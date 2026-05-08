Я купил идеальное стекло для iPhone за 200 рублей: клеится за минуту и пережило два месяца падений

Долгое время я был убежден, что защитное стекло — это пустая трата денег. Оно трескается при первом падении, скалывается по краям и в итоге выглядит хуже, чем экран без него. Я даже использовал пленку на экране iPhone и был вполне доволен. Но однажды решил дать стеклам еще один шанс — заказал на Ozon модель REMAX для iPhone 16 Plus за 200 рублей. Наклеил его еще 4 марта, и спустя два месяца могу сказать: это лучшее защитное стекло, которое у меня было. Оно не портит изображение на экране, не трескается при падениях и стоит как чашка кофе. Рассказываю подробности.



Как выбрать защитное стекло для iPhone и не переплатить

Когда листаешь каталог защитных стекол на маркетплейсах, глаза разбегаются. Сотни вариантов по ценам от 50 до 2000 рублей. Раньше я покупал стекла подороже — за 500–800 рублей — и каждый раз разочаровывался. Они трескались буквально после первого серьезного падения. Один раз стекло раскололось просто от того, что iPhone неудачно лег на ключи в кармане.

В этот раз я решил зайти с другой стороны. Если стекло все равно расходный материал, зачем переплачивать? Нашел на Ozon модель REMAX с рейтингом 4.9 и тысячами отзывов. Стекло 3D с твердостью 9H и заявленным олеофобным покрытием. Цена — около 200 рублей. Подумал: даже если окажется ерундой, не жалко.

Но ерундой оно не оказалось. Совсем наоборот. Стекло толщиной 0,33 мм легло на экран как родное. Сенсор работает без малейших задержек, цветопередача экрана не меняется, углы обзора остаются прежними. Я специально сравнивал — поставил рядом iPhone с этим стеклом и без него. Разницу заметить вообще невозможно. Кстати, если вы задумываетесь не только о защите экрана, но и объективов, у нас есть отдельный разбор — стоит ли клеить стекло на камеру. Там тоже все не так однозначно, как кажется.

Как наклеить защитное стекло на iPhone без пузырей

Главный минус этого стекла — в комплекте нет рамки-направляющей для поклейки. Знаете, такой пластиковой формы, которая надевается на iPhone и позволяет приклеить стекло идеально ровно. Здесь ее нет, приходится целиться на глаз. Но пусть вас это не пугает.

Я клеил сам и справился с первого раза. Главное — протереть экран комплектной салфеткой, убрать все пылинки (можно использовать обычный скотч, чтобы снять мелкие ворсинки) и аккуратно приложить стекло, начиная с одного края. Весь процесс занимает буквально минуту.

После поклейки в одном месте остался небольшой пузырек, который никак не хотел выгоняться. Я уже расстроился, но решил подождать. На следующий день пузырек рассосался сам — стекло полностью прилегло к экрану. Так что если после наклейки увидите мелкий воздушный карман, не спешите переклеивать. Дайте стеклу сутки, и с высокой вероятностью все исчезнет само.

Остальные пузыри выгоняются элементарно — просто проводите пальцем или пластиковой карточкой от центра к краю. Стекло достаточно тонкое и эластичное, чтобы плотно прилегать к экрану по всей поверхности.

Сколько служит защитное стекло на iPhone

С момента поклейки прошло больше двух месяцев. За это время iPhone несколько раз прилично летал на пол — и с дивана, и из кармана на асфальт. Стекло цело. Ни одной трещины, ни одного скола. Это главное, что меня удивило, потому что раньше стекла трескались после первого падения.

Олеофобное покрытие действительно работает. Отпечатки пальцев появляются, но стираются легко — достаточно провести по экрану тканью или даже рукавом. Для тех, кто печатает свайпом, это критически важно. Палец должен легко скользить по экрану, иначе ошибок при наборе будет слишком много. С этим стеклом свайп работает отлично — палец буквально летает по клавиатуре.

Изображение за два месяца не ухудшилось. Никакого помутнения, никаких радужных разводов, никаких царапин на самом стекле. Экран iPhone 16 Plus яркий и контрастный, и стекло REMAX это никак не портит. Не знаю, оригинал это или нет, но мне и неважно, ведь качества меня полностью устраивает. При этом я не ношу телефон в чехле с закрытой крышкой — экран постоянно открыт и контактирует с карманом, столами и всем остальным.

Если вы до сих пор выбираете между разными типами защиты для экрана, рекомендую наш подробный разбор — стекло или гидрогелевая пленка для iPhone. Там мы сравниваем все варианты и помогаем определиться.

Стоит ли покупать дешёвое защитное стекло для iPhone

Раньше я был уверен, что дешевое стекло — это всегда компромисс. Плохое покрытие, мутное изображение, трещины через неделю. Стекло REMAX за 200 рублей полностью перевернуло мое представление. Вот что вы получаете за эти деньги:

Стекло 3D с твердостью 9H , которое выдерживает реальные падения на твердую поверхность.

, которое выдерживает реальные падения на твердую поверхность. Олеофобное покрытие , которое работает даже спустя два месяца активного использования.

, которое работает даже спустя два месяца активного использования. Толщина 0,33 мм — стекло практически не ощущается на экране и не влияет на работу сенсора.

Прозрачность без искажений — изображение остается четким и ярким.

Из минусов — только отсутствие направляющей рамки в комплекте. Но если вы хоть раз клеили стекло или пленку, справитесь без проблем. А если нет — первый раз тоже получится, главное не торопиться. По сути, за 200 рублей вы получаетеё полноценную защиту экрана, которая не уступает стеклам за 500–800 рублей. А если стекло все-таки разобьется (что за два месяца ни разу не произошло), вы просто купите новое и не будете жалеть потраченных денег. Это расходник, и относиться к нему нужно соответственно.

Я, как бывший ярый противник защитных стекол, теперь искренне рекомендую попробовать. Именно этот вариант за 200 рублей с Ozon стал для меня открытием. Отличное стекло, которое клеится за минуту, не мешает пользоваться iPhone и честно выполняет свою работу — защищает экран от царапин и ударов.