Оплата Apple Developer Program: какие способы остались у разработчиков

Иван Кузнецов

В 2026 году российские iOS-разработчики столкнулись с новыми трудностями продления Apple Developer. Карты российских банков и оплата с телефонов в сервисах Apple не проходят, а способы, которые раньше помогали обходить ограничения, постепенно перестали работать. Проблема касается не только новых пользователей. Команды с уже опубликованными приложениями тоже зависят от ежегодного продления лицензии. В статье разберем, какие ограничения сейчас действуют для российских разработчиков и какие варианты оплаты Apple Developer Program еще остаются. Отдельно посмотрим, чем отличаются доступные способы, где возможны переплаты и какие риски стоит учитывать перед оплатой.

Оплатить аккаунт разработчика Apple можно даже из России. Но есть нюанс. Фото.

Оплатить аккаунт разработчика Apple можно даже из России. Но есть нюанс

Зачем нужен аккаунт разработчика Apple

Apple Developer Program помогает официально публиковать приложения в App Store. После оформления лицензии разработчик получает доступ к основным инструментам Apple:

  • Публикация приложений. Через аккаунт можно отправлять приложения на модерацию, размещать их в App Store и выпускать новые версии.
  • TestFlight. Сервис помогает проверять приложение до релиза: приглашать тестировщиков, собирать обратную связь и находить ошибки на реальных устройствах.
  • Бета-версии iOS. Ранний доступ к обновлениям позволяет заранее проверить, как продукт будет работать после выхода новых версий системы.
  • Статистика по продукту. В кабинете можно узнать информацию по установкам, продажам, активности пользователей и другим показателям.
  • Техническая поддержка Apple. Участники программы могут обращаться за помощью по вопросам разработки, публикации и работы приложения.

По сути, оплата Apple Developer Program нужна не только для публикации приложения. Это доступ ко всей рабочей инфраструктуре Apple, без которой сложно развивать продукт в App Store, продавать его пользователям по всему миру и регулярно выпускать обновления.

Зачем нужен аккаунт разработчика Apple. Аккаунт разработчика дает множество преимуществ. Фото.

Аккаунт разработчика дает множество преимуществ

Какие типы аккаунтов есть у Apple Developer

Apple предлагает два варианта участия. Стоимость одинаковая — $99 в год, но условия форматов разные:

  • Individual подходит независимым авторам, фрилансерам и небольшим инди-командам. В App Store рядом с приложением будет отображаться имя владельца аккаунта. Такой формат выбирают, когда продукт выпускается от лица конкретного человека, а не компании.
  • Organization выбирают компании и индивидуальные предприниматели. В карточке приложения отображается юридическое название организации, а внутри аккаунта можно распределять роли между участниками команды: администраторами, разработчиками, маркетологами и другими специалистами.

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Оформить карту

Для подключения Organization понадобится D-U-N-S Number. Это международный идентификатор компании в базе Dun & Bradstreet, который Apple использует для проверки юридического лица.

Почему прежние способы оплаты перестали работать

Главная причина — ограничения на международные платежи. Apple не принимает карты российских банков, поэтому стандартная оплата для пользователей из России больше недоступна.

Часть разработчиков какое-то время пользовалась обходным вариантом: пополняли Apple ID через мобильный счет у российских операторов, например МТС или Билайн, а затем оплачивали подписку с баланса аккаунта. Но в апреле 2026 года этот способ тоже стал недоступен: операторам поручили отключить такие пополнения.

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После этого часть разработчиков перешла на Apple Gift Card. Но подарочные карты быстро стали дорогим и неудобным решением. На маркетплейсах их часто продают с большой наценкой. Дополнительно остается риск купить уже использованный код или карту, которая не подойдет к региону аккаунта.

Как сейчас можно оплатить Apple Developer

Сейчас у российских разработчиков есть два основных варианта: обратиться к посреднику или использовать собственную иностранную банковскую карту.

Как сейчас можно оплатить Apple Developer. Спойлер: проще и надежнее всего оформить зарубежную карту. Фото.

Спойлер: проще и надежнее всего оформить зарубежную карту

Оплата через посредника

Посредник оплачивает Apple Developer своей зарубежной картой, а разработчик переводит ему деньги. Такой способ может помочь при срочном продлении, когда лицензия скоро закончится, а собственной иностранной карты нет.

Но у этого варианта есть несколько минусов:

  • Высокая комиссия. Официальная цена Apple Developer — $99. С учетом комиссии посредника итоговая сумма может вырасти до $150–200.
  • Риск потерять деньги. Обычно оплата переводится заранее. Если исполнитель окажется недобросовестным, вернуть деньги будет сложно.
  • Вопросы к аккаунту. Если одной картой оплачивают много разных Apple ID, такая активность может выглядеть подозрительно для антифрод-систем Apple. Это не означает автоматическую блокировку, но может привести к дополнительной проверке.

