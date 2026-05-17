Плохой звук на видео с iPhone: в чем причина и как исправить

Бывает так: снимаете ролик на iPhone, а звук в нём то глухой, то прыгает по громкости, особенно когда меняете зум. В большинстве случаев лечится это парой галочек в настройках. Ниже — что именно отключить в камере, как проверить микрофоны и куда копать, если ничего из этого не помогло. Кстати, проблема со звуком особенно актуальна для тех, кто любит снимать видео с выключенным экраном — там контролировать запись ещё сложнее.



Качество звука при записи видео на iPhone: что влияет

Главный виновник «плавающего» звука — функция аудиофокусирования. Стоит вам развести пальцы и приблизить кадр, как микрофоны программно стягиваются на источник перед камерой, а всё, что по бокам, приглушается. Звучит логично, но на деле при каждом изменении масштаба меняются и громкость, и тембр голоса: то глухо, то будто кто-то зажал микрофон рукой.

Вторая частая причина — забитые пылью или закрытые чехлом микрофонные отверстия. У iPhone их несколько: снизу рядом с динамиком, в верхнем динамике-наушнике и около блока камер сзади. Если хотя бы одно отверстие перекрыто, стереозапись теряет баланс, и звук становится неравномерным.

Третья причина — подключённые наушники. Если к iPhone подключены AirPods или другая беспроводная гарнитура, звук может записываться через их микрофон, а не через микрофоны смартфона. А микрофон наушников на ветру или в шумном месте отрабатывает заметно хуже встроенных.

Audio Zoom на iPhone: когда функция портит звук

Если звук в видео меняется по громкости при приближении кадра, отключите Audio Zoom. После этого микрофоны будут писать сцену равномерно, независимо от уровня зума.

Откройте приложение Настройки на iPhone с актуальной версией iOS 26. Прокрутите вниз и выберите пункт Камера. Нажмите Запись звука (Record Sound). Выключите переключатель Аудиофокусирование (Audio Zoom). Убедитесь, что в этом же разделе выбран режим Стерео.

Теперь запустите камеру, снимите тестовый ролик с приближением кадра и воспроизведите его. Громкость и тембр должны оставаться стабильными на любом уровне зума — без программного «подкручивания» громкости. Иногда бывает нужно наоборот — записать видео совсем без звука. Это тоже делается штатными средствами iOS.

Микрофон iPhone плохо записывает звук: что проверить первым

Если после отключения аудиозума звук всё ещё звучит тускло, проверьте микрофоны и условия съёмки. Чаще всего проблема механическая, а не программная.

Почистите микрофонные отверстия. Используйте мягкую сухую щётку или зубную щётку с мягкой щетиной. Аккуратно пройдитесь по решёткам снизу корпуса, в верхнем динамике и рядом с блоком камер. Не применяйте иголки, скрепки и сжатый воздух под давлением — это повредит сетки.

Снимите чехол или защитную плёнку. Толстые чехлы и плёнки, особенно нестандартные, иногда частично перекрывают микрофоны. Снимите аксессуар и сделайте контрольную запись.

Отключите AirPods и другие наушники. Перед съёмкой загляните в Пункт управления и убедитесь, что Bluetooth-гарнитура не активна — иначе iPhone спокойно может писать звук через её микрофон.

Перезагрузите iPhone. Банально, но рабоче: перезапуск нередко снимает мелкие глюки аудиосистемы и самой «Камеры».

Проверьте режим записи. В разделе «Камера», «Запись звука» должен стоять Стерео. Моно звучит заметно более плоско.

Если вы часто снимаете интервью или влоги, имеет смысл подключить внешний микрофон по USB-C или Lightning. Петличка обойдется вам дешевле тысячи рублей и почти всегда даст более чистый звук, чем встроенные микрофоны, особенно на улице и в помещениях с эхом. Подробнее о том, как добиться студийного звучания без дорогой техники, я рассказывал в материале как я улучшил качество звука на видео с iPhone.

Audio Mix на iPhone: как улучшить звук после съёмки

На iPhone 16 и новее появилась функция Audio Mix (Аудиомикс) — она работает уже после съёмки, в приложении «Фото». С её помощью можно выбрать один из режимов обработки звука:

Стандартный — исходная запись без изменений.

— исходная запись без изменений. В кадре — система приглушает звуки и голоса, которые находятся вне кадра.

— система приглушает звуки и голоса, которые находятся вне кадра. Студия — имитирует запись в студии с близким микрофоном, убирает эхо помещения.

— имитирует запись в студии с близким микрофоном, убирает эхо помещения. Кинематографический — голоса участников выводятся вперёд, фоновый шум смягчается.

Чтобы попробовать, откройте ролик в «Фото», нажмите «Править», тапните по значку аудио и переключайтесь между режимами. Когда исходник получился неровным, «Студия» или «В кадре» нередко вытягивают голос и сглаживают перепады громкости. А если вам нужно не только подправить звук, но и замедлить снятое видео на iPhone, это тоже можно сделать прямо в приложении «Фото».

Запись видео на iPhone: как избежать шума, эха и перепадов громкости

Чтобы не править звук после съёмки, лучше сразу записать его правильно. Несколько практических приёмов:

Держите iPhone горизонтально и не зажимайте пальцами нижнюю и верхнюю грани — именно там расположены основные микрофоны .

. Старайтесь находиться не дальше 1-2 метров от источника звука. Чем дальше говорящий, тем сильнее в запись попадают звуки помещения .

. На улице используйте ветрозащиту: подойдёт даже небольшая «мохнатая» насадка для петличного микрофона . iPhone сам частично фильтрует ветер, но при сильных порывах этого недостаточно.

. iPhone сам частично фильтрует ветер, но при сильных порывах этого недостаточно. Не снимайте видео с включённым воспроизведением музыки через динамик — iPhone подмешает её в дорожку.

Перед важной съёмкой сделайте короткий тест на 10-15 секунд и прослушайте через наушники. Динамик смартфона не передаёт всех проблем со звуком.

Если планируете отправлять ролик в мессенджеры, учтите, что многие из них сжимают видео и портят звук. В WhatsApp есть отдельная опция передачи файлов в оригинальном качестве — об этом подробно написано в материале отправить фото и видео в Ватсапе без потери качества.

Признаки поломки микрофона iPhone

Если после всех настроек звук остаётся искажённым, трещит или вообще пропадает, проблема может быть аппаратной. Вот что должно насторожить:

Звук пропадает только в одном из режимов — например, при записи задней камерой.

Хрипы и провалы громкости слышны и в голосовых заметках, и в звонках по громкой связи.

iPhone недавно падал, попадал под дождь или ловил пыль на стройке либо пляже.

Проверка в приложении «Поддержка Apple» показывает ошибки микрофонов.

В сервисе заменят повреждённый микрофон или почистят его. Самостоятельно вскрывать корпус не стоит: вы потеряете влагозащиту и гарантию.

В девяти случаях из десяти неровный и тихий звук в роликах с iPhone лечится одним тумблером — выключить Audio Zoom в настройках камеры и проверить, что стоит «Стерео». Не помогло? Прочистите сетки микрофонов, снимите чехол, отключите наушники перед записью. Владельцам iPhone 16 и новее пригодится Audio Mix в «Фото», а для серьёзной съёмки стоит обзавестись простой внешней петличкой — она отбивается уже на первом интервью или поездке.