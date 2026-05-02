Как переустановить macOS Tahoe с нуля — пошаговая инструкция с загрузочной флешкой

Чистая установка macOS Tahoe — это полный сброс Mac до состояния «как из коробки» с переустановкой системы с нуля. Способ полезен перед продажей Mac, при передаче новому владельцу или для решения проблем, которые не лечатся обычными способами. Если вам нужно просто обновить систему без потери файлов, есть способ переустановить macOS без потери данных. Но если решились на полный сброс — помните: процесс стирает абсолютно всё, поэтому без резервной копии за него лучше не браться.



Причины для чистой установки macOS Tahoe

Простое обновление поверх старой системы решает большинство задач — чистая установка нужна не всем. К ней есть смысл прибегать в нескольких ситуациях:

Mac готовится к продаже или передаётся другому человеку

в системе есть стойкие сбои, которые не уходят после переустановки приложений и сброса настроек

хочется начать с нуля и убрать накопившийся за годы мусор

Mac достался с рук и нужно гарантированно убрать чужие данные и учётки

Чистая установка macOS Tahoe — не повседневная процедура, а инструмент для конкретных задач. Для обычного обновления версии системы она не нужна и только отнимет время. Если вы попадаете в один из перечисленных сценариев, способ через загрузочную флешку — самый надёжный: он гарантированно стирает диск и ставит систему с нуля, а сама флешка останется полезным инструментом на будущее.

Что понадобится для чистой установки macOS Tahoe

Перед началом стоит подготовить всё заранее, иначе процесс растянется. Минимальный набор такой:

USB-флешка на 16 ГБ или больше — она станет загрузочным установщиком и в процессе будет полностью стёрта

установщик macOS Tahoe, скачанный из официального источника Apple

резервная копия Mac — через Time Machine или ручная, на внешний диск или в облако

пароль администратора Mac и подключение к интернету

Отдельно стоит знать, какой у вас процессор — Apple Silicon (M1, M2, M3, M4 и новее) или Intel. Загрузка с установочной флешки на этих платформах запускается по-разному.

Mac, которые поддерживают macOS Tahoe

Установить macOS Tahoe можно не на все компьютеры Apple. Вот список Mac, которые поддерживают эту операционную систему:

MacBook Pro (2019 и новее)

iMac (2020 и новее)

Mac Pro (2019 и новее)

Mac mini (M1 и новее)

Mac Studio (все модели)

MacBook Air (M1 и новее)

Если ваш Mac не входит в список, чистая установка Tahoe штатным способом не получится — система просто не запустит установщик. Ну а для совместимых моделей уже вышла macOS Tahoe 26.4.1. Кстати, если хотите узнать, что нового в macOS Tahoe 26.4.1, у нас есть подробный разбор.

Резервная копия Mac перед переустановкой

Это самый важный шаг, который чаще всего пропускают. Чистая установка удаляет абсолютно всё: документы, фото, приложения, настройки, лицензии, пароли из связки ключей, если они не синхронизированы с iCloud.

Варианта два:

полная копия через Time Machine на внешний диск — самый удобный способ, потом можно будет восстановить систему целиком или выборочно

ручной бэкап критичных данных — рабочие файлы, проекты, фотоархив, экспорт паролей, ключи лицензий

Если вы раньше не делали бэкап, рекомендуем изучить подробную инструкцию по резервному копированию на Mac — там разобраны все варианты. После резервной копии стоит выйти из Apple ID, iMessage и iCloud, особенно если Mac готовится к продаже. Это снимет привязку устройства к учётке.

Создание загрузочной флешки macOS Tahoe через Терминал

Загрузочная флешка — основа всей затеи. С неё Mac будет стартовать вместо встроенного диска и запускать установщик. Порядок действий такой:

Подключите USB-флешку к Mac и переименуйте её во что-то понятное, например TahoeUSB. Содержимое будет полностью стёрто. Откройте Терминал — через Spotlight (Command + пробел, набрать Terminal) или из папки «Программы, Утилиты». Введите команду softwareupdate --fetch-full-installer --full-installer-version [number]

где вместо [number] укажите нужную версию системы, например 26.4.1 и дождитесь, пока файл «Install macOS Tahoe.app» окажется в папке «Программы» (/Applications). Введите еще одну команду, заменив TahoeUSB на точное имя вашей флешки: sudo /Applications/Install\ macOS\ Tahoe.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/TahoeUSB --nointeraction Нажмите Return, введите пароль администратора и дождитесь окончания процесса.

Когда в Терминале появится строка с «100%», а в системе — диск с именем «Install MacOS Tahoe», флешка готова. Терминал можно закрывать. Такая флешка пригодится не только сейчас — её удобно держать под рукой как инструмент восстановления для любого совместимого Mac.

Чистая установка macOS Tahoe на Mac с процессорами Apple

На Mac с чипами Apple (M1, M2, M3, M4 и новее) загрузка с внешнего носителя устроена иначе, чем на Intel. Порядок такой:

Подключите загрузочную флешку с macOS Tahoe к Mac. Полностью выключите Mac через меню Apple. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится окно параметров загрузки. Выберите загрузочный диск с установщиком macOS Tahoe. В меню утилит macOS откройте «Дисковую утилиту». Выберите внутренний диск Mac, на котором сейчас стоит система, и нажмите «Стереть». В качестве формата укажите APFS (Apple File System) и подтвердите стирание. Закройте «Дисковую утилиту», вернитесь в меню и выберите «Установить macOS Tahoe». Укажите только что стёртый диск как целевой и дождитесь завершения установки.

После пары перезагрузок Mac покажет стандартный экран первоначальной настройки — как у нового устройства.

Чистая установка macOS Tahoe на Mac с Intel

На Mac с процессором Intel загрузочное меню вызывается через клавишу Option, а не кнопку питания:

Подключите флешку с установщиком macOS Tahoe. Выключите Mac и включите его снова, сразу зажав клавишу Option. Удерживайте клавишу, пока не появится меню выбора загрузочного диска, и выберите установщик Tahoe. Откройте «Дисковую утилиту», выберите внутренний диск и нажмите «Стереть». Выберите формат APFS и подтвердите стирание. Вернитесь в меню macOS и запустите «Установить macOS Tahoe» на стёртый диск. Дождитесь завершения установки и перезагрузки.

Дальше Mac предложит настроить систему с нуля — можно настроить как новый, восстановить из резервной копии Time Machine или передать устройство новому владельцу, ничего не настраивая.

Настройка Mac после чистой установки macOS Tahoe

После чистой установки Mac выглядит как только что распакованный: ни данных, ни приложений, ни учёток. Восстановление из Time Machine вернёт систему к прежнему виду, но вместе с этим может вернуть и часть проблем, ради которых вы всё это затевали. Если цель — именно избавиться от глюков, лучше восстанавливать выборочно: документы и медиа, а приложения переустановить заново.

Если Mac готовится к продаже, на этом этапе лучше остановиться и не входить в свой Apple ID — пусть новый владелец сам введёт свою учётку при первой настройке. А если после установки Mac начал тормозить после обновления, у нас есть отдельный разбор с решениями.