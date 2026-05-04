Как анонимно смотреть истории в Instagram* в 2026 году: сервисы, боты и приложения

Instagram* показывает автору истории список всех, кто её посмотрел. Если не хочется попадать в этот список, обычный просмотр через приложение не подойдёт — нужны обходные инструменты. Ниже — несколько рабочих способов смотреть Stories анонимно: через сайты, телеграм-ботов и приложения на смартфоне. Учитывая, что в соцсети может появиться платная подписка, бесплатные обходные методы становятся ещё актуальнее.



Сайты для анонимного просмотра сторис Instagram*

Самый быстрый вариант — открыть специальный сайт в браузере и ввести ник нужного аккаунта. Регистрация и логин не требуются, поэтому соцсеть в принципе не узнаёт, кто именно смотрит сториз.

На примере Instasupersave алгоритм выглядит так:

Откройте сайт instasupersave.com и введите имя пользователя в строку поиска. Нажмите Enter или значок лупы. Перейдите на вкладку «Истории» или «Хайлайты». Кликните на фото или видео — оно откроется в полноэкранном режиме. При желании скачайте сториз, нажав на стрелку в углу.

По такой же логике работают и другие сервисы — все они бесплатны и не требуют регистрации:

Важное ограничение: сервисы видят только публичные аккаунты. Закрытые профили через них открыть нельзя — об этом ниже.

Боты в Telegram для просмотра сторис Instagram*

Если удобнее не открывать браузер, ту же задачу решают боты в Telegram. Плюс способа — не нужен аккаунт в Instagram*, а сториз часто можно сразу скачать на телефон. Минус — многие боты платные или ограничены в бесплатной версии. Например, IGSpyBot даёт свободный доступ только на сутки, а Anonim Save Bot позволяет посмотреть лишь одну последнюю историю.

Из бесплатных вариантов стоит отметить два:

InstaAnonymBot — работает с Instagram* и VK, но просит именно ссылку на аккаунт, а не его имя.

— работает с Instagram* и VK, но просит именно ссылку на аккаунт, а не его имя. Anonym_insta_bot — достаточно ника пользователя, бот покажет актуальные исчезающие сториз.

Логика у всех ботов похожая: нажать «Старт», прислать ник или ссылку и выбрать в меню пункт «Истории».

Приложения для просмотра сторис Instagram* на iPhone

Сразу честно: приложения на смартфоне — самый неудобный из четырёх способов. У этого варианта сразу несколько минусов:

в App Store таких приложений мало (на Android выбор шире);

много рекламы;

бесплатные возможности сильно урезаны;

без VPN многие из них работают некорректно;

часть приложений требует залогиниться в свой аккаунт Instagram*.

Из конкретных вариантов стоит выделить Story Viewer Anonymous — не требует входа в свой профиль, но бесплатно показывает только одну свежую сториз, за остальные нужно платить.

Для владельцев iPhone это означает простую вещь: через App Store задачу решить тяжелее, чем через сайт или телеграм-бот. Если вы на iOS, проще открыть Safari и воспользоваться онлайн-сервисом из первого раздела — результат тот же, а возни меньше.

Можно ли посмотреть сторис закрытого аккаунта Instagram*

Здесь придётся разочаровать: ни сервисы, ни боты, ни приложения не открывают сториз закрытых аккаунтов. Все эти инструменты работают только с публичными профилями.

Рабочих обходов всего два, и оба компромиссные:

Создать второй аккаунт , отправить запрос на подписку и дождаться одобрения владельцем. Регистрация занимает пару минут: в правом нижнем углу зажмите свой аватар, выберите «Добавить аккаунт», «Создать новый аккаунт», введите ник и пароль, нажмите «Завершить регистрацию».

, отправить запрос на подписку и дождаться одобрения владельцем. Регистрация занимает пару минут: в правом нижнем углу зажмите свой аватар, выберите «Добавить аккаунт», «Создать новый аккаунт», введите ник и пароль, нажмите «Завершить регистрацию». Посмотреть и сразу заблокировать автора — тогда ваш просмотр не отобразится. Минус в том, что держать человека в блокировке нужно все 24 часа жизни сториз, иначе вы снова появитесь в списке зрителей.

Как скачать историю Instagram* анонимно

Отдельная задача — не просто посмотреть, а сохранить сториз себе. Проще всего это делается через те же онлайн-сервисы: Instavisor, Savefrom.net, Save Insta, StoriesIG и аналоги. После открытия истории в полноэкранном режиме нажмите на стрелку в углу — фото или видео скачается на устройство.

Автор сториз об этом не узнает: ни просмотр, ни загрузка через сторонний сайт не отображаются у него в статистике. Телеграм-боты вроде StoryNinjaBot тоже умеют присылать сториз файлом — это удобно, если вы и так живёте в мессенджере.

Самый удобный способ смотреть сторис Instagram анонимно

Коротко по ситуациям:

Нужно быстро и без танцев — онлайн-сервисы вроде Instavisor. Бесплатно, без регистрации, работают с любого устройства, включая iPhone и iPad.

— онлайн-сервисы вроде Instavisor. Бесплатно, без регистрации, работают с любого устройства, включая iPhone и iPad. Удобнее в Telegram — StoryNinjaBot и подобные бесплатные боты.

— StoryNinjaBot и подобные бесплатные боты. Профиль закрытый — только второй аккаунт с запросом на подписку или приём с чёрным списком.

Приложения на смартфон в этом списке — скорее запасной вариант: на iOS их мало, бесплатный функционал урезан, и часть требует логин в ваш аккаунт. Если вы пользуетесь iPhone, начните с онлайн-сервиса в Safari — это быстрее и безопаснее, чем ставить отдельную программу из App Store ради разового просмотра чужих сториз.

*Meta и принадлежащая ей социальная сеть Instagram признаны экстремистскими и запрещены в России.