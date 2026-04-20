Delta Chat — мессенджер без номера телефона, который работает в России. Вот как его скачать и зарегистрироваться

Delta Chat — бесплатный мессенджер от немецких разработчиков, который не требует номер телефона для регистрации и легко может заменить Ватсап и Телеграм в России. Вместо этого он работает поверх обычной электронной почты, а найти друг друга в нём можно по QR-коду. Приложение доступно в России без ограничений — разбираемся, кому оно подходит и как его настроить.



Что такое Delta Chat и как работает этот мессенджер

Delta Chat — это мессенджер с открытым исходным кодом, который выпустили немецкие разработчики в 2019 году. Главное его отличие от WhatsApp, Telegram и других привычных приложений: он работает не через собственные серверы, а поверх протоколов электронной почты. По сути, это удобная оболочка для e-mail, которая выглядит и ведёт себя как обычный мессенджер — с чатами, вложениями и даже звонками. То есть просматривать ваши сообщения как та же Telega он не может.

Приложение скачали больше 1 млн раз только в Google Play. У Delta Chat нет централизованного хранилища данных и ключей шифрования — всё проходит через почтовые серверы, которые выбирает сам пользователь.

Скачать Delta Chat на iPhone, Android и компьютер

Приложение опубликовано в основных магазинах и доступно бесплатно:

App Store — для iPhone и iPad

Google Play — для Android

RuStore — для тех, у кого нет Google Play

Также есть десктопная версия для компьютеров на Windows, macOS и Linux. Наличие Delta Chat в App Store и RuStore означает, что пользователи Apple-устройств и владельцы смартфонов без сервисов Google могут установить его без дополнительных манипуляций.

Регистрация в Delta Chat без номера телефона

При первом запуске Delta Chat предлагает создать профиль. Номер телефона для этого не нужен — регистрация привязана к email. Можно использовать уже существующий ящик на Gmail, Яндексе, Mail.ru или любом другом сервисе.

Чтобы найти собеседника, не нужно знать его номер или email. Достаточно отсканировать QR-код — после этого чат появится у обоих участников. Это удобно, если вы не хотите делиться контактными данными с малознакомыми людьми.

С одного устройства можно зарегистрировать несколько профилей под разные задачи — например, рабочий и личный. Это встроенная функция мультиаккаунта.

Подключить электронную почту к Delta Chat

Если вы хотите использовать существующую почту, потребуется несколько дополнительных шагов. Дело в том, что крупные почтовые сервисы требуют специальный пароль для приложений. Вот как выглядит настройка для почты Gmail:

Откройте настройки вашей почты аккаунта Google. В поиске введите «Пароли приложений» и перейдите в соответствующий раздел. Введите название приложения и нажмите кнопку «Создать». Откройте Delta Chat, введите ваше имя и нажмите «Использовать другой сервер». В открывшемся окне выберите «Использовать электронную почту как релей». Введите адрес почты и созданный пароль приложения.

По аналогии работают и другие электронные почты, так что проблем с регистрацией у вас точно не возникнет. Главное, не тыкайте бесконечно по кнопке «Принять и создать профиль». Это не поможет регистрации и только будет вас раздражать.

Функции мессенджера Delta Chat

Несмотря на то что Delta Chat работает через электронную почту, набор функций у него вполне современный:

Личные и групповые чаты — с текстовыми и голосовыми сообщениями, а также исчезающими сообщениями

— с текстовыми и голосовыми сообщениями, а также исчезающими сообщениями Обмен файлами — фото, видео и документами

Заметки «Сохранённое» — аналог избранного в Telegram, куда можно отправлять сообщения самому себе

Карты — можно добавлять и подписывать точки на карте, например, чтобы составить общий маршрут с собеседником

Боты — можно подключить дополнительных ботов

Резервное копирование — функция экспорта данных для переноса профиля на другое устройство

Аудио- и видеозвонки в бета-режиме и по умолчанию отключены. Чтобы их активировать, нужно зайти в настройки приложения, открыть «Дополнительные параметры» и включить переключатели в разделе «Экспериментальные функции». Стабильность этих функций пока не гарантируется.

Чем Delta Chat отличается от WhatsApp и Telegram

Главное архитектурное отличие — отсутствие собственных серверов. WhatsApp и Telegram хранят данные (или метаданные) на своих серверах, а Delta Chat использует почтовые серверы, которые выбирает сам пользователь. Из этого вытекает несколько практических следствий:

Нет привязки к номеру телефона — не нужно светить свой номер

Нет центральной точки, которую можно заблокировать — пока работает электронная почта, работает и Delta Chat

Нет единого хранилища, откуда можно запросить данные пользователей

Но есть и очевидные ограничения. У Delta Chat меньше пользователей, чем у Telegram или WhatsApp, поэтому перевести на него всех собеседников не получится. Аудио- и видеозвонки пока работают только в экспериментальном режиме. Скорость доставки сообщений зависит от почтового сервера — она может быть заметно ниже, чем в привычных мессенджерах.

Delta Chat скорее подходит как дополнительный канал связи для тех, кому важна независимость от конкретной платформы и анонимность, а не как полная замена основного мессенджера.

Насколько безопасен Delta Chat и работает ли он в России

В 2020 году Роскомнадзор направил разработчикам Delta Chat требование зарегистрироваться в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). По российскому закону компании из этого реестра обязаны хранить данные о звонках и сообщениях пользователей. Недавно буквально за это заблокировали Telegram, который вновь заработал в России без VPN.

Разработчики Delta Chat отказали, объяснив это тем, что у мессенджера нет централизованного хранилища данных и ключей шифрования — технически им нечего передавать. В июне 2024 года регулятор повторил запрос и снова получил отказ.

На данный момент Delta Chat работает в России без ограничений и доступен во всех основных магазинах приложений, включая RuStore. Однако стоит понимать, что ситуация с регулированием может измениться — мессенджер не зарегистрирован в реестре ОРИ, и это потенциальный риск.

Delta Chat — нишевое, но любопытное решение. Оно подойдёт тем, кто ищет мессенджер без привязки к номеру телефона и хочет иметь запасной канал связи, не зависящий от одной компании. Для владельцев iPhone приложение устанавливается из App Store без каких-либо сложностей. Но рассчитывать на то, что все ваши контакты перейдут сюда из Telegram или WhatsApp, не стоит — это скорее инструмент для конкретных задач, чем повседневная замена.