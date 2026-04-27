Я установил XChat на свой iPhone: как скачать и зарегистрироваться в мессенджере Маска в России

Соцсеть X запустила отдельный мессенджер XChat для iPhone и iPad. Это не встроенные «личные сообщения» внутри X, а самостоятельное приложение в App Store со звонками, групповыми чатами и сквозным шифрованием. Бесплатно, но с заметными ограничениями: пока только США и только iOS 26. Ранее мы уже разбирали XChat от Илона Маска подробнее — теперь приложение наконец вышло.



XChat от X: что это за мессенджер для iPhone

XChat — это попытка X вынести переписку из основного приложения в отдельный мессенджер, как в своё время сделали VK со своим VK Мессенджером. Идея — общаться с любым пользователем X в отдельном пространстве без ленты, рекомендаций и шума основного приложения.

На старте приложение умеет вполне привычные вещи: личные сообщения и групповые чаты, аудио- и видеозвонки, передачу файлов. X утверждает, что все сообщения зашифрованы сквозным шифрованием и PIN-кодом, а в приложении нет рекламы и трекинга. Проверить эти заявления независимо пока сложно — придётся поверить на слово.

Функции XChat: звонки, чаты, файлы и шифрование

Набор возможностей выглядит как стандартный список современного мессенджера. Из того, что заявлено:

исчезающие сообщения

редактирование и удаление сообщений у всех участников чата

уведомление или блокировка попыток сделать скриншот

светлая и тёмная темы

настройки разрешений на сообщения и поведения свайпа влево

выбор иконки приложения

Отдельно отмечается, что XChat сделан в стиле iOS 26, включая системную клавиатуру — в отличие от основного приложения X, которое использует свои элементы интерфейса. Внутри есть заметная кнопка для быстрого возврата в основное приложение X.

Скачать XChat на iPhone

Здесь главные ограничения, которые отсекают значительную часть аудитории. Приложение требует iOS 26.0 или новее — то есть на iPhone, который не получил обновление до iOS 26, поставить XChat не получится. Версия для iPad есть, версии для Android на момент запуска нет, дата её выхода не объявлена.

Скачать XChat можно бесплатно из App Store, но пока только в американском App Store. О сроках появления в других регионах X не сообщает. Следовательно, вам понадобится или второй аккаунт Apple ID с регионом США, либо смена региона на вашем основном аккаунте. Ну и имейте в виду, что так как XChat по сути это раздел «Сообщения» социальной сети X, а она в России заблокирована, то и сам мессенджер не будет работать без VPN.

Как зарегистрироваться в XChat на iPhone

А еще в XChat не такая простая регистрация, как в других мессенджерах. Не получится просто ввести номер телефона и начать пользоваться приложением. Вам потребуется либо уже имеющаяся учетка от социальной сети X, либо придется ее завести. Делается это прямо из самого приложения XChat:

Скачайте XChat на iPhone и запустите его; В нижней части экрана нажмите «Войти с помощью X»; Выберите «Создать новый аккаунт»; Следуйте инструкциям на экране.

Если честно, для пользователей в России альтернатива сомнительная. Без VPN не работает, требует пляски с аккаунтом. Кроме того, нужен iPhone с iOS 26 — а это значит модели, которые официально поддерживают эту версию системы. На более старых iPhone XChat просто не запустится. Если ищете альтернативу для общения, мы собрали лучшие замены Telegram и WhatsApp для России.

Стоит ли устанавливать XChat

Короткий ответ — зависит от того, с кем вы общаетесь. Любой мессенджер ценен ровно настолько, насколько в нём есть ваши собеседники. Если ваш круг общения уже сидит в Telegram, WhatsApp или МАКС, переезжать в XChat ради самого факта переезда смысла нет.

XChat имеет смысл рассматривать в двух случаях:

вы активно ведёте переписку именно в X и хотите вынести её в отдельное приложение, чтобы не отвлекаться на ленту

вам важно общаться с конкретными людьми, которых нет в других мессенджерах, но они есть в X

XChat — это нишевый продукт для активных пользователей X, а не универсальный мессенджер, который заменит привычные. Если вы редко заходите в X или общаетесь там парой сообщений в месяц, отдельное приложение вам не нужно — встроенных DM достаточно.

Следить за развитием XChat имеет смысл по другой причине: X явно намекает, что это только первый шаг, и в ближайшие месяцы стоит ожидать новых функций. Будет ли это реальная альтернатива Telegram и WhatsApp или ещё один мессенджер, который тихо живёт у небольшой аудитории, — покажет время. Пока что это аккуратный запуск с ограничениями: только США, только iOS 26, только iPhone и iPad.