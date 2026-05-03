Временная почта: как создать и использовать для регистрации на сайтах

Каждая регистрация на незнакомом сайте — это маленькая лотерея. Вы оставляете свой настоящий адрес, а через пару дней почтовый ящик начинает тонуть в рассылках и откровенном спаме. Даже если вы нажмёте «Отписаться», нет никакой гарантии, что ваш адрес уже не разлетелся по десяткам рекламных баз. Есть способ проще — одноразовая почта, которая создаётся за пару секунд и не требует ни регистрации, ни подтверждений. Особенно это актуально, если электронная почта на айфоне и так завалена уведомлениями.



Зачем нужна временная почта

Логика очень простая. Вы заходите на сайт, который просит адрес для регистрации, — но вы не планируете там задерживаться. Может, хотите скачать один файл, получить промокод или просто заглянуть за «стену регистрации». Оставлять ради этого свой основной адрес — сомнительная идея.

Проблема ещё и в том, что даже добросовестные сервисы иногда допускают утечки пользовательских данных. Базы с адресами электронной почты регулярно появляются в открытом доступе — и ваш ящик может попасть в такую базу, даже если вы ничего не нарушали. Временный адрес полностью снимает этот риск: даже если он окажется в чьей-то базе, вам это уже никак не навредит. Кстати, именно через утёкшие адреса мошенники взламывают Госуслуги — так что лишняя осторожность не помешает.

Конечно, можно каждый раз заводить новый ящик в Gmail или на «Яндексе», но это долго и неудобно. Нужно придумывать логин, задавать пароль, проходить капчу. Специальные сервисы для создания временной почты решают эту задачу буквально в одно действие: вы открываете страницу — и адрес уже готов.

Как создать временную почту через Email-Fake

Один из самых удобных сервисов такого рода — Email-Fake. Работает он элементарно и воспользоваться им можно даже с iPhone:

С айфона через любой браузер перейдите на сайт email-fake.com — вам сразу же будет предложен автоматически сгенерированный адрес. Нажмите Copy, чтобы скопировать его в буфер обмена.

— вам сразу же будет предложен автоматически сгенерированный адрес. Нажмите Copy, чтобы скопировать его в буфер обмена. Используйте этот адрес на нужном сайте, где не хотите оставлять свою настоящую почту.

Если сайт отправляет письмо для подтверждения регистрации — просто вернитесь на страницу Email-Fake. Входящие сообщения отобразятся прямо там, со всем текстовым содержимым. Правда, картинки и вложения не поддерживаются.

Домен почтового адреса или даже само имя ящика можно поменять — для этого достаточно кликнуть по полю с предложенным адресом и ввести свой вариант. Это бывает полезно, если конкретный домен уже заблокирован на нужном вам сайте — просто выберите другой из списка. В зависимости от выбранного домена может меняться и срок жизни одноразового ящика. У некоторых доменов это пара недель, у других — до нескольких месяцев. Так что формально одноразовая почта вполне может стать временной и пригодиться для нескольких регистраций.

Кстати, если вам нужен не временный ящик, а мессенджер без номера телефона, который тоже работает через e-mail, — обратите внимание на Delta Chat.

Безопасно ли использовать временную почту

Есть один важный нюанс, о котором стоит знать заранее. Доступ к созданному ящику привязан к cookie-файлам вашего браузера. Это значит, что если вы очистите кэш и куки — доступ к почте пропадёт безвозвратно. Вернуть его уже не получится.

То же самое касается и режима «Инкогнито». Если вы создали одноразовый ящик в приватном окне, а потом закрыли его — всё, почта исчезла. Поэтому лучше сначала получить все нужные письма и подтвердить регистрацию, а уже потом закрывать вкладку.

Ещё один момент — безопасность входящих писем. Одноразовые ящики не защищены паролем, а значит, теоретически к ним может получить доступ любой, кто знает или угадает адрес. Поэтому использовать такую почту для получения конфиденциальной информации — плохая идея. Промокод или код подтверждения — пожалуйста, но никаких паролей и финансовых данных.

Где нельзя использовать временную почту

При всех плюсах у временных почтовых сервисов есть ограничения. Во-первых, многие крупные площадки научились распознавать домены одноразовых ящиков и блокируют регистрацию с них. Во-вторых, отправлять письма с такой почты нельзя — она работает только на приём. И в-третьих, для важных аккаунтов (банки, госуслуги, основные соцсети) использовать такой адрес точно не стоит — вы потеряете доступ к восстановлению пароля.

Если вам нужна защита основного ящика, но при этом важно сохранить контроль над адресом, присмотритесь к функции «скрыть e-mail» от Apple. Она работает по похожему принципу — генерирует случайный адрес и пересылает письма на ваш настоящий, — но при этом вы в любой момент можете отключить пересылку. Правда, для этого нужна подписка iCloud+. А ещё полезно знать, зачем Apple открывает ваши письма — это тоже связано с защитой конфиденциальности. А вот для разовых регистраций, скачивания файлов, получения промокодов и проверки сомнительных сервисов — одноразовая почта подходит идеально. Быстро, бесплатно и без последствий для основного ящика.