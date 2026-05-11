Где я смотрю зарубежные фильмы, сериалы и спортивные трансляции в 2026 году

Кирилл Пироженко

Последние пару лет в России сложилась парадоксальная ситуация с зарубежным контентом. Netflix, HBO Max, Disney+ и другие западные стриминги ушли. Официальные лицензии на голливудские фильмы закончились. А желание посмотреть хорошее кино никуда не делось. Раньше я смотрел сериалы и фильмы на Рутубе, но со временем решил попробовать VK Видео — и остался. Сегодня расскажу, где смотрю всё — от классики до свежих премьер и даже прямые спортивные трансляции.

ВК Видео доступно на всех платформах, а значит, можно смотреть хоть где

Где смотреть фильмы и сериалы в России без Netflix и HBO Max

Когда знакомые спрашивают, где я смотрю зарубежное кино, многие удивляются ответу. Не пиратские сайты с тоннами рекламы, не торренты и не VPN с подпиской на зарубежный стриминг. Я смотрю всё на VK Видео.

Да, тот самый видеосервис от ВКонтакте. За последние годы платформа выросла до совершенно другого уровня. По данным самой компании, к концу 2025 года ежемесячная аудитория VK Видео достигла 81,6 миллиона зрителей, а количество установок приложения перевалило за 100 миллионов. Это уже не просто раздел с видеозаписями в соцсети — это полноценный видеосервис с огромной библиотекой контента.

Приложение VK Видео для iPhone и iPad

Для владельцев техники Apple всё просто. В App Store есть отдельное приложение VK Видео — не путайте с основным приложением ВКонтакте. Это именно отдельный видеосервис с собственным интерфейсом.

Приложение на смартфоне — самый удобный способ смотреть VK Видео

Приложение требует iOS 17.6 или новее и работает на iPhone. А в 2024 году вышла полноценная версия для iPad с адаптивным интерфейсом для горизонтального и вертикального режимов. Раньше пользователи iPad просили об этом в отзывах, и разработчики наконец услышали.

На iPad можно создавать плейлисты, управлять подписками, выбирать качество видео и пользоваться функцией отложенного просмотра. Удобно, когда хочется посмотреть фильм в дороге или перед сном на большом экране планшета. Кстати, если хотите скачать видео из VK на телефон, это тоже можно сделать. Что важно — смотреть видео можно даже без авторизации. Просто открываете приложение и начинаете. Но с аккаунтом удобнее: работают рекомендации, история просмотров и закладки.

VK Видео на компьютере: как смотреть фильмы через браузер

Если вы предпочитаете смотреть кино на Mac или ноутбуке, заходите на vkvideo.ru через любой браузер. Интерфейс веб-версии удобный: есть витрина с фильмами и сериалами, поиск, рекомендации и разделение по жанрам.

ВК Видео доступно и на компьютере, но через браузер

Контент разбит на несколько разделов. В секции «Для вас» показываются рекомендации на основе ваших предпочтений. В «Трендах» — самое популярное и обсуждаемое на платформе. Отдельно выделен раздел «Фильмы и сериалы» с персонализированной подборкой на основе ИИ. По словам разработчиков, алгоритм учитывает десятки пользовательских сигналов — от лайков и просмотров до поисковых запросов — и подбирает кино, которое с высокой вероятностью вам понравится.

Какие зарубежные фильмы и сериалы есть на VK Видео

Теперь о главном — контенте. На VK Видео можно найти огромное количество зарубежных фильмов, которые официально в российских онлайн-кинотеатрах давно недоступны.

Гарри Поттер на месте. Для меня важнее ничего нет

Хотите пересмотреть классику? Все части «Гарри Поттера» есть на платформе. Трилогия «Властелин колец» — тоже. Причём в хорошем качестве и с русской озвучкой.

Но классикой дело не ограничивается. На платформе регулярно появляются свежие зарубежные фильмы. Среди популярных на VK Видео — «Очень странные дела», «Телохранитель на фрилансе» и многие другие. Сервис заявляет, что премьеры фильмов выходят на платформе раньше, чем где-либо ещё. Поиск работает умно: находит фильмы по синонимам и исправляет опечатки. Набираете примерное название — и сервис понимает, что вы имеете в виду.

