы, видео и игр. Это плюс по сравнению с обычным iMac, у которого подвижность сильно ограничена.

Цена сенсорного моноблока на macOS: что входит в сборку

Цена — самая спорная часть проекта. Вот как она складывается:

Mac mini M1 — около $300 на вторичке (примерно от 30 000 ₽ в России); но лучше взять новый Mac mini M4, который входит в подставку за 60 тысяч рублей

Монитор Alogic Aspekt Touch 32 вместе с подставкой Omni Fold — $1 980 (примерно от 198 000 ₽ в России)

Веб-камера Illuminate — $190 (примерно от 19 000 ₽ в России)

Стилус Clarity — $120 (примерно от 12 000 ₽ в России), опционально

Итого около $2 600 — больше чем в два раза дороже базового iMac за $1 300. В пересчёте по нашему курсу это примерно от 260 000 ₽ в России против 130 000 ₽ за iMac. За эти деньги вы получаете больший экран, сенсорный ввод и более гибкую подставку, но теряете в разрешении и в той самой «коробочной» цельности моноблока. В качестве альтернативы монитору Alogic можно попробовать вот такой монитор с AliExpress. Он тоже поддерживает тач, но не факт, что сенсор заведется с macOS. Тут уже возможны варианты. Напомним, Apple обновила iMac в 2024 году — и он по-прежнему без сенсора.

Что лучше: iMac, Mac mini с монитором или iPad

Эксперимент любопытный, но универсальным его не назовёшь. Сборка оправдана в нескольких случаях:

вам действительно нужен сенсорный ввод на macOS — для рисования, разметки PDF, заметок стилусом

хочется большой 32-дюймовый экран и док-станцию в одном корпусе

Mac mini уже лежит на столе, а покупать отдельный моноблок не хочется

Если нужен просто красивый настольный Mac «из коробки», обычный iMac выйдет дешевле и проще. А если сенсорный экран нужен в основном ради веб-сёрфинга и видео, разумнее взять iPad — там софт под палец нормально оптимизирован, чего про macOS сказать нельзя: система всё ещё рассчитана на курсор, а не на касания.

Apple официально не делает сенсорные Mac, и macOS не оптимизирована под пальцы: мелкие элементы интерфейса, отсутствие жестов «как на iPad», необходимость ставить сторонние драйверы UPDD. Это рабочее решение для энтузиаста, а не массовый продукт.

При этом сама идея показывает, чего не хватает линейке Apple: большой сенсорный моноблок на macOS технически вполне возможен, и спрос на него есть. Слухи о сенсорных MacBook ходят давно, но пока официальных анонсов нет — и подавать такие сборки как «замену» ещё не вышедшему устройству не стоит.

Если в бюджете есть около 260 000 ₽ и вы заранее смирились с тем, что macOS не дружит с сенсором, проект получается любопытный: на выходе — универсальная рабочая станция с сенсорным 4K-экраном, мощной зарядкой и встроенным Ethernet. Остальным я бы советовал дождаться официальных шагов Apple в эту сторону или обойтись связкой Mac + iPad через Sidecar — выйдет дешевле и без костылей.