Какие приложения Apple скоро удалит из App Store

Apple обновила правила публикации приложений в App Store и добавила более жёсткие формулировки против программ, которые, по словам компании, «не добавляют ценности» магазину. Компания провела большую презентацию на WWDC 2026 и почти сразу после неё ужесточила требования к приложениям. Под удар попали клоны, шаблонные приложения и однотипные поделки, которых в последнее время стало особенно много. Для обычного пользователя это означает одно: в поиске App Store должно стать меньше мусора.



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Почему Apple меняет правила App Store в 2026 году

На презентации WWDC глава Apple Тим Кук отметил, что разработчики присылают в App Store более 1000 заявок каждый час. По его словам, это показывает, насколько живым остаётся магазин, особенно сейчас, когда порог входа в разработку приложений как никогда низкий.

Но у низкого порога есть обратная сторона. Инструменты на основе искусственного интеллекта помогли многим людям превратить идею в приложение, но они же упростили массовое производство примитивных программ без особых усилий.

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Это не первый шаг Apple в эту сторону. Ещё в ноябре прошлого года компания обновила правила проверки приложений, добавив несколько новых ограничений, включая запрет на копии чужих приложений. А несколько месяцев назад появилось сообщение, что число новых приложений в App Store выросло на 84%, что создало дополнительную нагрузку на команду проверки.

Приложения, которые Apple больше не пропустит в App Store

Главное изменение коснулось пункта правил 4.3(b). Apple прямо запретила присылать приложения, которые невозможно отличить от того, что уже широко доступно в магазине. По формулировке компании, создание вариаций популярных приложений ухудшает поиск по App Store, снижает общее качество и вредит как пользователям, так и разработчикам.

Apple перечислила конкретные категории, которые она считает давно устоявшимися. Новые такие приложения теперь не примут, если они не предлагают заметно иной или улучшенный опыт. В список попали:

приложения для знакомств

фонарики

звуковые эффекты

обои для экрана

простые таймеры

гадания и предсказания

Это не значит, что новым сервисам закрыта дорога. По-настоящему полезные программы вроде приложения Купер для iPhone спокойно проходят проверку, потому что предлагают реальную функциональность, а не копируют чужие идеи. Более того, Apple предупредила, что может удалить такие приложения из App Store, если их не обновляют, не улучшают или они не привлекают пользователей.

Отдельно компания выделила категорию совсем простых и низкокачественных программ — застольные игры, приложения с Камасутрой, а также всевозможные «пукающие» и «отрыгивающие» приложения. Их Apple прямо называет не добавляющими ценности магазину, и повторные попытки могут привести к исключению разработчика из программы Apple Developer.

Обновлённые правила затронули не только клоны. Apple добавила новые формулировки для приложений, где контент создают сами пользователи — это касается соцсетей, форумов, чатов и площадок с отзывами.

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Также компания уточнила правила использования эфира активности (Live Activities — уведомления, которые обновляются прямо на экране блокировки и в динамическом острове). Через них запрещено рассылать спам, фишинговые сообщения и любые непрошеные уведомления. Это полезное уточнение: именно такие всплывающие сообщения чаще всего раздражают пользователей.

Как новые правила App Store повлияют на пользователей iPhone

Для большинства пользователей новость хорошая, хотя и не мгновенная по эффекту. Чистка магазина от однотипных фонариков, обоев и примитивных «приколов» должна сделать поиск чище и понятнее. Меньше шансов наткнуться на пустую копию вместо нормального приложения.

В то же время стоит сохранять трезвость. Каждую заявку всё ещё проверяет живой человек, но Apple всё активнее подключает к процессу инструменты искусственного интеллекта. По данным компании, около 90% заявок обрабатываются в течение 48 часов, а средний срок проверки составляет примерно полтора дня. Это значит, что часть спорных приложений всё равно будет просачиваться — правила задают рамку, но не гарантируют идеальную чистоту магазина. Если вы ищете действительно полезные программы, ориентируйтесь не на красивую иконку в выдаче, а на отзывы и реальную функциональность.

Что делать пользователям iPhone после изменения правил App Store

Если вы просто пользуетесь iPhone и скачиваете приложения, отдельно делать ничего не нужно — изменения работают на стороне Apple и со временем сделают магазин аккуратнее. Эта новость по-настоящему важна тем, кто разрабатывает приложения: шаблонные клоны и низкокачественные поделки теперь рискуют не пройти проверку, а при повторных попытках — стоить разработчику доступа к программе Apple.

Остальным можно просто порадоваться, что в App Store станет немного меньше бесполезного шума. А если хотите найти во что поиграть прямо сейчас, начните с подборки самых популярных бесплатных игр из российского App Store.