Из iPhone в России специально убирают камеру и микрофон. Зачем это делают?

В комментариях под обзорами мессенджера MAX уже давно встречаются истории из разряда городских легенд. Но на днях я наткнулся на нечто новое: люди всерьёз несут старые iPhone XR в мастерские и просят физически выпаять камеры и микрофоны. Логика железная: если железа нет — значит, за тобой точно никто не подсматривает. Как оказалось, встроенных инструментов iOS для проверки MAX на слежку людям недостаточно. Звучит как анекдот, но за этим стоит целая философия, которую стоит разобрать спокойно — без лозунгов и без иронии через край.



Из iPhone убирают камеру и микрофон

Схема простая. Пользователь берёт недорогой б/у iPhone XR (они сейчас стоят копейки и при этом ещё обновляются), несёт в сервис и просит аккуратно демонтировать обе камеры и все микрофоны. На выходе получается «мёртвый» аппарат с точки зрения слежки: даже если какое-то приложение захочет что-то подсмотреть или подслушать — подсматривать и подслушивать ему будет нечем. Телефон после такой операции используется строго под MAX, Госуслуги и звонки через наушники. Зато за VPN Max следить сможет даже при таком раскладе.

Мотивация тоже понятна. Человек не хочет ставить «подозрительное» приложение на свой основной смартфон, но и отказаться от него не может: MAX постепенно становится обязательным для ряда рабочих и государственных сценариев. Решение в духе «отдельный телефон под задачу» — не новое, им давно пользуются журналисты, айтишники и просто параноики. Только раньше речь шла о кнопочниках, а теперь — о выпаянном iPhone XR.

Следит ли MAX через камеру и микрофон iPhone

А вот тут начинается самое интересное. Потому что вся эта история с паяльником строится на допущении, что MAX как-то особенно следит за владельцем iPhone. А это допущение не выдерживает проверки даже поверхностной.

Во-первых, iOS устроена так, что ни одно приложение не может тихо включить камеру или микрофон. Как только это происходит, в верхней части экрана загорается зелёный или оранжевый индикатор — зелёный для камеры, оранжевый для микрофона. Обойти это нельзя: индикатор рисует система на уровне ниже приложений. Если вы не видите точку рядом с Dynamic Island или «чёлкой» — значит, никто вас не снимает и не слушает.

Во-вторых, совсем недавно в сети разгоняли ролик, где автор якобы неделю не брал смартфон в руки, а MAX всё это время лазил в камеру и микрофон. «Лапша Медиа» разобрала этот кейс и показала: автор сам выставил в настройках «Спрашивать каждый раз» и сам же давал доступ накануне в 19:37. iOS честно записала это в журнал — ролик оказался фейком, подхваченным оппозиционными каналами.

В-третьих, MAX на iPhone запрашивает ровно те же разрешения, что Telegram, WhatsApp или любой другой мессенджер: камеру — для видеозвонков и кружочков, микрофон — для голосовых, Face ID — для цифрового ID. Ничего сверх этого Apple в App Store просто не пропустит.

Проверить доступ приложений к камере и микрофону iPhone

На iOS есть штатный инструмент, о котором почему-то мало кто вспоминает — Журнал доступа приложений. Он показывает, когда и какое приложение обращалось к камере, микрофону, геолокации, контактам и так далее. Включается так:

Откройте «Настройки» — «Конфиденциальность и безопасность»;

Прокрутите вниз до пункта «Отчет о конфиденциальности приложений»;

Включите тумблер и подождите пару дней, пока накопятся данные;

Вернитесь в тот же раздел и посмотрите, что и когда запрашивал MAX.

Это та самая объективная картина, которую не нарисуешь фейковым роликом. Если бы MAX действительно лез в камеру по ночам — это было бы видно в журнале чёрным по белому. Пока никто из серьёзных исследователей таких логов не показал.

Физическое отключение камеры и микрофона: когда нужно

Справедливости ради — подход «лучше выпаять, чем доверять софту» не с потолка взят. Есть целая категория устройств для параноиков, где аппаратные выключатели камеры и микрофона — штатная фича. PinePhone и Librem 5 от Purism именно так и устроены: открываешь крышку и щёлкаешь тумблером, который физически разрывает цепь. Это осмысленно, когда вы не доверяете операционной системе в принципе — например, если работаете с чувствительными источниками или реально есть основания опасаться целевой атаки.

Но iOS — это не Android с кастомной прошивкой от неизвестного вендора. У Apple есть контроль над железом, ядром, разрешениями и магазином приложений одновременно. И если вы доверяете iPhone настолько, что храните на нём банковские приложения, пароли и Face ID — логика «но от MAX меня спасёт только паяльник» выглядит странно. Либо вы не доверяете iOS в целом (и тогда выпаивать надо было давно и не только ради MAX), либо доверяете — и тогда хватит обычного переключателя в настройках.

Настройки MAX включить для безопасности

Если тревога никуда не уходит, а ставить мессенджер всё равно надо, вот разумный минимум без паяльника:

В «Настройках» — «Приложения» — «MAX» отключите доступ к камере и микрофону. Включайте только на время видеозвонка;

В разрешениях микрофона выберите режим «Спрашивать каждый раз» — iOS будет показывать запрос перед каждым обращением;

Включите «Отчет о конфиденциальности приложений» и раз в неделю проверяйте логи;

Отключите фоновое обновление для MAX в разделе «Основные» — «Обновление контента»;

Если совсем страшно — поставьте MAX на отдельный старый iPhone без личных данных. Только не логиньтесь в свой Apple ID.

Такой набор решает ровно ту же задачу, что и демонтаж микрофонов, — но обратим и не превращает рабочий смартфон в одноразовый терминал.

Нужно ли убирать камеру и микрофон из iPhone

История с выпаиванием камер из iPhone XR — это, по сути, памятник недоверию. Недоверию не к MAX как таковому, а к тому, что в приложении на смартфоне вообще можно что-то контролировать. И я понимаю людей, которые так думают: информационный фон последних лет не располагает к спокойствию. Но конкретно в случае iOS технология работает на вашей стороне: индикаторы, журнал доступа, переключатели разрешений, проверка App Store — всё это уже встроено и уже защищает вас ровно от того сценария, которого боятся владельцы «распаянных» iPhone.

Давайте честно: с точки зрения защиты от MAX — выпаиванием вы не получаете почти ничего, чего нельзя было бы добиться одним тумблером в настройках. Потому что в iOS есть обычный переключатель доступа приложения к камере и микрофону, и он работает. Apple не шутит со своими правилами конфиденциальности, и обойти их невозможно на уровне приложения.

То есть результат «выпаянного» iPhone XR и iPhone XR с двумя выключенными тумблерами — с точки зрения MAX абсолютно одинаковый. В обоих случаях приложение не получит ни картинки, ни звука. Разница только в том, что во втором случае вы не теряете возможность сфотографировать чек в магазине и не превращаете телефон за 15 тысяч рублей в кирпич за те же 15 тысяч плюс работа мастера.

Если хочется спать спокойно — хватит пары минут в настройках. Если хочется сделать красивый жест — ну, паяльник никто не отменял. Только телефон потом обратно не собрать.