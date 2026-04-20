Китайцы восстанавливают убитый iPhone 17 Pro Max так, что вы не отличите от нового

Алюминиевый корпус iPhone 17 Pro Max оказался не только легче титанового предшественника, но и куда податливее к повреждениям. У некоторых iPhone 17 Pro Max он даже лопается в районе камеры. Зато у этого свойства нашлась и обратная сторона: мастера восстанавливают побитые iPhone 17 Pro Max до практически заводского состояния — примерно так же, как в автосервисах выправляют вмятины на кузовах машин.



Почему iPhone 17 Pro Max легче повредить

Когда Apple перешла на алюминий в линейке Pro Max, многие отметили, что материал легче царапается и мнётся при падении по сравнению с титаном в iPhone 16 Pro Max. А у кого-то он терял цвет за несколько недель. Это логично: алюминий — более мягкий металл. Любой смартфон, из какого бы материала он ни был сделан, пострадает при падении на жёсткую поверхность. Но именно алюминий оказался удобнее для последующего ремонта.

В социальных сетях появилось видео из Китая, на котором мастер берёт iPhone 17 Pro Max с глубокими вмятинами и потёртостями — следами явно серьёзного падения — и шаг за шагом возвращает корпусу гладкий, почти идеальный вид. Результат выглядит так, будто устройство только что достали из коробки.

Для значительной части покупателей iPhone остаётся дорогой покупкой, и возможность восстановить повреждённое устройство вместо замены корпуса или покупки нового — разумный выход.

В Китае такие услуги по восстановлению внешнего вида устройств доступны по относительно невысоким ценам, а мастера обладают навыками, которые, сложно найти за пределами региона. В США и Европе аналогичный уровень ремонта обошёлся бы заметно дороже, если бы вообще нашёлся специалист нужной квалификации.

Переход с титана на алюминий в iPhone 17 Pro Max вызвал немало критики. Материал действительно легче повреждается в повседневной жизни: царапины, вмятины и потёртости появляются быстрее. Apple даже пришлось выпустить небольшую инструкцию, как убрать царапины с корпуса iPhone 17 Pro Max. Но у алюминия есть важное свойство — поддаётся обработке и полировке значительно лучше, чем титан или нержавеющая сталь.

Именно поэтому восстановление корпуса до почти нового состояния стало возможным. С титановым iPhone 16 Pro Max подобный фокус провернуть было бы куда сложнее — титан прочнее, но и работать с ним при ремонте значительно труднее.

Можно ли отремонтировать корпус iPhone 17 Pro Max в России

Видео впечатляет, но важно понимать несколько вещей. Во-первых, речь идёт о косметическом восстановлении корпуса, а не о ремонте внутренних компонентов. Если при падении пострадал экран, камера или материнская плата, полировка рамки не поможет. Во-вторых, найти мастера такого уровня за пределами Китая пока непросто — в источнике прямо отмечается, что подобный сервис характерен именно для китайского рынка.

Для владельцев iPhone 17 Pro Max в России этот тренд скорее любопытен, чем практически полезен прямо сейчас. Но он наглядно показывает: алюминиевый корпус — не приговор. Если вы уронили свой флагман и получили вмятину на рамке, теоретически это поправимо. Вопрос лишь в том, появятся ли мастера такого уровня на местном рынке. Научились же выпиливать камеру и микрофон из iPhone ради мессенджера MAX.

В любом случае, хороший чехол по-прежнему остаётся самым надёжным и дешёвым способом сохранить внешний вид устройства — независимо от того, из какого металла сделан корпус.