Сбой в копии данных iPhone: из-за чего возникает и как решить

Снимаете утром iPhone с зарядки, а на экране красная единичка в настройках и тревожное уведомление: «Сбой в копии данных iPhone». Первая мысль — всё пропало, данные не сохранились, срочно нужно что-то делать. На самом деле в большинстве случаев паниковать не стоит. Недавно мы разбирались, как решить проблему со звуком в видео, а сейчас на очереди другая головная боль — iCloud и его уведомления. Разберёмся, почему появляется эта ошибка, как проверить, что резервная копия в порядке, и что предпринять, если место в хранилище действительно закончилось.



Почему iPhone не делает резервную копию в iCloud

Каждую ночь, пока iPhone стоит на зарядке и подключён к Wi-Fi, он автоматически пытается создать резервную копию в iCloud. Это одна из самых полезных функций iOS — если телефон сломается или потеряется, вы сможете восстановить все данные на новом устройстве буквально за пару минут.

Проблема в том, что Apple по умолчанию даёт каждому пользователю только 5 ГБ бесплатного места в iCloud. И эти 5 ГБ делят между собой не только резервные копии, но и фотографии, документы iCloud Drive, данные приложений и даже переписки iMessage. Неудивительно, что место заканчивается быстро.

Типичная ситуация выглядит так: у вас занято 4–4,5 ГБ из пяти. iPhone честно пытается сделать бэкап, места впритык, и iOS на всякий случай выбрасывает предупреждение. При этом если зайти в настройки — копия свежая, всё работает нормально. Система просто перестраховывается, потому что в следующий раз места может уже не хватить.

Иногда ошибка появляется из-за временных сбоев: нестабильный Wi-Fi, кратковременные проблемы на серверах Apple, обновление iOS. Во всех этих случаях копия, скорее всего, создалась — нужно лишь это проверить.

Где посмотреть последнюю резервную копию iPhone

Прежде чем что-то менять, убедитесь, что копия действительно создаётся. Это займёт буквально тридцать секунд:

Откройте Настройки и нажмите на своё имя вверху экрана. Перейдите в раздел iCloud. Найдите блок «Резервное копирование в iCloud» — рядом с ним должна гореть зелёная лампочка (переключатель включён). Посмотрите дату и время последней резервной копии.

Если копия создавалась сегодня или вчера — всё в полном порядке. Ошибка оказалась ложной тревогой, и ваши данные в безопасности. Можно просто смахнуть уведомление и жить дальше. Но если зелёная лампочка потухла или дата копии показывает прошлую неделю — стоит разобраться подробнее.

Резервное копирование iPhone вручную: как включить

Когда дата последней копии вызывает сомнения, запустите процесс вручную. Это полезно ещё и потому, что вы сразу увидите, хватает ли места для бэкапа или нет.

Зайдите в Настройки — [ваше имя] — iCloud — Резервное копирование в iCloud. Нажмите кнопку «Создать резервную копию». Дождитесь завершения процесса — это может занять от пары минут до получаса, в зависимости от объёма данных и скорости Wi-Fi.

Если копия создалась без ошибок — отлично, проблема решена. Если же система написала, что не хватает места, переходим к следующему шагу.

Важно: обычно для резервного копирования iPhone требуется Wi-Fi, поэтому при ошибке сначала подключитесь к стабильной сети Wi-Fi. И убедитесь, что уровень заряда батареи не ниже 50% — либо подключите телефон к зарядке. Кстати, если ваш iPhone периодически ведёт себя странно — например, сам записывает голосовые сообщения — это тоже можно исправить в настройках.

Приложения, которые можно отключить из резервной копии iCloud

Один из самых эффективных способов — оптимизировать состав резервной копии. Дело в том, что по умолчанию iPhone тащит в бэкап данные абсолютно всех приложений. Но многие из них хранят информацию на собственных серверах, и дублировать её в iCloud нет никакого смысла.

Вот как это настроить:

Откройте Настройки — [ваше имя] — iCloud — Резервное копирование в iCloud. Нажмите на резервную копию вашего iPhone в списке устройств. Вы увидите список приложений с указанием объёма данных, которые каждое из них занимает в копии. Отключите те приложения, которым бэкап в iCloud не нужен.