Современные сериалы тоже на базе

Отдельно стоит отметить сериалы. На платформе есть и классика, которая «перевернула кинематограф», и трендовые новинки разных жанров. Если вы давно хотели пересмотреть любимый зарубежный сериал, но не знали где — попробуйте поискать на VK Видео. С большой вероятностью он там есть. Если у вас есть дети, обратите внимание на детский режим в VK Видео — там можно настроить безопасный просмотр для ребёнка.

Спортивные трансляции на VK Видео: НХЛ, АПЛ и Формула 1

Отдельная тема, о которой мало кто знает — на VK Видео можно смотреть прямые трансляции зарубежного спорта. И это для меня стало настоящим открытием.

Трансляции всех матчей НХЛ доступны на ВК

Я большой поклонник хоккея и регулярно смотрю НХЛ. На VK Видео есть несколько каналов, которые транслируют матчи в прямом эфире с русскими комментариями. Например, канал 36 студия ведёт трансляции и НХЛ, и других лиг. Прямо сейчас идёт плей-офф Кубка Стэнли сезона 2025/2026, и все ключевые матчи можно смотреть в реальном времени.

Второе моё увлечение — английская Премьер-лига. На VK Видео доступны прямые трансляции матчей АПЛ с русскоязычными комментариями. Тот же SPORTCAST транслирует туры Премьер-лиги. Для любителя английского футбола это огромный плюс, потому что официальных трансляций АПЛ в России давно нет.

Можно посмотреть и лучший в мире футбол

А если вы фанат автоспорта — на платформе есть каналы с трансляциями Формулы 1. Найти их можно через поиск по запросу «Формула 1 прямая трансляция».

Для просмотра спортивных трансляций на VK Видео есть отдельное приложение — VK Видео Live. Оно доступно в App Store для iPhone и iPad, заточено под прямые эфиры и удобнее основного приложения, если вы хотите именно смотреть стримы и общаться в чате во время матча.

Сколько стоит VK Видео Премиум и что даёт подписка

Самый приятный момент — весь контент на VK Видео бесплатный. Вы просто открываете приложение или сайт и начинаете смотреть. Единственный минус — реклама.

В апреле 2026 года VK запустила подписку VK Видео Премиум за 299 рублей в месяц. Она убирает рекламные вставки перед и во время видео — на всех устройствах: в браузере, в приложении и на Smart TV. Никакого эксклюзивного контента или улучшенного качества подписка не даёт — только отключение рекламы. Подробнее о том, стоит ли оформлять VK Видео Премиум, мы уже рассказывали.

Основная подписка стоит 299 рублей в месяц и только отключает рекламу

Есть и расширенный тариф за 399 рублей в месяц, который добавляет подписку на VK Музыку. Если вы и так пользуетесь VK Музыкой, доплатить 100 рублей за видео без рекламы — вполне разумно.

Но я лично обхожусь бесплатной версией. Да, реклама есть, но она не такая навязчивая, как на некоторых пиратских сайтах. А учитывая, что за контент не нужно платить вообще — это честная сделка.

Скрытые фишки VK Видео

Несколько полезных функций, о которых стоит знать.

  • Фоновое воспроизведение. Можно слушать видео с выключенным экраном iPhone. Удобно для подкастов, интервью или когда фильм идёт фоном.
  • Субтитры. Если нужно смотреть без звука — включаете субтитры, и всё понятно.
  • Умный поиск. Ищет по синонимам, исправляет ошибки, понимает контекст запроса.
  • Персональные рекомендации. ML-модель от AI VK анализирует ваши просмотры и предлагает подходящее кино. По данным компании, обновление витрины рекомендаций увеличило время просмотра фильмов на 23%.
  • Продолжение на другом устройстве. Начали смотреть фильм на iPhone — продолжили на iPad или компьютере. Прогресс сохраняется.

Стоит ли смотреть зарубежный контент на VK Видео в 2026 году

Если вы до сих пор мучаетесь с пиратскими сайтами или платите за VPN ради доступа к западным стримингам — попробуйте VK Видео. Серьёзно. Скачайте приложение из App Store на iPhone или iPad, или просто зайдите на vkvideo.ru с компьютера.

Здесь есть зарубежные фильмы и сериалы, которые больше нигде официально в России не посмотреть. Есть классика вроде «Гарри Поттера» и «Властелина колец». Есть свежие премьеры. И есть прямые трансляции НХЛ, АПЛ и Формулы 1 — бесплатно, с русскими комментариями, прямо в приложении. Для меня VK Видео стало основным сервисом для просмотра зарубежного контента. Возможно, станет и для вас.

