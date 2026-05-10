Всё о камере iPhone: режимы, зум, портрет и секреты Camera Control

Чем лучше вы знаете возможности приложения Камера, тем качественнее получаются снимки — даже без выбора между несколькими объективами. Если вы недавно начали снимать на iPhone осознанно, самое время разобраться, как открывать камеру быстрее, какие режимы реально полезны и какие настройки стоит выставить по умолчанию. Подготовили удобный гайд по приложению «Камера» на iPhone, который поможет вам узнать все секреты съемки на iPhone.



Как быстро открыть камеру на iPhone

В iPhone есть как минимум шесть способов запустить приложение Камера. Это звучит избыточно, но в реальности позволяет подобрать удобный сценарий под себя:

свайп влево по экрану блокировки — самый старый способ

ярлык в правом нижнем углу экрана блокировки (его можно заменить на любой другой)

кнопка Action Button в левом верхнем торце — её в настройках можно назначить на запуск камеры или стороннего приложения

кнопка Camera Control на правом нижнем торце — нажатие открывает камеру

иконка приложения на рабочем столе (долгое нажатие даёт ярлыки на селфи и портрет)

через виджеты и шорткаты

В iOS 26.1 появилась опция отключить свайп влево с экрана блокировки — раньше камера часто запускалась случайно в кармане. Найти переключатель можно по пути «Настройки» — «Камера» — «Запуск камеры смахиванием по экрану блокировки». Для Camera Control тоже есть тонкая настройка: можно потребовать, чтобы экран был активен, или включить двойное нажатие для запуска. Это снижает число случайных срабатываний.

Как быстро сделать фото или видео на iPhone

Экранная кнопка спуска — не единственный вариант. Camera Control — самый быстрый способ снять фото: одно нажатие открывает приложение, второе делает кадр, и палец уже находится в правильном месте, когда телефон поднимается к глазам.

Кнопки громкости тоже работают как спуск. По умолчанию однократное нажатие любой из них делает фото, удержание «громкость вниз» начинает запись видео, а удержание «громкость вверх» — серийную съёмку. В настройках это поведение можно поменять, например задать обе кнопки на запись видео.

Есть и функция QuickTake на самой экранной кнопке. Если зажать её, начнётся запись видео; отпустили — запись остановилась. Чтобы зафиксировать запись и не держать палец, нужно сдвинуть кнопку вправо. Если же сразу потянуть кнопку влево, включится серийная съёмка — пока не отпустишь.

Зум в камере iPhone: как приближать фото и видео правильно

Щипок двумя пальцами по экрану для зума работает, но это не лучший вариант: пальцы двигают сам телефон, и видео получается дёрганым. Удобнее использовать переключатели «1x» и «2x» прямо над кнопкой спуска — одно касание перепрыгивает между уровнями.

Для плавного зума нужно нажать на цифру и, не отпуская, провести пальцем влево или вправо — появится колесо точной настройки. Когда закончили, палец можно просто убрать или потянуть вниз, чтобы скрыть колесо. Кстати, если вы хотите улучшить фон на фотографиях, правильный зум помогает не меньше, чем портретный режим.

Настройки камеры iPhone: где искать и какие есть

Режимы переключаются свайпом влево-вправо: фото-режимы справа от обычного, видео-режимы — слева. Касание по экрану задаёт точку фокуса и экспозиции, долгое касание блокирует их. Когда блокировка активна, движение пальца меняет экспозицию вверх или вниз — быстрее, чем лезть в отдельный регулятор.

Кнопка из шести кружков в правом верхнем углу открывает выдвижную панель с расширенными настройками. Часть параметров дублируется наверху, но в панели у них больше опций. Например, вспышку сверху можно поставить только в «авто» или «выкл», а в панели появляется принудительное «вкл».

Внутри панели доступны:

Live Photos — авто, вкл, выкл

таймер на 3, 5 или 10 секунд

ползунок экспозиции вверх и вниз

фотографические стили — стили, которые применяются прямо при съёмке и работают тоньше обычных фильтров

соотношения сторон 4:3, 16:9 и квадрат 1:1

ночной режим с разными интервалами выдержки

Кнопка камеры на iPhone: что умеет кроме фото

Camera Control — это сенсорная поверхность, а не просто кнопка. Лёгкое полунажатие открывает регулировки, двойное полунажатие — переключатель между ними. Можно выбирать уровень зума, активную камеру, стиль, экспозицию и другие параметры, а затем скользить пальцем по кнопке для настройки.

