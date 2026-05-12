Как купить зарубежную eSIM для поездок через Сбербанк Онлайн на iPhone

Летите за границу и переживаете за мобильный интернет? Забудьте про дорогой роуминг и беготню по аэропорту в поисках местной SIM-карты. Раньше мы уже рассказывали, как оформить зарубежную eSIM через МТС, но у Сбера есть собственное решение. В Сбербанк Онлайн можно купить зарубежную eSIM за пару минут — и ваш iPhone будет на связи в 145 странах мира. Рассказываю, как это работает и почему стоит оформить виртуальную симку заранее — ещё до вылета.



Зарубежная eSIM от Сбера для поездок за границу

Это виртуальная сим-карта с предоплаченным интернет-трафиком. Никакой физической карточки — всё загружается в iPhone по QR-коду или прямой ссылке. Слот для основной SIM остаётся свободным, а ваш российский номер продолжает работать параллельно. Если вы ещё не определились с форматом, почитайте наше сравнение — eSIM или обычная SIM-карта для iPhone.

Важный момент: зарубежная eSIM предназначена только для интернета. Телефонного номера у неё нет, звонить и отправлять SMS с неё не получится. Зато можно сидеть в мессенджерах, соцсетях, навигаторе, загружать фото и даже раздавать интернет на другие устройства. По сути, это всё, что нужно путешественнику. Звонки давно ушли в мессенджеры, а интернет на eSIM обойдётся в разы дешевле классического роуминга.

Страны, где работает eSIM от Сбера

Пакет охватывает 145 стран мира — практически все популярные туристические направления. Вот лишь часть списка:

Ближний Восток и Африка: Турция, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Израиль, Иордания, Тунис, Марокко

Турция, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Израиль, Иордания, Тунис, Марокко Азия: Таиланд, Вьетнам, Индонезия (Бали), Япония, Южная Корея, Китай, Мальдивы

Таиланд, Вьетнам, Индонезия (Бали), Япония, Южная Корея, Китай, Мальдивы Европа: Греция, Кипр, Испания, Италия, Франция, Германия, Чехия, Швейцария, Великобритания

Греция, Кипр, Испания, Италия, Франция, Германия, Чехия, Швейцария, Великобритания Америка: США, Канада, Мексика

США, Канада, Мексика СНГ: Казахстан, Армения, Узбекистан

Казахстан, Армения, Узбекистан Острова: Сейшелы, Мальдивы

Полный список можно посмотреть прямо в приложении при оформлении eSIM — там же выбирается нужная страна.

Цены на зарубежную eSIM в Сбербанк Онлайн

Стоимость зависит от конкретной страны — цены для каждого направления разные. Набор тарифов при этом одинаковый: от 1 ГБ на 7 дней до безлимитных пакетов на неделю. Есть и промежуточные варианты — 2 ГБ, 3 ГБ, 5 ГБ, а также безлимит на 1, 3 и 5 дней в трёх уровнях (лайт, базовый, плюс).

Для примера возьмём два направления. Сербия — одно из самых бюджетных:

1 ГБ, 7 дней — 169.78 ₽

— 169.78 ₽ 2 ГБ, 15 дней — 280.10 ₽

— 280.10 ₽ 3 ГБ, 30 дней — 376.62 ₽

— 376.62 ₽ 5 ГБ, 30 дней — 561.92 ₽

— 561.92 ₽ Безлимитный лайт, 1 день — 186.16 ₽

— 186.16 ₽ Безлимитный базовый, 1 день — 223.22 ₽

А вот Казахстан — направление подороже:

1 ГБ, 7 дней — 509.35 ₽

— 509.35 ₽ 2 ГБ, 15 дней — 916.99 ₽

— 916.99 ₽ 3 ГБ, 30 дней — 1 273.80 ₽

— 1 273.80 ₽ 5 ГБ, 30 дней — 1 963.26 ₽

— 1 963.26 ₽ Безлимитный лайт, 1 день — 561.06 ₽

— 561.06 ₽ Безлимитный базовый, 1 день — 673.09 ₽

Разброс ощутимый — одна и та же eSIM на 1 ГБ для Сербии стоит втрое дешевле, чем для Казахстана. Но даже в дорогих направлениях это заметно выгоднее классического роуминга. Точные цены для вашей страны можно посмотреть прямо в приложении при оформлении.

Покупка eSIM для поездки в Сбербанк Онлайн

Процесс максимально простой и занимает буквально пару минут:

Откройте приложение Сбербанк Онлайн на iPhone Перейдите в раздел «Платежи» — «Отдых и развлечения» — «Зарубежная eSIM». Или просто введите «eSIM» в строке поиска на главном экране Выберите страну, в которой планируете использовать интернет Укажите email — на него придёт вся информация для активации Выберите тариф — нужный объём трафика и срок действия Оплатите покупку любой картой

Готово. После оплаты на электронную почту придёт письмо с QR-кодом и подробной инструкцией по настройке.

Как подключить зарубежную eSIM на iPhone

Есть два способа. Первый — отсканировать QR-код из письма через камеру iPhone. Система сама предложит добавить тарифный план. Если вы раньше не сталкивались с этим, у нас есть подробный гайд — как добавить eSIM на iPhone всеми способами.

Но есть вариант проще — перейти по прямой ссылке из письма. eSIM добавится в смартфон автоматически, без сканирования. После установки зайдите в «Настройки» — «Сотовая связь» и убедитесь, что для передачи данных выбрана именно eSIM. Иначе трафик пойдёт через вашего основного оператора в роуминге — а это совсем другие деньги.

Почему зарубежная eSIM пишет «Нет сети» в России

Не пугайтесь — это нормальное поведение. В большинстве случаев после активации зарубежная eSIM будет показывать «Нет сети», пока вы находитесь в России. Сеть появится автоматически, когда вы приедете в выбранную страну.

Поэтому идеальная стратегия — оформить и активировать eSIM заранее, ещё до поездки. Когда приземлитесь и включите телефон, интернет заработает сам. Никаких дополнительных настроек не потребуется.

Что делать, если закончился интернет на eSIM за границей

eSIM от Сбера — одноразовая. Пополнить баланс на ней нельзя. Если гигабайты закончились раньше, чем закончился отпуск, просто купите ещё одну eSIM по той же схеме. Благо iPhone поддерживает установку нескольких профилей eSIM.

Чтобы проверить остаток трафика, введите «eSIM» в поиске Сбербанк Онлайн и выберите «Зарубежная eSIM. Проверка баланса». Для проверки понадобится цифровой код из письма, которое пришло при покупке.

Кому подойдёт зарубежная eSIM от Сбера

Всем, кто летит за границу и не хочет переплачивать за роуминг. Сервис удобен тем, что не требует никакой идентификации — никаких паспортов, договоров и визитов в салоны связи. Всё делается прямо в Сбербанк Онлайн за пару минут.

Особенно пригодится тем, у кого iPhone — начиная с XS и XR все модели поддерживают eSIM. Но помните, что если у вас iPhone для рынка Китая, Макао или Гонконга, то в нем будет слот под две физические SIM-карты без поддержки eSIM.