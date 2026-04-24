Control на iPhone: как скачать ААА-экшен и играть на устройствах Apple в России

Финская студия Remedy Entertainment выпустила свой культовый экшен Control на iPhone и iPad. За смешные $4,99 вы получаете полную версию игры со всеми дополнениями, переработанным управлением и поддержкой рейтрейсинга прямо на iPhone. Но есть нюанс — в российском App Store игра недоступна.



Сюжет Control — о чём эта игра

В 2019 году Control стала одной из главных игр поколения. Мрачная атмосфера, безумная физика разрушений и телекинез, которым хотелось пользоваться бесконечно. Игра собрала больше 80 наград, а Remedy после неё стала одной из самых уважаемых студий в индустрии. И вот теперь всё это можно запустить прямо на iPhone.

22 апреля 2026 года Control Ultimate Edition появилась в App Store. Это не урезанная мобильная версия и не облачный стриминг — полноценный порт с обоими дополнениями The Foundation и AWE. При этом игра стоит всего $4,99, что для проекта такого уровня выглядит почти подозрительно дёшево.

Вы играете за Джесси Фейден, которая приходит в Федеральное бюро контроля — секретную правительственную организацию, изучающую паранормальные явления. Но вместо спокойного рабочего дня она попадает в эпицентр вторжения потусторонней силы, известной как Хисс.

Бюро расположено в здании под названием Старейший Дом — и это не просто офис. Здание живёт своей жизнью: комнаты перестраиваются, коридоры ведут в никуда, а за каждой дверью может оказаться что угодно. Джесси становится новым Директором бюро и получает в руки Служебное оружие — мистический пистолет, который трансформируется в разные формы.

Параллельно с борьбой против Хисс героиня ищет своего пропавшего брата Дилана, который связан с бюро с детства. История подаётся через документы, аудиозаписи и видеоролики с живыми актёрами — фирменный стиль Remedy, знакомый по Alan Wake и Max Payne.

Два дополнения расширяют историю. The Foundation отправляет Джесси в подземелья под Старейшим Домом, а AWE связывает вселенную Control с Аланом Уэйком — ещё одним культовым героем Remedy. К слову, мы думали, что в консольные игры поиграть на iPhone будет сложно, но выход Control все изменил.

Что изменилось в мобильной версии Control

Remedy не просто перенесла игру на iPhone — студия серьёзно переработала интерфейс и управление под сенсорные экраны. Вот что адаптировали:

Полностью новое сенсорное управление с улучшенным автоприцеливанием

с улучшенным автоприцеливанием Переработанный HUD, который читается даже на небольших экранах

Обновлённые головоломки, адаптированные под тач

Поддержка Bluetooth-контроллеров для тех, кто не готов мириться с виртуальными стиками

Мобильная версия использует технологии Apple Silicon по полной. MetalFX Upscaling отвечает за качество картинки, MetalFX Frame Interpolation — за плавность, а на поддерживаемых устройствах доступен аппаратный рейтрейсинг с улучшенными отражениями и освещением. Для мобильной игры это звучит почти нереально, но факт — Старейший Дом на экране iPhone выглядит впечатляюще.

Отдельно стоит отметить размер: игра занимает около 45 ГБ. Это один из самых тяжёлых тайтлов в App Store, так что перед загрузкой убедитесь, что на устройстве достаточно свободного места.

Какие iPhone и iPad поддерживаются

Системные требования достаточно строгие — всё-таки это полноценный AAA-экшен. Для запуска нужен чип A17 Pro или новее, а также iOS 26.1. Вот полный список совместимых устройств:

iPhone: iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e, iPhone Air.

iPad: любой iPad с чипом M-серии или A17 Pro — это iPad Air начиная с 5-го поколения, все iPad Pro с чипом M1 и новее, а также iPad mini с A17 Pro.

Обычный iPad на чипе A16 игру не потянет. Для сравнения: в 2019 году Control требовала видеокарту уровня GTX 1060 и вызывала жалобы на оптимизацию даже на мощных ПК. То, что сегодня она запускается на смартфоне — наглядная демонстрация прогресса мобильного железа Apple.

Как скачать Control на iPhone в России

Главная проблема для российских пользователей — в нашем App Store игры нет. Remedy не стала публиковать Control в российском регионе, так что просто найти и купить её, как обычно, не получится.

Выхода два. Первый — сменить регион своего Apple ID на американский или любой европейский. Второй — завести второй Apple ID в нужном регионе и использовать его только для App Store. Переключение тогда будет проходить так:

Откройте App Store на iPhone и нажмите на вашу аватарку в правом верхнем углу;

коснитесь своего имени и в самом низу нажмите «Выйти»; Войдите под вашим зарубежным Apple ID и пополните баланс подарочной картой Apple. Для покупки самих карт подойдёт пополнение через Сбербанк Онлайн; Перейдите на страницу Control Ultimate Edition в App Store и приобретите игру.

Имейте в виду, что качать придется 45 ГБ. Так что обязательно подключитесь к Wi-Fi. Важный бонус: Control — это универсальная покупка. Купив игру один раз, вы сможете запускать её на iPhone, iPad и Mac без дополнительных платежей. А если вы уже покупали версию для macOS в прошлом году, мобильная достанется вам бесплатно.

Стоит ли покупать Control на iPhone

Если вы ещё не играли в Control — однозначно да. За $4,99 вы получаете одну из лучших игр 2019 года с полным набором дополнений, великолепной графикой и десятками часов геймплея. Такого соотношения цены и качества в App Store просто нет.

Если уже проходили на ПК или консоли — тоже есть смысл. Возможность продолжить любимую игру в дороге или на диване без привязки к телевизору дорогого стоит. Тем более что Remedy в этом году выпускает Control Resonant — продолжение истории, и перед ним неплохо бы освежить в памяти оригинал.

Единственный серьёзный минус — управление. Control всегда была требовательной к реакции игрой, и сенсорные стики здесь не идеальны. Если у вас есть Bluetooth-геймпад, настоятельно рекомендую использовать именно его. Перед запуском стоит включить игровой режим на iPhone, чтобы снизить задержку ввода и отключить уведомления. С контроллером мобильная версия практически неотличима от консольной.

В остальном — это тот редкий случай, когда мобильный порт сделан на совесть. Не облачный стриминг, не урезанная демка, а полноценная игра с рейтрейсингом прямо на вашем iPhone. Ещё пару лет назад такое сложно было представить.