Если регулировки кажутся слишком чувствительными, их можно отключить в настройках и оставить за кнопкой только запуск приложения и съёмку. Также Camera Control можно привязать к стороннему приложению — например, Halide или Moment Pro Camera 2.

Как снимать портреты и панорамы на iPhone

Кроме обычного фото, на iPhone доступны режимы «Портрет» и «Панорама». В портретном режиме фон размывается программно — глубина высчитывается из одного кадра, даже если второго объектива нет.

Есть нюанс: портретный кадр можно снять и в обычном режиме фото. Когда камера видит человека или животное, в левом нижнем углу появляется курсивная буква f. Нажатие на неё снимет одновременно живое фото и портрет. Эффект потом можно включить или выключить в приложении Фото.

Но у такого подхода есть ограничение: степень размытия и портретное освещение в момент съёмки настроить нельзя — только при редактировании. В отдельном режиме «Портрет» эти параметры регулируются прямо до нажатия на спуск, и режим работает не только на людях, но и на еде, напитках и предметах. Для панорамы лучший совет — не вести камеру руками, а зафиксировать руки и корпус и поворачиваться от бёдер. Так линия горизонта получается ровнее.

Отличие фронтальной камеры в iPhone 17 от старых iPhone

Фронтальная камера — одно из главных обновлений линейки iPhone 2025 года. Квадратный сенсор на 18 Мп позволяет ей делать вещи, недоступные обычным фронталкам.

По умолчанию Center Stage сама приближает или отдаляет картинку, чтобы все попали в кадр. Зум можно регулировать вручную через стрелки внизу. Рядом — кнопка смены ориентации: благодаря квадратному сенсору телефон может сделать горизонтальный кадр, оставаясь в вертикальном положении в руке.

Фронтальная камера также умеет в портретный режим — и в обычном фото, и в выделенном «Портрете». Иконка с человеком в рамке наверху включает или выключает автоматический поворот и автозум.

Какое разрешение выбрать для фото на iPhone

Для фото оптимальный вариант — HEIF в 24 Мп. HEIF занимает меньше места, чем JPG, а при отправке на не-Apple устройства iPhone сам конвертирует снимок в JPG для совместимости. Переключаться на JPG вручную смысла почти нет.

Если память на исходе, можно опуститься до 12 Мп. Для тех, кто часто меняет эти параметры, есть опция вывести их прямо в интерфейс камеры — переключать на лету.

Видео на iPhone: 4K, HDR и частота кадров

Apple предлагает несколько видео-режимов: обычное видео, Action Mode, замедленная съёмка и таймлапс. По умолчанию видео снимается в 4K при 24 кадрах в секунду с включённым HDR — этого хватит большинству. Кстати, если вы замечали, что видео звучит глухо, возможно, дело в том, что камера iPhone пишет плохой звук — и с этим можно разобраться.

Action Mode не вынесен в отдельную вкладку: его включают иконкой бегущего человека в обычном видеорежиме. Разрешение падает до 2,8K, но картинка стабилизируется заметно лучше — режим подходит для съёмки детей и животных в движении. Замедленная съёмка работает в двух вариантах: 120 кадров в секунду в 4K или 240 кадров в секунду в 1080p. Таймлапс полностью автоматический — частота кадров подстраивается под длительность ролика.

Отдельно стоит упомянуть режим Dual Capture. Он одновременно записывает видео с основной и фронтальной камер, накладывая картинку с Center Stage поверх основного кадра. Стабилизация работает на обеих камерах, а позицию накладного окна можно поставить в любой из четырёх углов.

Каждая настройка и каждый жест в приложении становятся ценнее, когда вы хотите получить от камеры максимум. Тем, кто снимает редко и для мессенджеров, достаточно знать про Camera Control, кнопки громкости и автоматический режим. Тем, кто снимает осознанно, имеет смысл один раз пройтись по панели настроек, выставить HEIF 24 Мп, 4K 24 fps и попробовать Dual Capture — дальше камера на iPhone раскроется заметно полнее.