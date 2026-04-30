Отличия Айфон 18 Про и складного iPhone Ultra: три ключевых фишки

Кирилл Пироженко

Осенью 2026 года линейка флагманов Apple, по данным инсайдеров, будет построена вокруг двух моделей: привычного iPhone 18 Pro и принципиально нового складного iPhone Ultra. Чип у них один, но опыт использования — разный. Ниже три ключевых отличия, которые повлияют на выбор, если вы планируете обновляться. У складного iPhone есть как минимум четыре причины, чтобы захотеть его сразу после презентации. Сразу важная оговорка: всё, что ниже, — это слухи и утечки, а не подтверждённые Apple характеристики. Финальные параметры могут отличаться.

Чем будут отличаться флагманы Apple 2026. Фото.

Чем будут отличаться флагманы Apple 2026

Отличия складного айфона от обычного по внешнему виду

Самое заметное отличие — конструкция. iPhone 18 Pro и Pro Max сохранят привычный форм-фактор: по слухам, у них будет тот же размер экрана и тот же общий дизайн, что и у предшественников. Если вам нужен телефон, который ощущается как обычный iPhone, это ваш вариант.

Отличия складного айфона от обычного по внешнему виду. 18 Pro — классический смартфон с уменьшенным Dynamic Island. Фото.

18 Pro — классический смартфон с уменьшенным Dynamic Island

iPhone Ultra — другая история. Это первый складной смартфон Apple, и геометрия у него непривычная. Внешний экран короче и шире, чем у обычного iPhone, а внутренний дисплей в раскрытом виде по размеру близок к iPad mini. Фактически это два устройства в одном: компактный телефон снаружи и мини-планшет внутри. Кстати, до сих пор не решено окончательно, как Apple назовёт складной Айфон: Ultra или Fold.

Отличия складного айфона от обычного по внешнему виду. Ультра в разложенном виде будет больше напоминать планшет. Фото.

Ультра в разложенном виде будет больше напоминать планшет

Кому это интересно: тем, кто хочет читать, смотреть видео и работать с документами на большом экране, но не носить с собой отдельный планшет. Кому неинтересно: всем, для кого важны привычная толщина в кармане, отсутствие складки на экране и максимальная надёжность корпуса без шарнира.

Почему iPhone 18 Pro получит камеру лучше, чем iPhone Ultra

Apple традиционно ставит лучшие камеры в Pro-модели, и в 2026 году это правило, судя по утечкам, сохранится.

Почему iPhone 18 Pro получит камеру лучше, чем iPhone Ultra. iPhone Ultra получит две камеры. Фото.

iPhone Ultra получит две камеры

По слухам, iPhone Ultra получит тот же основной модуль, ультраширик и фронтальную камеру, что и iPhone 18 Pro. Но телеобъектив (отдельный модуль для оптического зума на дальние объекты) останется эксклюзивом Pro-линейки. Более того, в этом году телевик в Pro, по данным инсайдеров, может получить переменную диафрагму: это даёт больше контроля над глубиной резкости и съёмкой в разном свете. Подробнее о том, какие изменения ждут камеру, мы писали в материале про камеру iPhone 18 Pro уровня зеркалки.

Почему iPhone 18 Pro получит камеру лучше, чем iPhone Ultra. А вот у iPhone 18 Pro их будет три. Фото.

А вот у iPhone 18 Pro их будет три

Что это значит на практике: если вы часто снимаете концерты, спорт, портреты с дальней дистанции или природу с приближением, iPhone 18 Pro и Pro Max подойдут лучше. Если телевиком вы почти не пользуетесь, отсутствие этого модуля в Ultra вряд ли станет проблемой.

Отличия производительности iPhone 18 Pro и складного iPhone

Вот здесь самый неочевидный момент. По утечкам, и iPhone 18 Pro, и iPhone Ultra получат одинаковый чип A20 Pro. Но реальная скорость работы под нагрузкой может различаться из-за корпуса и системы охлаждения.

Отличия производительности iPhone 18 Pro и складного iPhone. За производительность в аппаратах будет отвечать А20 Pro. Фото.

За производительность в аппаратах будет отвечать А20 Pro

iPhone 18 Pro, по слухам, сохранит алюминиевый цельный корпус и испарительную камеру (это пластина с жидкостью внутри, которая помогает отводить тепло от процессора). Такой подход уже использовался в iPhone 17 Pro и помог ему дольше держать высокую производительность под нагрузкой.

iPhone Ultra, по тем же слухам, будет тоньше и легче, с титановым корпусом в духе iPhone Air, и без испарительной камеры. Чип тот же, но на жаре или при долгих тяжёлых задачах — играх, монтаже видео, длительной съёмке — Ultra может сбрасывать частоты раньше и работать медленнее, чем Pro.

Проще говоря: на коротких задачах разницы вы не заметите. Под нагрузкой Pro будет стабильнее.

Что известно об iPhone 18 Pro и iPhone Ultra

Если свести утечки в один список, общего у моделей довольно много:

  • один и тот же чип A20 Pro
  • основная и ультраширокая камеры одного уровня
  • одинаковая фронтальная камера
  • статус флагмана в линейке 2026 года

А вот основные различия:

  • форм-фактор: классический моноблок против складной конструкции
  • телеобъектив с переменной диафрагмой — только у Pro
  • корпус: алюминий с испарительной камерой у Pro, титан без неё у Ultra
  • сценарий использования: один экран против двух дисплеев

Кстати, недавно в сеть попали рендеры, на которых показали четыре цвета iPhone 18 Pro: чёрного снова не будет.

Что выбрать: iPhone 18 Pro или складной iPhone Ultra

Короткий ориентир, основанный на текущих слухах:

iPhone 18 Pro или Pro Max стоит брать, если вы хотите максимум камеры, стабильную производительность под нагрузкой и привычный форм-фактор. Это безопасный выбор для тех, кто меняет телефон раз в несколько лет и не любит экспериментов.

Что выбрать: iPhone 18 Pro или складной iPhone Ultra. А еще у iPhone 18 Pro будут веселенькие цвета. Фото.

А еще у iPhone 18 Pro будут веселенькие цвета

iPhone Ultra стоит рассматривать, если вам действительно нужен большой внутренний экран в кармане, вы готовы к компромиссам по толщине, охлаждению и отсутствию телевика — и готовы переплатить за первое поколение складного iPhone.

Что выбрать: iPhone 18 Pro или складной iPhone Ultra. Зато Ultra — это реально новый и интересный форм-фактор. Фото.

Зато Ultra — это реально новый и интересный форм-фактор

Если сомневаетесь — подождите официальной презентации и первых обзоров. У складных смартфонов первого поколения у других производителей хватало болячек с шарниром и складкой на экране, и нет причин думать, что Apple избежит всех нюансов сразу. А Pro-линейка — это эволюция уже отлаженной формулы, и крупных сюрпризов от неё ждать не стоит.

iPhone 18 ProСмартфоны AppleУтечки Apple
