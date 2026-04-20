Huawei показала, каким будет складной iPhone Ultra

Huawei представила складной Pura X Max — смартфон-книжку с широким экраном, который напоминает то, что утечки обещают нам в виде складного iPhone или правильнее говорить iPhone Ultra. Если слухи верны, Apple выбрала именно такой формат, а Huawei успела первой.



Что такое Huawei Pura X Max и чем он необычен

Pura X Max — это вторая попытка Huawei сделать складной смартфон в линейке Pura. Прошлогодний Pura X был широкой раскладушкой-«флипом» (складывался пополам, как пудреница). Новый Pura X Max сменил концепцию: теперь это «фолд» — смартфон раскладывается в широкий планшет, как книжка.

В сложенном виде перед вами устройство с 5,4-дюймовым внешним экраном — по размерам близкое к обычному смартфону. В разложенном — 7,7-дюймовая панель размером 166,5 на 120 мм. Оба экрана поддерживают частоту обновления до 120 Гц, а пиковая яркость внешнего достигает 3500 нит. То есть все характеристики, как должны быть у складного iPhone.

Huawei без лишней скромности называет себя пионером широких раскладушек. Насколько это справедливо — вопрос спорный, но формат действительно необычный: устройство заметно шире большинства складных смартфонов на рынке.

Какие характеристики получил Huawei Pura X Max

Основной блок камер включает три модуля:

Главный сенсор на 50 Мп с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0 и оптической стабилизацией

Широкоугольный модуль на 12,5 Мп

Перископный телеобъектив на 50 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом и поддержкой макросъёмки

Дополнительно установлен мультиспектральный сенсор Red Maple 2, который помогает точнее передавать цвета. Обе фронтальные камеры — по 8 Мп, с записью видео в 4K.

Внутри работает флагманский чипсет Kirin 9030 Pro — тот же, что в старших моделях Huawei Mate 80 Pro. Батарея на 5300 мАч поддерживает проводную зарядку на 66 Вт и беспроводную на 50 Вт. Есть пыле-влагозащита IP58/59 и стереодинамики.

Отдельно стоит отметить поддержку стилуса Huawei M-Pen 3 Mini. Huawei предлагает использовать его для набросков, которые затем можно передать встроенному ИИ для генерации изображений, — или просто рисовать от руки.

Сравнение Pura X Max со складным iPhone

По многочисленным утечкам, Apple работает над складным iPhone в формате книжки — не раскладушкой, а именно устройством, которое раскрывается в широкий экран. Pura X Max попадает ровно в эту нишу: компактный смартфон снаружи, мини-планшет внутри.

Huawei явно отслеживает слухи об Apple и старается занять поляну первой. Прошлогодний Pura X копировал концепцию «флипа», а когда стало понятно, что Apple, вероятно, выберет формат «фолда», Huawei оперативно сменила направление.

Для пользователей Apple это пока не руководство к действию, а скорее ориентир. Pura X Max показывает, какие компромиссы приходится делать в таком форм-факторе: толщина в сложенном виде 11,2 мм, вес 229 граммов, заметный блок камер. Если Apple выберет похожий путь, ей придётся решать те же задачи.

Цена Huawei Pura X Max

Цены стартуют от 10 999 юаней за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища — это примерно от 139 500 рублей. Версия 12/512 ГБ обойдётся в 11 999 юаней (около 152 200 рублей). Это точно дешевле, чем будет стоить iPhone Ultra.

Специальная Collector’s Edition с 16 ГБ оперативной памяти и поддержкой спутниковой связи стоит от 12 999 юаней (около 164 800 рублей) за 512 ГБ и до 13 999 юаней (около 177 500 рублей) за терабайт.

Стилус и аксессуары продаются отдельно:

Стилус M-Pen 3 Mini — 599 юаней (около 7 600 рублей)

Стилус с чехлом — 949 юаней (около 12 000 рублей)

Фотонабор со съёмным зум-объективом — 1 699 юаней (около 21 500 рублей)

На выбор предложены пять расцветок, включая оранжевую. Цены — вдвое выше, чем у прошлогоднего Pura X.

Почему Huawei Pura X Max интересен будущим покупателям складного iPhone

Pura X Max работает на HarmonyOS, не имеет сервисов Google и в России продаётся с ограниченной экосистемой приложений. Для пользователей Apple это устройство не является прямой альтернативой — скорее демонстрация технологии и формата.

Но если вы ждёте складной iPhone, Pura X Max полезен как наглядный пример того, чего стоит ожидать: широкий внутренний экран около 7,7 дюймов, поддержку стилуса и цену заметно выше обычных флагманов. Apple наверняка сделает по-своему, но физику не обманешь — толщина, вес и компромиссы камер будут похожими.

Читайте также: iOS 26.4.1 на iPhone: кому обновление увеличит время работы, а кому — нет

Тем, кто рассматривает покупку Pura X Max как самостоятельное устройство, стоит помнить о двух вещах: отсутствие Google-сервисов и высокая стоимость. Для всех остальных это просто интересный сигнал о том, куда движется рынок складных смартфонов.