Два мессенджера MAX на iPhone: как установить и пользоваться двумя аккаунтами

Мессенджер MAX уверенно набирает аудиторию в России, и у многих пользователей закономерно возникает вопрос: а можно ли поставить на iPhone сразу два MAX? Например, один для работы, второй для личного общения. Или один для семьи и близких, а второй — для рабочих чатов и каналов, чтобы не смешивать всё в одну кучу. В Telegram такая схема давно работает — есть и официальная поддержка нескольких аккаунтов прямо в приложении, и куча альтернативных клиентов на любой вкус. А вот с MAX всё сложнее.



Можно ли установить два MAX на iPhone

Сразу к главному: поставить второй MAX на iPhone сейчас нельзя. И дело тут не в том, что разработчики чего-то не доделали или забыли добавить нужную функцию в очередном обновлении. Причин несколько, и все они упираются в особенности самой iOS и текущее состояние мессенджера.

Во-первых, в MAX нет встроенной поддержки нескольких аккаунтов. В том же Telegram вы можете спокойно добавить до четырёх профилей в одно приложение и переключаться между ними в пару касаний — удобно, быстро и без всяких костылей. В MAX такой возможности просто не предусмотрено. Один аккаунт на одно устройство, и точка. Возможно, разработчики добавят такую функцию в будущем, но пока её нет даже в планах.

Почему iPhone не позволяет клонировать MAX

Второй очевидный путь — клонировать само приложение. На Android-смартфонах такая фишка есть у многих производителей: Samsung, Xiaomi, Honor и другие давно умеют создавать копии мессенджеров прямо в системных настройках. Поставил клон WhatsApp или Telegram, залогинился под вторым номером, и пользуешься двумя аккаунтами параллельно. Никаких танцев с бубном, всё работает из коробки.

На iPhone клонировать приложения невозможно. Apple принципиально не даёт такой возможности ни через системные инструменты, ни через сторонние утилиты из App Store. Каждое приложение имеет уникальный идентификатор Bundle ID, и установить его дважды нельзя — система просто не позволит. Никаких «второе пространство», «параллельные приложения» или «клон-режим» в iOS нет и в обозримом будущем не появится. Это закрытая экосистема, и Apple не планирует менять подход.

Альтернативные клиенты мессенджера MAX

Третий вариант, который сразу приходит в голову бывалым пользователям Telegram — поставить альтернативный клиент. У Telegram таких десятки: Nicegram, Swiftgram, Plus Messenger и другие. Каждый из них считается отдельным приложением со своим Bundle ID, что позволяет залогиниться ещё под одним аккаунтом и спокойно пользоваться двумя профилями параллельно.

С MAX этот трюк не сработает. Альтернативных клиентов у мессенджера нет — ни в App Store, ни где-либо ещё. Разработчики MAX не открывали API для сторонних приложений, так что энтузиасты при всём желании не могут собрать свой клиент. В итоге у вас остаётся ровно одно приложение на выбор — официальное, и работает оно только с одним аккаунтом за раз.

Второй MAX через браузер на iPhone

Казалось бы, есть ещё один очевидный обходной путь — веб-версия MAX. У того же Telegram, WhatsApp и большинства современных мессенджеров есть полноценный веб-клиент, который открывается в браузере и позволяет авторизоваться под отдельным номером. Залогинился в Safari под вторым аккаунтом — и готово, никаких клонов и вторых устройств не нужно.

У MAX веб-версия тоже есть, но воспользоваться ей со смартфона не получится. При попытке открыть веб-версию MAX с айфона сайт автоматически перекидывает в App Store на страницу скачивания приложения. Даже если вы запросите версию для ПК вам все равно потребуется устройство, на котором выполнен вход в аккаунт, чтобы авторизоваться на сайте.

Зарегистрировать второй аккаунт в MAX

Если вам действительно позарез нужны два аккаунта MAX, то единственный рабочий способ — использовать второе устройство. Это может быть старый iPhone, который пылится в ящике после апгрейда, рабочий смартфон или даже Android-аппарат. На каждом устройстве вы устанавливаете MAX и авторизуетесь под нужным номером телефона. Обратите внимание, что войти в MAX без номера телефона нельзя. Так что имейте в виду, что национальный мессенджер всегда должен быть привязан к какому-нибудь номеру.

Способ так себе, но других пока нет. Возможно, со временем разработчики MAX добавят поддержку нескольких аккаунтов в одном приложении — это самое логичное решение, которое уже реализовано у конкурентов. А пока приходится обходиться одним профилем на айфон. Если у вас есть второй смартфон — отлично, используйте его. Если нет — придётся выбирать, какой аккаунт для вас важнее.