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Посредник подходит как разовое решение, но для регулярной работы с App Store придется каждый год снова искать исполнителя, уточнять условия и соглашаться риски.

Оплата иностранной картой

Более надежный вариант — именная карта VISA и MasterCard, выпущенная банком за пределами России. Для оплаты Apple обычно используют карты стран, где международные платежи проходят без российских ограничений, например Киргизии, Армении и других юрисдикций.

Оформить карту

Иностранная карта позволяет платить Apple напрямую. Не нужно переводить деньги третьим лицам, ждать подтверждения от стороннего сервиса и переплачивать за сам факт операции.

Такой способ подходит для первой оплаты Apple Developer, ежегодного продления лицензии, покупок в App Store и других подписок Apple. Кроме того, карту можно использовать для зарубежных рабочих сервисов, нейросетей, дизайнерских платформ и других международных продуктов.

Оформление не всегда требует поездки за границу. В некоторых случаях карту можно получить удаленно через профильные сервисы, которые помогают подготовить документы и пройти банковскую проверку.

Что проверить перед оплатой

Даже если иностранная карта уже есть, платеж может не пройти из-за настроек Apple ID. Перед оплатой стоит проверить несколько вещей:

  • Регион аккаунта. Страна Apple ID должна совпадать со страной выпуска карты. Например, если карта оформлена в банке Киргизии или Армении, в аккаунте нужно выбрать соответствующий регион.
  • Платежный адрес. Адрес в настройках должен относиться к той же стране, что и карта. Несовпадение региона и адреса может привести к отклонению платежа.
  • Баланс с запасом. На карте лучше держать сумму больше, примерно $110–120. Это поможет избежать отказа из-за курса, комиссии банка или временной проверочной блокировки.
  • Срок действия карты. Если карта скоро истекает, автоматическое продление может не пройти. Это особенно важно для команд, которые не хотят потерять доступ к аккаунту в момент релиза или обновления приложения.

Как оплатить лицензию иностранной картой

  • Сначала нужно проверить регион Apple ID. Для этого откройте настройки iPhone, нажмите на имя владельца, перейдите в раздел «Медиаматериалы и покупки», откройте просмотр аккаунта и выберите пункт «Страна / регион».
  • После смены региона добавьте карту в разделе «Оплата и доставка». Нужно указать номер карты, срок действия, CVV-код и платежный адрес. Apple может временно заморозить небольшую сумму для проверки платежного способа. Обычно после проверки деньги возвращаются.
  • Когда карта добавлена, откройте сайт Apple Developer, войдите в аккаунт и выберите формат участия — Individual или Organization. Затем перейдите к оплате и подтвердите списание.
    После успешного платежа лицензия активируется.

Оформить карту

В дальнейшем подписка может продлеваться автоматически, если карта остается действующей и на ней достаточно средств.

Как сейчас можно оплатить Apple Developer. Карта зарубежного банка выручит вас во множестве ситуаций. Фото.

Карта зарубежного банка выручит вас во множестве ситуаций

Как оформить карту зарубежного банка

Некоторые разработчики откладывают оформление зарубежной карты, потому что ожидают сложной процедуры: поездки в другую страну, общения с банком и большого количества документов. Оформление можно пройти дистанционно через специалистов, которые работают с зарубежными банками и знают требования к документам.

Например, Easy Payments помогает оформить зарубежную карту VISA и MasterCard удаленно:
Перед подачей заявки специалисты помогают выбрать банк под задачу клиента: оплату Apple Developer, зарубежные подписки, покупки в иностранных сервисах или регулярные платежи за границей.

Для оформления потребуется скан российского или заграничного паспорта. В отдельных случаях банк может запросить дополнительные документы, например, нотариальную доверенность.

После проверки банк открывает счет и выпускает карту. Срок зависит от страны и конкретного банка, но в некоторых случаях оформление занимает от 2 рабочих дней. Готовую пластиковую карту можно получить курьером или почтой по всему миру.

После выпуска карту можно добавить в Apple ID и использовать для прямой оплаты лицензии. Она также подойдет для App Store, ChatGPT, Claude, Midjourney, Canva, Figma и других зарубежных сервисов.

Какой способ выбрать в итоге

Для разового срочного продления Apple Developer можно воспользоваться посредником, но необходимо учитывать возможные риски и переплаты. Для постоянной работы удобнее иметь собственную карту иностранного банка.

Какой способ выбрать в итоге. Easy Payment — ваш надежный партнер. Фото.

Easy Payment — ваш надежный партнер

Оформить такую карту можно с помощью Easy Payments. Специалисты помогут выбрать подходящий банк, подготовить документы и пройти оформление удаленно. После выпуска карту можно добавить в Apple ID и использовать для оплаты Apple Developer Program и других международных сервисов, которые сейчас не принимают карты российских банков.

Оформить карту

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