Китайцы восстанавливают убитый iPhone 17 Pro Max так, что вы не отличите от нового

Иван Кузнецов

Алюминиевый корпус iPhone 17 Pro Max оказался не только легче титанового предшественника, но и куда податливее к повреждениям. У некоторых iPhone 17 Pro Max он даже лопается в районе камеры. Зато у этого свойства нашлась и обратная сторона: мастера восстанавливают побитые iPhone 17 Pro Max до практически заводского состояния — примерно так же, как в автосервисах выправляют вмятины на кузовах машин.

iPhone 17 Pro Max с вмятинами и царапинами восстанавливают до идеального состояния, как отремонтированные автомобили

iPhone 17 Pro Max с вмятинами и царапинами восстанавливают до идеального состояния, как отремонтированные автомобили

Почему iPhone 17 Pro Max легче повредить

Когда Apple перешла на алюминий в линейке Pro Max, многие отметили, что материал легче царапается и мнётся при падении по сравнению с титаном в iPhone 16 Pro Max. А у кого-то он терял цвет за несколько недель. Это логично: алюминий — более мягкий металл. Любой смартфон, из какого бы материала он ни был сделан, пострадает при падении на жёсткую поверхность. Но именно алюминий оказался удобнее для последующего ремонта.

Почему iPhone 17 Pro Max легче повредить. Покоцать алюминиевый корпус намного проще. Фото.

Покоцать алюминиевый корпус намного проще

В социальных сетях появилось видео из Китая, на котором мастер берёт iPhone 17 Pro Max с глубокими вмятинами и потёртостями — следами явно серьёзного падения — и шаг за шагом возвращает корпусу гладкий, почти идеальный вид. Результат выглядит так, будто устройство только что достали из коробки.

Почему iPhone 17 Pro Max легче повредить. Повреждения заделывают, как сколы на автомобиле. Фото.

Повреждения заделывают, как сколы на автомобиле

Для значительной части покупателей iPhone остаётся дорогой покупкой, и возможность восстановить повреждённое устройство вместо замены корпуса или покупки нового — разумный выход.

В Китае такие услуги по восстановлению внешнего вида устройств доступны по относительно невысоким ценам, а мастера обладают навыками, которые, сложно найти за пределами региона. В США и Европе аналогичный уровень ремонта обошёлся бы заметно дороже, если бы вообще нашёлся специалист нужной квалификации.

Алюминий в iPhone 17 Pro Max: как восстановить после повреждения

Алюминий в iPhone 17 Pro Max: как восстановить после повреждения. Есть вот такая вмятина. Фото.

Есть вот такая вмятина

Переход с титана на алюминий в iPhone 17 Pro Max вызвал немало критики. Материал действительно легче повреждается в повседневной жизни: царапины, вмятины и потёртости появляются быстрее. Apple даже пришлось выпустить небольшую инструкцию, как убрать царапины с корпуса iPhone 17 Pro Max. Но у алюминия есть важное свойство — поддаётся обработке и полировке значительно лучше, чем титан или нержавеющая сталь.

Алюминий в iPhone 17 Pro Max: как восстановить после повреждения. Несколько часов работы и не остается даже следа. Фото.

Несколько часов работы и не остается даже следа

Именно поэтому восстановление корпуса до почти нового состояния стало возможным. С титановым iPhone 16 Pro Max подобный фокус провернуть было бы куда сложнее — титан прочнее, но и работать с ним при ремонте значительно труднее.

Можно ли отремонтировать корпус iPhone 17 Pro Max в России

Видео впечатляет, но важно понимать несколько вещей. Во-первых, речь идёт о косметическом восстановлении корпуса, а не о ремонте внутренних компонентов. Если при падении пострадал экран, камера или материнская плата, полировка рамки не поможет. Во-вторых, найти мастера такого уровня за пределами Китая пока непросто — в источнике прямо отмечается, что подобный сервис характерен именно для китайского рынка.

Для владельцев iPhone 17 Pro Max в России этот тренд скорее любопытен, чем практически полезен прямо сейчас. Но он наглядно показывает: алюминиевый корпус — не приговор. Если вы уронили свой флагман и получили вмятину на рамке, теоретически это поправимо. Вопрос лишь в том, появятся ли мастера такого уровня на местном рынке. Научились же выпиливать камеру и микрофон из iPhone ради мессенджера MAX.

В любом случае, хороший чехол по-прежнему остаётся самым надёжным и дешёвым способом сохранить внешний вид устройства — независимо от того, из какого металла сделан корпус.

