Как чехол испортил мой айфон

Кирилл Пироженко

Многие уверены: засунул iPhone в чехол — и всё, полная безопасность. На деле всё не так радужно. Я лично убедился, что даже качественный кейс может не только не защитить боковую грань смартфона, а стать причиной повреждений. Раньше мы показывали, как iPhone 17 Pro Max сам меняет цвет, а теперь посмотрите, что происходит с iPhone 16 Plus даже в чехле. Рассказываю, как мой смартфон получил заметную царапину прямо в кейсе — и что делать, чтобы этого не произошло с вашим устройством.

Вот и я был с таким же лицом, когда снял чехол

Почему чехол может поцарапать iPhone

Ситуация до обидного банальная. Мой iPhone 16 Plus в фиолетовом цвете всегда был в чехле. Я не ронял его на асфальт, не клал экраном вниз на бетон и вообще обращался с ним достаточно аккуратно. Но в один прекрасный день, осматривая боковую грань, я обнаружил на ней заметную точку — небольшую, но очень хорошо видимую царапину.

Вот такой сюрприз ждал меня под чехлом

Как такое вообще возможно? Всё просто. Между чехлом и корпусом iPhone попала мелкая соринка. Крошечная песчинка или частица пыли оказалась зажата между внутренней стенкой кейса и алюминиевой гранью смартфона. При каждом касании, при каждом нажатии на кнопки, при каждом доставании из кармана эта соринка работала как абразив — тёрлась о поверхность и в итоге оставила след.

Причём я даже знаю, когда именно это произошло. Смартфон упал на коврик в машине — удар был мягкий, практически незаметный. Но при падении чехол слегка отошёл от одного угла. Я этому не придал значения, просто поправил кейс и забыл. А зря. Видимо, именно в этот момент под чехол проникла та самая злополучная соринка, которая и натворила дел. Если у вас тоже был подобный случай — делитесь опытом в нашем чате в Telegram или чате в МАКС, обсудим вместе.

На каких цветах iPhone сильнее видны царапины

Здесь стоит сказать отдельно про цвет. iPhone 16 Plus в фиолетовом исполнении выглядит эффектно, но у этого оттенка есть особенность — любое повреждение бросается в глаза моментально. Царапина обнажает слой металла под покрытием, и на насыщенном фиолетовом фоне даже крошечная точка становится очень заметной.

Если айфон цветной, то и царапины на нем будет видно хорошо

С более тёмными расцветками вроде чёрного такие микроповреждения не так критичны — они сливаются с общим тоном. А вот на светлых и ярких цветах каждый дефект как на ладони. Это касается не только фиолетового, но и розового, зелёного и других насыщенных вариантов. Учитывайте это при выборе цвета, если для вас важен идеальный внешний вид устройства.

Почему под чехлом iPhone появляются пыль и песок

Может показаться, что мой случай — исключение. Но на самом деле это одна из самых частых причин появления царапин на iPhone. Если загуглить проблему, вы найдёте тысячи историй от пользователей, которые столкнулись ровно с тем же. Чехол создаёт иллюзию полной защиты, и человек расслабляется. Между тем пыль, песчинки, мелкие крошки и прочий мусор постоянно попадают в пространство между кейсом и корпусом.

Особенно активно это происходит в нескольких ситуациях. Во-первых, когда вы кладёте телефон на разные поверхности — столы, полки, подоконники. Мелкие частицы могут попасть в зазор между чехлом и корпусом сверху или с боков. Во-вторых, когда чехол чуть отходит при падении или ударе — как в моём случае. И в-третьих, просто со временем: пыль проникает через любые щели, и чем дольше вы не снимаете кейс, тем больше мусора скапливается внутри.

Особенно рискуют те, кто использует жёсткие пластиковые чехлы. Твёрдый материал не амортизирует, и попавшая под него песчинка работает буквально как наждачка. При каждом микродвижении она царапает покрытие. Силиконовые кейсы чуть лучше в этом плане — мягкий материал частично поглощает давление. Но и они не застрахованы от проблемы. Больше полезных советов по уходу за техникой Apple ищите в нашем Telegram-канале и канале в МАКС.

