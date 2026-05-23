Что будет с переписками, если удалить мессенджер МАКС с iPhone

Мессенджер МАКС установили уже десятки миллионов россиян. Одни — по собственному желанию, другие — потому что попросили на работе или в школе ребёнка. Но далеко не все собираются пользоваться им постоянно. Кто-то, наоборот, полностью перешёл на МАКС и пользуется им каждый день. А кто-то хочет удалить и приложение, и все переписки разом. Но что произойдёт с чатами, если просто взять и стереть МАКС с iPhone? Сообщения пропадут навсегда или где-то сохранятся? Давайте разбираться.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Что удаляется с iPhone вместе с приложением МАКС

Многие привыкли к тому, что удаление приложения с iPhone означает полную очистку всех связанных с ним данных. И в целом так и есть — с устройства действительно исчезнут кэш, загруженные файлы и локальные настройки. Но вот с перепиской всё работает совсем иначе.

Когда вы удаляете МАКС с главного экрана или через «Настройки» — «Основные» — «Хранилище iPhone», вы по факту стираете только само приложение и его временные файлы. Это освободит немного места в памяти, но на ваши чаты, сообщения и контакты никак не повлияет. Обсудить эту тему можно в нашем чатике в Telegram или МАКС — там всегда помогут разобраться.

Чаты и сообщения в МАКС: где хранятся

Вот тут и кроется главный нюанс, о котором знают далеко не все пользователи. В отличие от некоторых мессенджеров, которые хранят переписку локально на устройстве, МАКС использует постоянную облачную синхронизацию. Все ваши сообщения, фотографии, видео и файлы хранятся не на конкретном iPhone или Android-смартфоне, а на серверах мессенджера.

Это означает простую, но очень важную вещь: с какого бы устройства вы ни зашли в свой аккаунт, вы сразу получите доступ ко всем перепискам. Переустановили приложение? Все чаты на месте. Сменили телефон? Просто авторизуйтесь по номеру — и вот они, ваши сообщения. Зашли через веб-версию на компьютере? Та же история. По сути, МАКС работает по тому же принципу, что и Telegram: данные привязаны не к устройству, а к аккаунту. Пока аккаунт активен — переписка никуда не денется.

Давайте разложим по полочкам. Когда вы отправляете сообщение в МАКС, оно моментально копируется на серверы. Каждое новое сообщение, фотография или файл — всё это тут же попадает в облако. По сути, резервная копия переписки создаётся автоматически каждые несколько секунд.

Именно поэтому удаление приложения с iPhone — это примерно как выбросить пульт от телевизора. Телевизор-то продолжает работать, просто вы потеряли к нему удобный доступ. Стоит скачать МАКС заново и войти в аккаунт — и все чаты восстановятся.

Это, кстати, принципиально отличает МАКС от того же WhatsApp, где без резервной копии в iCloud или Google Drive переписка при переустановке теряется безвозвратно. Больше полезного про мессенджеры и не только — в наших каналах в Telegram и МАКС.

Удаление сообщений и очистка чатов в МАКС

Раз простое удаление приложения не поможет, то как же избавиться от ненужных чатов? Только вручную — через интерфейс самого мессенджера. Ранее мы уже подробно разбирали, как удалить сообщение в МАКС на iPhone, а сейчас пройдёмся по основным шагам.

Удаление отдельного сообщения:

Откройте нужный чат в разделе «Чаты». Нажмите и удерживайте сообщение, которое хотите удалить. В появившемся меню выберите «Удалить».

Обратите внимание: удаление работает только на вашей стороне. Собеседник продолжит видеть это сообщение у себя. Функции «удалить для всех» в личных чатах МАКС на данный момент нет.

Очистка всей истории чата:

Откройте переписку с нужным контактом. Нажмите на имя собеседника в верхней части экрана. Перейдите в раздел «Ещё». Выберите пункт «Очистить историю».

После этого все сообщения из чата исчезнут, но сам чат останется в списке — вы сможете продолжить общение с чистого листа.

Полное удаление чата:

В общем списке чатов нажмите и удерживайте нужный диалог. Выберите «Удалить чат».

Имейте в виду: восстановить удалённые сообщения невозможно. Поэтому перед очисткой убедитесь, что в переписке нет ничего важного — фотографий, документов, ссылок. Всё ценное лучше заранее сохранить на устройство или переслать в чат «Избранное».

Удаление аккаунта в МАКС вместе с перепиской

Если вы хотите не просто очистить отдельные чаты, а полностью распрощаться с мессенджером, одного удаления приложения тоже недостаточно. Нужно удалить профиль изнутри МАКС. Мы уже писали подробную инструкцию о том, как удалить аккаунт в мессенджере МАКС, но вот краткая выжимка:

Откройте приложение МАКС.

Перейдите в раздел «Профиль».

Нажмите на значок карандаша в правом верхнем углу.

Коснитесь кружка с многоточием и выберите «Удалить профиль».

Подтвердите действие.

После этого запускается 30-дневный период ожидания. В течение месяца вы по-прежнему можете пользоваться МАКС и даже передумать — достаточно зайти в настройки и нажать «Не удалять профиль». Но если 30 дней истекут — аккаунт удалится безвозвратно вместе со всей историей сообщений, контактами и участием в чатах.

Важные детали, которые стоит учесть. После удаления профиля вы автоматически выходите из всех групповых чатов — и как участник, и как администратор. Номер телефона можно будет использовать повторно для регистрации нового аккаунта, но старая переписка в нём уже не появится. Полное удаление данных с серверов может занять до 90 дней. А если в переписке были конфиденциальные документы, лучше удалить их из чатов вручную до подачи заявки — удаление вашего аккаунта не отзовёт уже отправленные файлы у собеседников.