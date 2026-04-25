Оценка сна в Apple Watch: что показывает и как правильно настроить уведомления

Миша Королев

Функция оценки сна в Apple Watch появилась в watchOS 26 и с тех пор стала одним из самых заметных инструментов для отслеживания здоровья. Мы уже рассказывали, как ведется подсчет, но вот о правильной ее настройке речи не было. По-настоящему полезной она становится, только если настроить уведомления под себя — а не получать одинаковые оповещения каждое утро.

Оценку сна в Apple Watch можно настроить так, что она будет приносить только пользу

Что показывает оценка сна в Apple Watch и как она рассчитывается

Рейтинг сна — это числовая оценка, которую Apple Watch выставляет каждое утро после ночи. Часы достаточно просто надеть перед сном: никаких дополнительных приложений или ручных действий не нужно. Считайте, что это еще один полезный совет по использованию умных часов Apple.

Часы умеют оценивать и показывать результаты вашего сна

Рейтинг складывается из трёх ключевых параметров:

  • Продолжительность сна — до 50 баллов
  • Стабильность времени отхода ко сну — до 30 баллов
  • Количество пробуждений за ночь — до 20 баллов

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ САМЫМ ПЕРВЫМ

Максимум — 100 баллов. После запуска в watchOS 26 Apple уже успела пересмотреть систему оценки на основе обратной связи от пользователей, так что текущая версия точнее отражает реальное качество сна.

Пять уровней оценки сна в Apple Watch

Apple делит результат на пять диапазонов рейтинга. Это одна из самых интересных функций watchOS 26:

  • Очень низкий: 0–40
  • Низкий: 41–60
  • Нормальный: 61–80
  • Высокий: 81–95
  • Очень высокий: 96+

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

По умолчанию часы присылают уведомление каждое утро, независимо от результата. На первых порах это помогает понять, как работает система и что влияет на оценку. Но со временем ежедневные оповещения превращаются в фоновый шум.

Уведомления об оценке сна в Apple Watch

Главная идея проста: хороший сон не требует напоминания — он говорит сам за себя. А вот плохой сон стоит отслеживать, чтобы разобраться в причинах.

Можно каждый раз просматривать приложение «Здоровье», а можно просто получать уведомления

Вместо того чтобы получать оповещения за каждую ночь, имеет смысл включить уведомления только для уровней «Нормальный», «Низкий» и «Очень низкий». Если утром пришло такое уведомление, это сигнал задуматься: поздно лёг, выпил кофе вечером, смотрел в телефон перед сном? А если уведомления нет — значит, всё хорошо, и можно спокойно начинать день.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ НОВОСТИ, ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ ТЕЛЕГА

Настроить уведомления можно двумя способами:

На iPhone:

Проще всего настроить оповещения на iPhone

  1. Откройте приложение Watch
  2. Прокрутите вниз до раздела «Сон»
  3. Нажмите «Уведомления о рейтинге сна»
  4. Включите или выключите оповещения для каждого диапазона отдельно

На Apple Watch:

  1. Откройте «Настройки»
  2. Прокрутите до раздела «Сон»
  3. Нажмите «Уведомления о рейтинге сна»
  4. Выберите нужные диапазоны

Apple Watch с поддержкой оценки сна

Функция рейтинга сна требует watchOS 26, которая работает на следующих моделях часов:

Поддержка оценки сна есть не только в самых новых моделях

  • Apple Watch Series 6 и новее
  • Apple Watch Ultra (все поколения)
  • Apple Watch SE второго поколения и новее

Если у вас более ранняя модель, рейтинг сна будет недоступен — только базовое отслеживание времени в кровати. К слову, Apple Watch Series 11 сейчас продаются на AliExpress за 33 тысячи рублей за версию с экраном 46 мм.

Функция рейтинга сна полезна не сама по себе, а в связке с правильными настройками уведомлений. Если вы носите Apple Watch на ночь и уже перестали обращать внимание на утренние оповещения, попробуйте оставить только уведомления о плохом сне. Это занимает минуту, а толку от функции становится заметно больше.

