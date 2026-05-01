Apple рассказала, сколько заработала благодаря iPhone 17. Таких цифр не ждали даже в самой компании

Apple заработала 111,2 млрд долларов за квартал — но не всё так гладко, как кажется. Компания отчиталась о рекордной выручке за второй квартал 2026 финансового года, причём рост составил 17% год к году. Но за красивыми цифрами скрывается дефицит ключевых продуктов и неожиданные рекорды iPhone. О том, как iPhone обеспечил Apple лучший квартал, мы уже рассказывали — а теперь разберём всё по порядку.



Сколько заработала Apple за второй квартал 2026 года

Рынок ждал от Apple выручку в районе 109,73 млрд долларов и прибыль на акцию в 1,94 доллара. Компания превзошла оба прогноза. Вот ключевые цифры квартального отчёта:

Общая выручка — 111,2 млрд долларов

Чистая прибыль — 29,58 млрд долларов

Прибыль на акцию — 2,01 доллара

Выручка iPhone — 56,99 млрд долларов

Выручка Mac — 8,40 млрд долларов

Выручка iPad — 6,91 млрд долларов

Носимые устройства, дом и аксессуары — 7,90 млрд долларов

Сервисы — 30,98 млрд долларов

Ещё в январе Apple прогнозировала рост от 13% до 16%. По факту вышло 17% — выше собственных ожиданий компании. Тим Кук назвал этот квартал лучшим мартовским кварталом в истории Apple. Двузначный рост зафиксирован во всех географических сегментах. Сервисы снова поставили абсолютный рекорд по выручке — почти 31 млрд долларов.

Фінансовий директор Кеван Парех підкреслив, що операційний грошовий потік перевищив 28 млрд доларів. Це теж рекорд для березневого кварталу. Встановлена база активних пристроїв Apple оновила максимум по всіх основних категоріях продуктів і регіонах.

iPhone 17 — самый популярный iPhone за всю историю

Отдельного внимания заслуживает iPhone. Выручка в 56,99 млрд долларов — это рекорд для мартовского квартала. Но Apple пошла дальше простых цифр и сделала громкое заявление.

Финансовый директор Кеван Парех сообщил, что линейка iPhone 17 стала самой популярной в истории компании. По его словам, Apple также увеличила свою долю на рынке смартфонов за квартал — то есть iPhone растёт быстрее конкурентов на Android.

О том, почему всем так нравится iPhone 17 Pro, мы подробно рассказывали. Но рекорды ставит не только Pro-версия. iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air — вся четвёрка внесла вклад в общий результат. Даже если iPhone Air не оправдал отдельных ожиданий, в совокупности линейка работает как единый механизм.

Тим Кук особо отметил, что в квартале также вышли iPhone 17e и iPad Air на чипе M4. Плюс состоялся запуск MacBook Neo, который, по словам Кука, покоряет пользователей по всему миру.

Почему Mac mini и Mac Studio нет в наличии

На фоне рекордных результатов у Apple обнаружилась серьёзная проблема — нехватка настольных компьютеров Mac. Многие конфигурации Mac mini и Mac Studio сейчас полностью отсутствуют в наличии в онлайн-магазине Apple.

Тим Кук объяснил причину на звонке с инвесторами. По его словам, интерес к ИИ-инструментам вроде OpenClaw оказался значительно выше прогнозов. Mac mini и Mac Studio стали платформами для работы с агентным ИИ, и пользователи распознали это быстрее, чем ожидала компания.

Проблема в производственных мощностях. Чипы Apple Silicon выпускаются на передовых техпроцессах, и доступ к ним ограничен во всей индустрии. Плюс растут цены на компоненты памяти. Apple признала, что недооценила необходимый объём производства, и теперь потребуется несколько месяцев, чтобы выровнять спрос и предложение.

О том, почему сроки доставки Mac уже выросли, мы писали ранее. Ситуация пока не изменилась — ждать придётся до осени.

Дефицит затронул не только настольные Mac. MacBook Neo тоже в дефиците — Кук назвал спрос на этот ноутбук «зашкаливающим». При этом именно MacBook Neo помог Apple поставить рекорд по привлечению новых пользователей Mac.

Прогноз Apple на следующий квартал

Квартал получился для Apple неоднозначным — в хорошем смысле. Рекордная выручка и прибыль, самый популярный iPhone в истории, абсолютный рекорд сервисов. Но при этом компания не может удовлетворить спрос на собственные компьютеры. Парадоксальная ситуация: Apple зарабатывает больше, чем когда-либо, но продавала бы ещё больше, если бы хватало запасов.

Компания уже ищет способы сгладить рост цен на память и нарастить выпуск чипов. Но результат появится не сразу. Так что если вы присматриваетесь к Mac mini или Mac Studio — лучше не откладывать заказ. Очередь только растёт.