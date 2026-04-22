eSIM или обычная SIM-карта: что лучше выбрать для iPhone?

Всё больше смартфонов поддерживают eSIM, а Apple в iPhone Air полностью отказалась от физического слота для SIM-карты, а в iPhone 17 Pro Max только с eSIM умудрилась поставить более емкий аккумулятор. Но значит ли это, что пора срочно переходить на виртуальную «симку»? Разбираемся, чем отличаются два формата, в чём реальные плюсы и минусы каждого и кому какой вариант подойдёт лучше.



Отличия eSIM от обычной SIM-карты

Обычная SIM — это пластиковая карточка с чипом, которую нужно физически вставить в телефон. eSIM — миниатюрный встроенный чип, который уже находится в устройстве с завода. Чтобы он заработал, достаточно загрузить в него данные оператора: отсканировать QR-код или настроить через приложение. Недавно eSIM в России были под угрозой запрета, но больше речи об этом не идет.

По качеству связи разницы между ними нет — скорость интернета и слышимость собеседника одинаковы. Отличия касаются способа активации, удобства переноса между устройствами и совместимости с разными гаджетами.

Вот основные различия:

Размер. eSIM — 6×5 мм, nano-SIM — 12,3×8,8 мм. Виртуальный чип почти в четыре раза компактнее.

eSIM — 6×5 мм, nano-SIM — 12,3×8,8 мм. Виртуальный чип почти в четыре раза компактнее. Активация. Физическую карту нужно получить в салоне или у курьера. eSIM можно оформить онлайн за несколько минут.

Физическую карту нужно получить в салоне или у курьера. eSIM можно оформить онлайн за несколько минут. Перенос. Обычную «симку» легко переставить в другой телефон. eSIM нужно заново настраивать на новом устройстве.

Обычную «симку» легко переставить в другой телефон. eSIM нужно заново настраивать на новом устройстве. Количество номеров. Физических карт — одна-две, в зависимости от слотов. eSIM-профилей можно хранить до десяти, хотя активны одновременно не больше двух.

Физических карт — одна-две, в зависимости от слотов. eSIM-профилей можно хранить до десяти, хотя активны одновременно не больше двух. Совместимость. Физическая SIM работает почти в любом телефоне, включая старые и кнопочные. eSIM — только во флагманах и смартфонах среднего класса последних лет.

⚡ Подпишись на AppleInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Apple

Плюсы eSIM перед физической SIM-картой

У виртуальной карты есть несколько сильных сторон, которые особенно заметны в определённых сценариях.

Быстрая активация без визита в салон. Достаточно зайти в приложение оператора или отсканировать QR-код — и через несколько минут номер уже работает. Оператора тоже можно сменить онлайн, без поездок и ожидания курьера.

Удобство в путешествиях. Локальный тариф другой страны можно подключить ещё дома, и интернет заработает сразу после приземления. При этом основной номер остаётся активным — вы продолжаете получать SMS от банков и важные звонки, пока пользуетесь местным интернетом. Не нужно искать салон связи в аэропорту и возить с собой пачку физических карточек.

Два активных номера на одном телефоне — ещё одно удобство. Можно держать рабочий и личный номера одновременно, а на выходные просто отключать рабочую связь в настройках.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛИСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Безопасность тоже выше: eSIM нельзя вытащить из телефона. Если устройство украдут, злоумышленник не сможет переставить вашу «симку» в другой аппарат и получить доступ к звонкам и SMS-кодам. А вы сможете дистанционно удалить профиль через оператора.

Наконец, компактность чипа позволяет производителям увеличивать батарею или делать корпус тоньше. Без лишних отверстий устройство лучше защищено от влаги и пыли.

Минусы eSIM, о которых стоит знать

При всех плюсах у виртуальной карты есть ограничения, которые могут оказаться критичными.

Поддерживают не все устройства. В бюджетных и старых телефонах eSIM — редкость. Если у вас недорогой смартфон, скорее всего, подойдёт только обычная «симка».

Не все операторы работают с eSIM, особенно региональные и небольшие компании. В некоторых странах есть законодательные ограничения — например, в Китае местные операторы только осенью перешли на eSIM и то с большим скрипом.

