Отличия Айфон 18 Про и складного iPhone Ultra: три ключевых фишки

Осенью 2026 года линейка флагманов Apple, по данным инсайдеров, будет построена вокруг двух моделей: привычного iPhone 18 Pro и принципиально нового складного iPhone Ultra. Чип у них один, но опыт использования — разный. Ниже три ключевых отличия, которые повлияют на выбор, если вы планируете обновляться. У складного iPhone есть как минимум четыре причины, чтобы захотеть его сразу после презентации. Сразу важная оговорка: всё, что ниже, — это слухи и утечки, а не подтверждённые Apple характеристики. Финальные параметры могут отличаться.



Отличия складного айфона от обычного по внешнему виду

Самое заметное отличие — конструкция. iPhone 18 Pro и Pro Max сохранят привычный форм-фактор: по слухам, у них будет тот же размер экрана и тот же общий дизайн, что и у предшественников. Если вам нужен телефон, который ощущается как обычный iPhone, это ваш вариант.

iPhone Ultra — другая история. Это первый складной смартфон Apple, и геометрия у него непривычная. Внешний экран короче и шире, чем у обычного iPhone, а внутренний дисплей в раскрытом виде по размеру близок к iPad mini. Фактически это два устройства в одном: компактный телефон снаружи и мини-планшет внутри. Кстати, до сих пор не решено окончательно, как Apple назовёт складной Айфон: Ultra или Fold.

Кому это интересно: тем, кто хочет читать, смотреть видео и работать с документами на большом экране, но не носить с собой отдельный планшет. Кому неинтересно: всем, для кого важны привычная толщина в кармане, отсутствие складки на экране и максимальная надёжность корпуса без шарнира.

Почему iPhone 18 Pro получит камеру лучше, чем iPhone Ultra

Apple традиционно ставит лучшие камеры в Pro-модели, и в 2026 году это правило, судя по утечкам, сохранится.

По слухам, iPhone Ultra получит тот же основной модуль, ультраширик и фронтальную камеру, что и iPhone 18 Pro. Но телеобъектив (отдельный модуль для оптического зума на дальние объекты) останется эксклюзивом Pro-линейки. Более того, в этом году телевик в Pro, по данным инсайдеров, может получить переменную диафрагму: это даёт больше контроля над глубиной резкости и съёмкой в разном свете. Подробнее о том, какие изменения ждут камеру, мы писали в материале про камеру iPhone 18 Pro уровня зеркалки.

Что это значит на практике: если вы часто снимаете концерты, спорт, портреты с дальней дистанции или природу с приближением, iPhone 18 Pro и Pro Max подойдут лучше. Если телевиком вы почти не пользуетесь, отсутствие этого модуля в Ultra вряд ли станет проблемой.

Отличия производительности iPhone 18 Pro и складного iPhone

Вот здесь самый неочевидный момент. По утечкам, и iPhone 18 Pro, и iPhone Ultra получат одинаковый чип A20 Pro. Но реальная скорость работы под нагрузкой может различаться из-за корпуса и системы охлаждения.

iPhone 18 Pro, по слухам, сохранит алюминиевый цельный корпус и испарительную камеру (это пластина с жидкостью внутри, которая помогает отводить тепло от процессора). Такой подход уже использовался в iPhone 17 Pro и помог ему дольше держать высокую производительность под нагрузкой.

iPhone Ultra, по тем же слухам, будет тоньше и легче, с титановым корпусом в духе iPhone Air, и без испарительной камеры. Чип тот же, но на жаре или при долгих тяжёлых задачах — играх, монтаже видео, длительной съёмке — Ultra может сбрасывать частоты раньше и работать медленнее, чем Pro.

Проще говоря: на коротких задачах разницы вы не заметите. Под нагрузкой Pro будет стабильнее.

Что известно об iPhone 18 Pro и iPhone Ultra

Если свести утечки в один список, общего у моделей довольно много:

один и тот же чип A20 Pro

основная и ультраширокая камеры одного уровня

одинаковая фронтальная камера

статус флагмана в линейке 2026 года

А вот основные различия:

форм-фактор: классический моноблок против складной конструкции

телеобъектив с переменной диафрагмой — только у Pro

корпус: алюминий с испарительной камерой у Pro, титан без неё у Ultra

сценарий использования: один экран против двух дисплеев

Кстати, недавно в сеть попали рендеры, на которых показали четыре цвета iPhone 18 Pro: чёрного снова не будет.

Что выбрать: iPhone 18 Pro или складной iPhone Ultra

Короткий ориентир, основанный на текущих слухах:

iPhone 18 Pro или Pro Max стоит брать, если вы хотите максимум камеры, стабильную производительность под нагрузкой и привычный форм-фактор. Это безопасный выбор для тех, кто меняет телефон раз в несколько лет и не любит экспериментов.

iPhone Ultra стоит рассматривать, если вам действительно нужен большой внутренний экран в кармане, вы готовы к компромиссам по толщине, охлаждению и отсутствию телевика — и готовы переплатить за первое поколение складного iPhone.

Если сомневаетесь — подождите официальной презентации и первых обзоров. У складных смартфонов первого поколения у других производителей хватало болячек с шарниром и складкой на экране, и нет причин думать, что Apple избежит всех нюансов сразу. А Pro-линейка — это эволюция уже отлаженной формулы, и крупных сюрпризов от неё ждать не стоит.