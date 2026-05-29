Как скачать видео с Инстаграм* на iPhone. Самый простой и удобный способ

Instagram* упорно не хочет, чтобы вы сохраняли понравившиеся ролики. Кнопки «Скачать» в приложении нет и не было: максимум — отправить видео в личку или закинуть в закладки. А если ролик нужен именно в галерее, чтобы переслать другу, вырезать кусок или просто пересмотреть без интернета? Совсем недавно мы рассказывали, как анонимно смотреть истории в Instagram* — а сегодня разберёмся с сохранением видео. Есть способ, который занимает пару секунд и не требует ни одного стороннего приложения. Всё решает одна быстрая команда.



Почему сайты для скачивания видео из Instagram* неудобны

Instagram* сознательно не даёт сохранять чужие ролики напрямую — это защита контента авторов. На практике это значит, что привычного пути «нажал и скачал» здесь просто нет.

Можно, конечно, искать сторонние сайты-загрузчики. Но это всегда одна и та же морока: скопировать ссылку, открыть браузер, вставить её, проскроллить через баннеры и всплывающую рекламу, а потом ещё и угадать, какая из пяти кнопок «Download» настоящая. Долго, муторно и небезопасно — половина таких сайтов живёт за счёт навязчивой рекламы и подписок.

Скриншот для видео не годится по понятным причинам. Запись экрана тоже так себе вариант: мешает интерфейс приложения. Хочется чего-то быстрого и чистого — и тут на сцену выходят быстрые команды iOS. Это встроенный инструмент Apple, который умеет автоматизировать рутину прямо на телефоне, и скачивание видео — как раз его профиль. Кстати, по тому же принципу можно сделать репост без сторонних приложений.

Установка быстрой команды для сохранения видео на iPhone

Сначала ставим саму команду. Приложение «Быстрые команды» уже стоит на любом iPhone из коробки, так что докачивать ничего не нужно. Действуем по шагам:

Откройте на iPhone эту ссылку на быструю команду — телефон сам предложит открыть её в приложении «Быстрые команды». На открывшейся карточке команды «Скачать видео ▼» пролистайте вниз и нажмите кнопку «Добавить». Убедитесь, что команда появилась в разделе «Все быстрые команды» рядом с остальными — там она и будет жить.

Один важный момент про доверие. При самом первом запуске iOS может пару раз переспросить разрешения — на доступ к содержимому из приложений и к вашей медиатеке. Это нормально, без них команда физически не сможет положить видео в галерею. Разрешаете один раз — и больше система спрашивать не будет.

Как сохранить ролик из Instagram* в Фото на iPhone

Теперь самое интересное — сам процесс. Он короткий, но первый раз стоит пройти строго по шагам, чтобы не растеряться:

Откройте нужный ролик в Instagram* и нажмите на иконку «Поделиться» под видео. В меню Instagram* выберите «Поделиться…» — то самое системное меню iOS со стрелкой вверх, а не «Скачать» от самого приложения. В открывшейся шторке «Поделиться» пролистайте список действий вниз и тапните вашу команду «Скачать видео ▼». В окне «Выберите нужное» выберите пункт Continue using (May have errors) — так команда пропустит проверку обновлений и сразу перейдёт к делу. В окне «Select download method» тапните MP4 HD 1, чтобы забрать ролик в высоком качестве. Дождитесь сообщения Download successful!! и нажмите Open Recent Album — видео уже в галерее.

Ролик загружается со звуком, в нормальном качестве, без водяных знаков и без интерфейса поверх кадра. Всё, можно пересылать, монтировать или смотреть офлайн. Если же вам не хватает удобства при просмотре ленты, загляните в инструкцию, как включить автопрокрутку Reels.

Скачать видео по ссылке с Инстаграма бесплатно

Есть и еще один способ, как можно скачать видео с Инстаграма* причем совершенно бесплатно. Для этого вам понадобится бот в Телеграме. Работает это так:

В Инстаграме откройте видео, которое хотите загрузить, и нажмите кнопку «Отправить». Нажмите «Копировать ссылку». Перейдите в Телеграм и отправьте ссылку в бота для загрузки. Сохраните видео на смартфон.

Как видите, способ хоть и есть, но он явно менее удобный, чем команда. Именно поэтому я сам и пользуюсь командами. Это гораздо быстрее и проще.

Итог простой: одна быстрая команда заменяет собой целый зоопарк сомнительных сайтов и приложений. Поставили один раз — и Instagram* перестаёт быть «вещью в себе», из которой ничего не вытащить. Видео оказывается в галерее ровно тогда, когда оно вам нужно. Не получилось настроить команду или остались вопросы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там вам точно помогут.

*Запрещенная в России социальная сеть. Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.