Сложнее перенести номер на другое устройство. Физическую SIM можно просто вытащить и вставить в другой телефон — например, если ваш разрядился, а нужно срочно позвонить. С eSIM так не получится: профиль нужно настраивать заново, а на старом устройстве он перестанет работать.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ТЕЛЕГРАМ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ

Есть и временные ограничения при активации: входящие и исходящие SMS могут быть недоступны в течение первых 12 часов, а сервисы мобильной коммерции — до 24 часов. Для первой настройки eSIM нужен интернет — Wi-Fi или мобильная сеть с другого номера. Без подключения активировать профиль не получится.

Плюсы и минусы обычной SIM-карты

У обычной «симки» по-прежнему есть сильные стороны.

Универсальная совместимость — главный аргумент. Физическая карта работает практически в любом телефоне: от флагмана до старого кнопочного аппарата. Исключений пока минимум — полностью отказался от слота, например, только iPhone Air или другие модели iPhone из определенных стран.

Настройка элементарна: купили карту, вставили в телефон — и сразу в сети. Не нужен интернет, не нужны приложения и QR-коды.

Но есть и минусы. Крошечную nano-SIM легко потерять, особенно если вы часто переставляете карточки между устройствами. Восстановить номер дистанционно не получится — а значит, в поездке можно остаться без доступа к банковским SMS.

Украденную SIM можно использовать: злоумышленник вытаскивает карту, вставляет в другой аппарат и получает доступ к вашим звонкам и кодам подтверждения. Защита — установить PIN-код на SIM-карту в настройках телефона. Для смены оператора или восстановления карты придётся ехать в салон связи или заказывать доставку.

Кому лучше выбрать eSIM, а кому — физическую SIM-карту

Выбор зависит не от моды на технологии, а от конкретных задач и устройств.

eSIM удобнее в следующих случаях:

Вы часто путешествуете и хотите подключать местные тарифы без поиска салонов в аэропорту.

без поиска салонов в аэропорту. Вам нужны два номера на одном телефоне — рабочий и личный.

Вы купили гаджет без физического слота — например, iPhone Air.

Вы хотите повысить безопасность: eSIM нельзя вытащить из украденного телефона.

Нужно выдать корпоративные номера сотрудникам удалённо.

Физическая SIM удобнее в других ситуациях:

У вас бюджетный или старый телефон без поддержки eSIM .

. Вы часто переставляете карту между устройствами — телефоном, планшетом, мобильным роутером .

. Вам важна максимальная простота: вставил карту — и работает, без интернета и настроек.

Оптимальный вариант для многих — комбинация обоих форматов. Основной номер можно держать на eSIM, а физический слот оставить свободным для временных карт в поездках. Или наоборот: постоянную «симку» в слоте, а виртуальные профили подключать по необходимости.

Как перейти на eSIM и что нужно знать перед активацией

Если вы решили попробовать, вот что нужно знать. eSIM поддерживают большинство флагманов и смартфонов среднего класса последних 3–4 лет: iPhone начиная с XS, Samsung Galaxy S20 и новее, Google Pixel 3 и новее, а также ряд моделей Huawei, Xiaomi и Honor.

Оформить eSIM можно через приложение оператора, на сайте или в салоне связи. При оформлении через приложение важно установить профиль в смартфон в течение 6 часов — после этого срока самостоятельно активировать его уже не получится, придётся обращаться в салон.

После активации eSIM физическая SIM-карта с тем же номером перестанет работать. Если захотите вернуться обратно на «пластик», нужно будет обратиться в салон за новой картой.

Читайте также: Налог на смартфоны и ноутбуки. Сколько придется доплатить за iPhone и MacBook в России

Большинство устройств позволяют хранить от пяти до десяти eSIM-профилей, но одновременно активны не больше одного-двух. При смене телефона профиль нужно удалить со старого устройства и активировать на новом с помощью QR-кода. У Apple есть возможность переносить eSIM напрямую между iPhone.

Срочно менять обычную SIM на eSIM не нужно — физическая карта по-прежнему отлично работает в подавляющем большинстве телефонов. Переход на виртуальную «симку» имеет смысл, если вы покупаете устройство без физического слота, часто путешествуете или хотите держать два номера на одном смартфоне. Для владельцев бюджетных телефонов или тех, кто привык просто переставлять карточку между устройствами, обычная SIM остаётся более практичным выбором.