Картинка в картинке в YouTube на iPhone: как бесплатно включить PiP на Ютубе

Бесплатный режим «картинка в картинке» (PiP) в YouTube перестаёт быть привилегией США. Теперь смотреть видео в плавающем окне поверх других приложений смогут все пользователи iOS и Android без подписки YouTube Premium. Раскатка постепенная и займёт несколько месяцев. Раньше для этого приходилось использовать обходные способы, но теперь всё будет работать нативно.



Какие видео на YouTube можно смотреть в PiP без Premium

Раньше PiP в YouTube без подписки работал только в США. Теперь Google расширяет функцию на остальной мир: бесплатный «картинка в картинке» уже разворачивается глобально и будет доступен всем пользователям в ближайшие месяцы.

Есть важное ограничение. Бесплатный режим работает только для «длинных немузыкальных видео» — то есть для обычных роликов на YouTube. Музыкальные клипы в маленьком окне по-прежнему остаются эксклюзивом подписки Premium. Короткие ролики YouTube Shorts тоже не поддерживают плавающее окно: они рассчитаны на вертикальный полноэкранный просмотр и в PiP-режиме просто не запустятся. Если YouTube в какой-то момент совсем перестанет работать, стоит заранее присмотреть альтернативы.

Как включить картинку в картинке в YouTube на iPhone

Сама механика простая и не требует отдельных настроек в приложении:

Запустите видео в приложении YouTube. Сверните приложение жестом привычным жестом вверх по навигационной полосе. Видео продолжит играть в небольшом окне поверх других экранов. Окно можно перетаскивать и менять его размер. По нажатию появляются кнопки паузы и возврата в приложение.

На iPhone для корректной работы PiP в системе должен быть включён общий переключатель «Картинка в картинке» в настройках iOS — это стандартное требование Apple для всех приложений с такой функцией. Найти его можно по пути «Настройки — Основные — Картинка в картинке». Убедитесь, что тумблер активен, иначе при сворачивании YouTube видео просто поставится на паузу.

На Android настройка тоже есть, но спрятана чуть глубже. Откройте системные настройки, перейдите в раздел «Приложения», найдите YouTube и в разделе «Специальный доступ» включите разрешение на показ поверх других приложений. Без этого режим не активируется.

Не смогли найти нужные настройки или возникли проблемы? Кстати, недавно YouTube обновил и дизайн плеера в веб-версии, так что изменения затрагивают все платформы сразу.

Зачем нужен режим PiP в YouTube на iPhone

До сих пор пользователи iPhone в большинстве стран могли смотреть YouTube в плавающем окне только через веб-версию в Safari или с подпиской Premium. Теперь сценарий «слушаю лекцию и параллельно пишу в мессенджере» работает прямо из приложения — без обходных путей.

Для кого это реально полезно:

тем, кто смотрит длинные обзоры, подкасты и интервью фоном

тем, кто использует YouTube как замену образовательным курсам

тем, кто параллельно работает с заметками, почтой или браузером

На практике PiP меняет привычку потребления видео. Вместо того чтобы переключаться между вкладками или ждать перерыва, вы просто сворачиваете YouTube и продолжаете заниматься своими делами. Окно остаётся на экране: можно одновременно отвечать в мессенджере, проверять почту или листать ленту новостей.

Любителям клипов и музыки на YouTube изменение почти ничего не даст: музыкальный контент в PiP остаётся за платной подпиской.

Отличия бесплатного PiP от YouTube Premium

Для платящих пользователей сегодня ничего не меняется. Подписчики Premium Lite продолжают пользоваться PiP для длинных немузыкальных видео на Android и iOS. Подписчики полного Premium сохраняют PiP и для музыки, и для обычных роликов — это остаётся преимуществом дорогого тарифа.

Другими словами, бесплатная функция аккуратно повторяет возможности Premium Lite, но не дотягивает до полной подписки именно из-за музыкального ограничения. Помимо PiP, платные подписчики по-прежнему получают фоновое воспроизведение аудио, офлайн-загрузку видео и полное отсутствие рекламы — эти преимущества никуда не делись.

Учтите также, что на старых устройствах YouTube может прекратить работу после обновления, так что проверьте совместимость заранее.

Почему PiP в YouTube не работает на iPhone

Google прямо говорит о глобальной раскатке «в ближайшие месяцы». Это значит, что функция придёт не одномоментно, а волнами — как обычно бывает с серверными изменениями YouTube. Например, у меня она пока что не появилась.

Если PiP пока не появился, проверьте, что приложение YouTube обновлено до свежей версии в App Store или Google Play, и убедитесь, что в настройках iPhone в разделе «Основные — Картинка в картинке» функция включена системно. На Android убедитесь, что разрешение PiP для YouTube не отключено вручную.

Если вы держали подписку YouTube Premium только ради фонового просмотра обычных роликов в маленьком окне — теперь это уже не причина платить. Для всех остальных новость приятная, но не повод что-то срочно делать: дождитесь, пока функция доедет до вашего аккаунта, и просто начните пользоваться. Музыкальным слушателям и тем, кому важно отключение рекламы в YouTube, Premium всё ещё остаётся осмысленной покупкой.