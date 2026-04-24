Каким будет дизайн айфона 20 — Apple выбрала изогнутый экран, но не такой, как у Samsung
По данным китайского инсайдера Digital Chat Station, Apple привлекла Samsung к разработке изогнутого OLED-дисплея для iPhone 20 — юбилейной модели к 20-летию линейки iPhone. Главная особенность: экран будет загнут по всем четырём сторонам корпуса, но с минимальной кривизной — так называемый формат «четырёх микроизгибов». Это слух, а не подтверждённый факт, но он совпадает с более ранними прогнозами о радикальном редизайне iPhone 20.
Какой экран будет у iPhone 20
Согласно публикации на Weibo, Apple работает с Samsung над дисплеем с формфактором «four-micro-curve» — то есть экран будет слегка изогнут по всем четырём краям устройства. Ключевое слово здесь — «slightly curved», слегка изогнут. Если утечка верна, изгибы будут заметно скромнее, чем у Samsung Galaxy с их агрессивными curved-дисплеями прошлых лет.
Также упоминается, что Samsung разрабатывает для iPhone 20 так называемый «pol-less» дисплей — экран без поляризационного слоя. Это согласуется с более ранним прогнозом от сентября 2025 года о применении технологии COE (Color Filter on Encapsulation). Если коротко: убрав поляризатор, можно сделать экран тоньше, ярче и экономичнее по энергии.
Отличия изогнутого экрана iPhone 20 от Samsung
Изогнутые экраны — не новинка для смартфонов. Samsung начала экспериментировать с ними ещё в 2014 году на Galaxy Note Edge и затем активно использовала в линейках Galaxy S и Note. Но этот опыт получился противоречивым.
У устройств Samsung с агрессивно изогнутыми экранами были характерные проблемы:
- Случайные касания — ладонь задевала экран на загнутых краях, из-за чего интерфейс реагировал непредсказуемо
- Искажение цвета и яркости на изгибах
- Повышенная хрупкость — боковой удар мог разбить экран легче, чем у плоских моделей
- Проблемы с защитными стёклами и плёнками
Не случайно Samsung отказалась от изгибов в своих флагманах: Galaxy S24 Ultra вышел с плоским экраном.
Apple, судя по утечке, учла этот опыт. «Микроизгиб» предполагает, что экран лишь незначительно заворачивается по краям — достаточно, чтобы визуально убрать рамки, но не настолько, чтобы вызвать проблемы с ложными касаниями и неудобством в руке.
OLED-экран без поляризатора в iPhone 20
Вторая важная деталь утечки — отказ от поляризационного слоя. В стандартных OLED-экранах поляризатор нужен, чтобы гасить отражения внешнего света. Но он съедает больше половины яркости пикселей и добавляет толщину.
Технология COE (или pol-less, как её называют в индустрии) заменяет физический поляризатор на цветные фильтры, нанесённые прямо на защитный слой матрицы. По данным Samsung Display, экраны без поляризатора могут быть на 20% тоньше и потреблять примерно на 37% меньше энергии при той же яркости.
Для пользователя это значит потенциально более яркий дисплей на улице и чуть дольше живущую батарею. Samsung уже применяет похожую технологию в Galaxy S26 Ultra и своих складных моделях, так что к 2027 году она будет хорошо отработана.
Дата выхода iPhone 20
Apple пока ничего не анонсировала. Юбилейный iPhone ожидают осенью 2027 года — через 20 лет после выхода оригинального iPhone в июне 2007 года. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, юбилейная модель выйдет в сентябре 2027 года — с изогнутым стеклом и камерой под экраном.
Есть вероятность, что Apple пропустит номер 19 и перейдёт сразу к iPhone 20 — как в 2017 году перешла от iPhone 8 к iPhone X, минуя девятку. Тот юбилейный iPhone X стал революционным: убрал кнопку Home, минимизировал рамки и представил Face ID.
До этого у Apple запланирован насыщенный цикл обновлений: осенью 2026 года ждут iPhone 18 Pro и складной iPhone, а весной 2027 года — базовый iPhone 18 и обновлённый iPhone Air.
Плюсы и минусы изогнутого экрана iPhone 20
Изогнутый экран — это не только визуальный эффект «безрамочности». У технологии есть конкретные плюсы и минусы, которые стоит учитывать.
Плюсы:
- Визуально исчезают рамки — экран выглядит как цельная поверхность
- Обратные свайп-жесты от края ощущаются плавнее
- Устройство субъективно кажется тоньше и компактнее
Минусы:
- Ложные срабатывания при обычном хвате, особенно при агрессивном изгибе
- Искажение изображения по краям — блики и смещение цветов
- Повышенная хрупкость боковых граней экрана
- Трудности с подбором защитного стекла и чехла
- Ремонт дороже, чем у плоских дисплеев
Если Apple действительно выберет минимальный изгиб экрана, большинство серьёзных минусов можно снять — и оставить только эстетический эффект практически безрамочного экрана. Но насколько это получится, судить рано: до анонса как минимум полтора года.
Сейчас всё это — слухи и утечки из цепочки поставщиков. Apple не подтверждала никаких деталей о дизайне iPhone 20. Но направление просматривается отчётливо: микроизгибы вместо агрессивных кривых, экран без поляризатора для яркости и энергоэффективности, минимум рамок. Тем, кто сейчас выбирает iPhone, держать это в голове рановато — до выхода устройства больше года, а конкретные характеристики ещё могут измениться. А вот владельцам iPhone 14 и старше, которые планируют крупное обновление смартфона, 2027 год может оказаться тем самым моментом, ради которого стоит подождать.