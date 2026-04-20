Какие iPhone не получат iOS 27. Спойлер: без обновления останутся 4 модели

Китайский инсайдер опубликовал список устройств, совместимых с iOS 27. Если утечка подтвердится, как минимум четыре модели iPhone лишатся поддержки новой системы, а минимальным порогом для обновления станет iPhone на базе процессора A14. Разбираемся, насколько правдоподобна эта информация, когда выйдет iOS 27 и чего от нее ждать.



Какие 4 модели iPhone не обновятся до iOS 27

Согласно публикации некого блогера на Weibo, которому многие доверяют, iOS 27 не будет поддерживать iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone SE второго поколения. Все четыре модели работают на процессоре Apple A13 Bionic и были выпущены в 2019–2020 годах.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛИСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Эту же информацию подтвердил портал 9to5Mac, отметив, что утечка указывает на полный список совместимых моделей, в котором отсутствуют именно эти четыре устройства. Если слух окажется верным, это будет второй год подряд, когда Apple урезает поддержку: в прошлом году из списка выбыло поколение iPhone XS.

Получит ли iPhone 12 обновление до iOS 27

По данным утечки, минимальным устройством для установки iOS 27 станет iPhone 12 с процессором A14 Bionic. Линейка iPhone 12 вышла в октябре 2020 года и стала первой с поддержкой 5G, OLED-экранами во всех модификациях и обновлённым дизайном с плоскими гранями.

Разница между A13 Bionic (iPhone 11) и A14 Bionic (iPhone 12) принципиальна: A14 изготовлен по 5-нанометровому техпроцессу вместо 7-нанометрового, а его нейронный движок (отвечает за задачи, связанные с ИИ) получил 16 ядер вместо 8. Именно эти возможности, вероятно, и проводят черту совместимости.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ САМЫМ ПЕРВЫМ

Важно понимать: даже среди поддерживаемых моделей не все функции iOS 27 будут доступны. Функции Apple Intelligence по-прежнему требуют iPhone 15 Pro или новее, поэтому iPhone 12 и iPhone 13 получат обновление системы, но без ИИ-возможностей.

Что нового Apple обещает в iOS 27

По предварительным данным, iOS 27 сделает упор на стабильность, а число новых функций будет ограниченным. Тем не менее несколько нововведений уже просочились в утечки:

Быстрые переключатели на домашнем экране для отмены и повтора изменений в расположении иконок

Ползунок настройки эффекта Liquid Glass — можно будет регулировать степень прозрачности, а не просто выбирать между двумя режимами

Обновлённый дизайн Siri — голосовой ассистент встроится в Dynamic Island и при вызове будет расширяться в виде капсулы с полем «Поиск или вопрос»

Новые возможности Visual Intelligence: сканирование пищевых этикеток и распознавание телефонных номеров или адресов на печатных материалах

Улучшения в приложении Кошелёк (Wallet) и браузере Safari

Кроме того, по словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple наконец выполнит свои обещания по части искусственного интеллекта, расширив функции Apple Intelligence.

Когда ждать анонс и релиз iOS 27

Официальный анонс ожидается на конференции WWDC, которая пройдёт с 8 по 12 июня 2026 года. Первая бета-версия для разработчиков, как правило, появляется в тот же день после основного доклада. Публичный релиз для всех пользователей традиционно выходит в сентябре, одновременно с новыми iPhone.

До официального подтверждения от Apple стоит помнить, что речь идёт об утечке, а не о подтверждённом факте. Окончательный список совместимых устройств станет известен только на WWDC.