Какие приложения можно смело исключить из резервной копии:

Telegram — все чаты хранятся в облаке Telegram, при переустановке всё восстановится автоматически

МАКС — аналогично, данные на серверах мессенджера

Авито — объявления и переписка привязаны к аккаунту, а не к устройству

ВКонтакте — вся информация в облаке соцсети

YouTube, Кинопоиск, Яндекс Музыка и другие стриминговые сервисы — контент подтягивается с серверов

А вот эти приложения из резервной копии лучше не убирать:

Заметки и Напоминания — если используете локальное хранение

Здоровье — медицинские данные восстанавливаются только из бэкапа

Банковские приложения — настройки и токены авторизации могут потеряться

Игры с локальным прогрессом — без бэкапа начнёте с нуля

После отключения ненужных приложений попробуйте снова создать резервную копию вручную. Скорее всего, теперь она поместится.

Тарифы iCloud+ для тех, кому не хватает 5 ГБ

Если после оптимизации места всё равно в обрез, самый простой выход — оформить подписку iCloud+. Это платное расширение хранилища, которое заодно даёт доступ к дополнительным функциям: скрытию email-адреса, защищённому DNS и поддержке камер HomeKit.

Российские цены в App Store формально существуют, но оплатить подписку российской картой невозможно с 2022 года. Оплата с мобильного счёта тоже отключена у всех операторов с 1 апреля 2026 года. Если вы ещё не разобрались с оплатой, посмотрите наш гайд по оформлению зарубежных карт для оплаты — там всё подробно расписано. Ориентироваться стоит на цены того региона, к которому привязан ваш Apple ID. Вот актуальные тарифы для двух самых популярных вариантов.

США (USD):

50 ГБ — $0,99 в месяц

200 ГБ — $2,99 в месяц

2 ТБ — $9,99 в месяц

6 ТБ — $29,99 в месяц

12 ТБ — $59,99 в месяц

Турция (TRY):

50 ГБ — 39,99 ₺ в месяц

200 ГБ — 129,99 ₺ в месяц

2 ТБ — 399,99 ₺ в месяц

6 ТБ — 1 299,99 ₺ в месяц

12 ТБ — 2 499,99 ₺ в месяц

Турецкий регион традиционно дешевле американского — даже после повышения цен в 2025 году тариф на 50 ГБ в пересчёте обходится чуть больше доллара. Если не можете определиться с регионом, у нас есть подробное сравнение США и Турции для Apple ID. Для большинства пользователей плана на 50 ГБ хватит с запасом: и для резервных копий, и для фотографий, и для документов.

Оплатить подписку из России проще всего через подарочные карты App Store. Покупаете карту нужного номинала для вашего региона, вводите код через App Store, и с баланса Apple ID автоматически списывается ежемесячная оплата. Главное — убедитесь, что регион карты совпадает с регионом Apple ID, иначе код просто не активируется.

Как почистить iCloud и освободить место для бэкапа

Если подписка пока не вариант, попробуйте почистить само хранилище iCloud. Часто там скапливается много ненужного.

Зайдите в Настройки — [ваше имя] — iCloud — Управлять хранилищем. Посмотрите, какие категории занимают больше всего места. Удалите резервные копии старых устройств, которые вы давно продали или просто не пользуетесь — например, прошлый iPhone или давно забытый iPad. Проверьте раздел «Фото» — если включена синхронизация фотографий с iCloud, именно она может съедать основной объём. Загляните в iCloud Drive — там могут лежать забытые файлы из Pages, Numbers и других приложений.

Иногда одно только удаление старой резервной копии с предыдущего iPhone освобождает пару гигабайт — и этого достаточно, чтобы бэкап текущего устройства снова заработал без ошибок. Ещё один вариант — перенести фотографии в другое облако. Например, Google Фото до сих пор даёт 15 ГБ бесплатно, а Яндекс Диск — безлимитное хранение фотографий с телефона. Если выгрузить снимки туда и отключить синхронизацию фото с iCloud, в хранилище может освободиться несколько гигабайт.

Как убрать ошибку «Сбой в копии данных iPhone»

Ошибка «Сбой в копии данных iPhone» — одно из самых распространённых и при этом безобидных уведомлений iOS. В большинстве случаев копия создаётся нормально, а iPhone просто предупреждает, что свободного места в iCloud остаётся мало. Чтобы его убрать, нажмите на ошибку в настройках и коснитесь кнопки «Не сейчас». Всё, проблема решена.

Главное — не игнорируйте резервное копирование совсем. Зайдите в настройки, проверьте, что лампочка горит зелёным и копия свежая. Если что-то не так — создайте бэкап вручную, уберите из копии ненужные приложения, при необходимости почистите хранилище. А если 5 ГБ уже категорически мало — подписка на iCloud+ за доллар в месяц решит проблему раз и навсегда.