Как защитить корпус iPhone от царапин в чехле

Полностью исключить риск вряд ли получится, но снизить его до минимума — вполне реально. Вот несколько практических рекомендаций.

  • Регулярно снимайте и чистите чехол. Это самый простой и эффективный совет. Возьмите за привычку хотя бы раз в неделю снимать кейс, протирать его изнутри мягкой тканью и заодно аккуратно протирать боковые грани и заднюю панель iPhone. Так вы уберёте весь мусор до того, как он успеет навредить. Можно делать это, например, каждый раз при зарядке на ночь — снять чехол, протереть и положить телефон заряжаться без кейса.
    Вот такая микрофибра в чехле защитит от царапин, но при условии регулярной чистки. Я как раз перешел на такой чехол

  • Выбирайте чехлы с мягкой подкладкой. Некоторые производители добавляют внутрь кейса слой микрофибры или другой мягкой ткани. Такие чехлы стоят немного дороже обычных силиконовых или пластиковых, но разница в защите огромная. Мягкая подкладка работает как буфер: даже если под чехол попадёт соринка, ткань не даст ей напрямую контактировать с корпусом и царапать покрытие. Это, пожалуй, самое разумное вложение для тех, кто хочет сохранить iPhone в идеальном состоянии.
  • Протирайте боковые грани смартфона. Не только заднюю панель, но именно грани — торцы устройства. Это то место, где чехол прилегает плотнее всего, и именно там мусор причиняет наибольший ущерб. Используйте мягкую безворсовую салфетку. Спиртовые салфетки тоже подойдут — Apple официально разрешает протирать iPhone изопропиловым спиртом.
  • Не игнорируйте, когда чехол отходит. Если телефон упал и вы заметили, что кейс отошёл хотя бы от одного угла — снимите его, осмотрите внутреннюю поверхность и корпус iPhone, удалите возможный мусор и только потом надевайте обратно. Именно эту ошибку совершил я, и результат налицо.
  • Избегайте дешёвых жёстких чехлов без подкладки. Тонкие пластиковые кейсы за 200-300 рублей с AliExpress защищают разве что от мелких потёртостей при контакте с карманом. Но при попадании песчинки они превращаются в инструмент для создания царапин. Лучше потратить чуть больше, но взять кейс с продуманной внутренней отделкой.

Можно ли убрать царапины с корпуса iPhone

К сожалению, вариантов немного. Мелкие потёртости иногда удаётся замаскировать специальными полировочными пастами, но глубокая царапина, которая повредила слой краски, таким образом не уберётся. Можно наклеить плёнку на боковые грани — она скроет повреждение и защитит от новых. Но восстановить заводское покрытие в домашних условиях невозможно.

Китайцы научились восстанавливать алюминиевые айфоны, но в России пока так не делают

Кстати, недавно Apple объяснила, почему могут царапаться iPhone 17 Pro. А ещё оказалось, что алюминиевый корпус можно восстановить почти как автомобиль после ДТП. Но цвет у моего iPhone 16 Plus достаточно сложный и при ремонте попасть в него будет непросто.

Если повреждение совсем сильное и не даёт покоя — единственный радикальный вариант это обращение в сервис для замены корпуса. Но это дорого, долго и далеко не всегда оправдано из-за одной царапины. Проще принять и сделать выводы на будущее. Собственно, что я и сделал.

Мой опыт показывает простую вещь: чехол — это не магический щит. Он защищает от ударов и падений, но может стать причиной косметических повреждений корпуса, если за ним не следить. Регулярная чистка, правильный выбор кейса и внимание к мелочам — вот что реально сохранит ваш iPhone в приличном состоянии. Не повторяйте моих ошибок — потратьте минуту в неделю на то, чтобы снять чехол и протереть телефон. Это проще, чем потом переживать из-за царапины, которая каждый день мозолит глаза.

