Оценка сна в Apple Watch: что показывает и как правильно настроить уведомления

Функция оценки сна в Apple Watch появилась в watchOS 26 и с тех пор стала одним из самых заметных инструментов для отслеживания здоровья. Мы уже рассказывали, как ведется подсчет, но вот о правильной ее настройке речи не было. По-настоящему полезной она становится, только если настроить уведомления под себя — а не получать одинаковые оповещения каждое утро.



Что показывает оценка сна в Apple Watch и как она рассчитывается

Рейтинг сна — это числовая оценка, которую Apple Watch выставляет каждое утро после ночи. Часы достаточно просто надеть перед сном: никаких дополнительных приложений или ручных действий не нужно. Считайте, что это еще один полезный совет по использованию умных часов Apple.

Рейтинг складывается из трёх ключевых параметров:

Продолжительность сна — до 50 баллов

Стабильность времени отхода ко сну — до 30 баллов

Количество пробуждений за ночь — до 20 баллов

Максимум — 100 баллов. После запуска в watchOS 26 Apple уже успела пересмотреть систему оценки на основе обратной связи от пользователей, так что текущая версия точнее отражает реальное качество сна.

Пять уровней оценки сна в Apple Watch

Apple делит результат на пять диапазонов рейтинга. Это одна из самых интересных функций watchOS 26:

Очень низкий: 0–40

0–40 Низкий: 41–60

41–60 Нормальный: 61–80

61–80 Высокий: 81–95

81–95 Очень высокий: 96+

По умолчанию часы присылают уведомление каждое утро, независимо от результата. На первых порах это помогает понять, как работает система и что влияет на оценку. Но со временем ежедневные оповещения превращаются в фоновый шум.

Уведомления об оценке сна в Apple Watch

Главная идея проста: хороший сон не требует напоминания — он говорит сам за себя. А вот плохой сон стоит отслеживать, чтобы разобраться в причинах.

Вместо того чтобы получать оповещения за каждую ночь, имеет смысл включить уведомления только для уровней «Нормальный», «Низкий» и «Очень низкий». Если утром пришло такое уведомление, это сигнал задуматься: поздно лёг, выпил кофе вечером, смотрел в телефон перед сном? А если уведомления нет — значит, всё хорошо, и можно спокойно начинать день.

Настроить уведомления можно двумя способами:

На iPhone:

Откройте приложение Watch Прокрутите вниз до раздела «Сон» Нажмите «Уведомления о рейтинге сна» Включите или выключите оповещения для каждого диапазона отдельно

На Apple Watch:

Откройте «Настройки» Прокрутите до раздела «Сон» Нажмите «Уведомления о рейтинге сна» Выберите нужные диапазоны

Apple Watch с поддержкой оценки сна

Функция рейтинга сна требует watchOS 26, которая работает на следующих моделях часов:

Apple Watch Series 6 и новее

Apple Watch Ultra (все поколения)

Apple Watch SE второго поколения и новее

Если у вас более ранняя модель, рейтинг сна будет недоступен — только базовое отслеживание времени в кровати.

Функция рейтинга сна полезна не сама по себе, а в связке с правильными настройками уведомлений. Если вы носите Apple Watch на ночь и уже перестали обращать внимание на утренние оповещения, попробуйте оставить только уведомления о плохом сне. Это занимает минуту, а толку от функции становится заметно больше.