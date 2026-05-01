Не покупайте iPad сейчас — осенью Apple выкатит два планшета, которые точно стоит подождать

Миша Королев

До конца года Apple, по слухам, обновит сразу две модели планшетов — iPad mini с OLED-экраном и базовый iPad с новым чипом. Это не революция линейки, но обе новости важны для тех, кто давно присматривается к покупке или откладывает апгрейд. Разбираем, что именно меняется и кому стоит ждать новый iPad.

До конца года мы еще увидим два новых айпада. Фото.

До конца года мы еще увидим два новых айпада

Чем iPad mini 8 будет отличаться от iPad mini 7

Главная претензия к нынешнему iPad mini — его LCD-дисплей. У модели была проблема с так называемым «желейным скроллингом», когда при прокрутке одна половина экрана отстаёт от другой. В новой версии планшета её частично исправили, но полностью она не ушла.

Чем iPad mini 8 будет отличаться от iPad mini 7. Миник получит OLED экран и это будет главным обновлением. Фото.

Миник получит OLED экран и это будет главным обновлением

По данным сразу нескольких источников, включая Bloomberg, следующий iPad mini получит OLED-дисплей. Если он окажется похож на тандемный OLED из iPad Pro, у пользователей не останется поводов жаловаться на картинку: глубокий чёрный, выше яркость, лучше контраст. Для тех, кто читает с mini в темноте или смотрит видео, это самое заметное улучшение за несколько лет.

Какой чип Apple поставит в новый iPad mini

Нынешний iPad mini работает на A17 Pro и уже поддерживает Apple Intelligence — набор ИИ-функций Apple. По слухам, новая модель получит чип A19, что даст запас по производительности на годы вперёд.

Какой чип Apple поставит в новый iPad mini. Сердцем миника станет А19, который уже сейчас ставят в iPhone 17. Фото.

Сердцем миника станет А19, который уже сейчас ставят в iPhone 17

Кроме того, обсуждается улучшенная защита от воды. Подробностей нет — ни класса защиты, ни условий использования, поэтому относиться к этому стоит как к слуху, а не к подтверждённой характеристике.

Базовый iPad и поддержка Apple Intelligence

Вторая обновляемая модель — самый доступный iPad. Ранее ходили слухи о его выходе в марте, но тогда Apple обновила только iPad Air. Марк Гурман из Bloomberg по-прежнему ждёт новый базовый iPad в этом году, хотя точные сроки неизвестны.

Базовый iPad — самая доступная модель в линейке

Базовый iPad — самая доступная модель в линейке

Главное изменение — чип A18. С ним базовый iPad впервые получит поддержку Apple Intelligence. До сих пор самая дешёвая модель оставалась без ИИ-функций Apple, что ограничивало её для тех, кто хотел пользоваться новыми возможностями системы. Остальные характеристики, по слухам, в основном останутся прежними.

Базовый iPad и поддержка Apple Intelligence. В базовом iPad даже не будут менять дизайн. Фото.

В базовом iPad даже не будут менять дизайн

Сейчас Apple Intelligence на iPad — это инструменты для работы с текстом, генерация изображений, умные подсказки и обновлённая Siri. Для одних пользователей это полезный набор, для других — необязательный. Но iOS и iPadOS 27, по ожиданиям, будут построены вокруг новых ИИ-функций, и без поддержки Apple Intelligence базовый iPad быстро отставал бы от остальной линейки.

Базовый iPad и поддержка Apple Intelligence. А ещё в планшете появится Apple Intelligence. Вы же так ждали (нет). Фото.

А ещё в планшете появится Apple Intelligence. Вы же так ждали (нет)

Проще говоря, чип A18 — это страховка от морального устаревания на ближайшие пару лет, а не повод бежать менять планшет прямо сейчас.

Новые iPad: какие модели Apple выпустит в 2026 году

Если вы рассчитывали на новый iPad Pro в этом году, плохие новости: текущая модель на M5 обновления до 2027 года не ждёт. Так что владельцам Pro можно расслабиться — их планшет останется актуальным минимум ещё год.

Коротко по моделям:

  • Если у вас iPad mini старше двух поколений и важен экран — ждать новый mini с OLED имеет смысл.
  • Если вы выбираете самый доступный iPad и хотите Apple Intelligence — лучше дождаться обновлённой базовой модели с A18.
  • Если у вас iPad Pro на M4 или M5 — обновления в этом году не будет, можно ничего не ждать.
  • Если вы недавно купили iPad mini последнего поколения — критичной разницы для повседневных задач, кроме экрана, скорее всего, не будет.

Всё описанное — слухи и прогнозы, в том числе со ссылкой на Bloomberg. Точных дат, цен и финального списка характеристик пока нет, поэтому планировать покупку под конкретный месяц рано. Но направление понятное: Apple подтягивает младшие iPad до уровня старших по экрану и поддержке ИИ-функций — и именно это главный смысл осеннего обновления линейки. Ну а если вам больше интересны новые iPhone, то читайте про основные отличия iPhone 18 Pro и Ultra, которые представят уже в сентябре.

