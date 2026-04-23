Apple Watch из Дубая: какие ограничения есть и что не будет работать в России

Дубай давно стал для россиян чем-то вроде гигантского магазина электроники. Летишь в отпуск — и попутно закупаешься техникой Apple, благодаря низким ценам и огромному выбору. С iPhone всё более-менее понятно: купил, привёз, пользуйся. Недавно я для себя решил, что пора переходить на Apple Watch со сторонних смарт-часов и решил разобраться, а какие ограничения есть у Apple Watch из Дубая и стоит ли их брать.



Отличия Apple Watch из Дубая от других версий

Начнём с хорошей новости. Конструктивно Apple Watch из ОАЭ ничем не отличаются от европейских или американских. Тот же корпус, тот же экран, те же датчики. Никаких «специальных комплектующих для Ближнего Востока» не существует — часы собирают на тех же заводах, что и все остальные.

Важный момент: в комплекте с Apple Watch уже давно нет адаптера питания — только магнитный кабель для зарядки с разъёмом USB-C. Apple убрала блок зарядки из коробки по экологическим соображениям. Так что проблема с разными типами розеток (в ОАЭ используется британский тип G) вас вообще не коснётся — кабель универсальный, а адаптер вы используете свой.

А вот чего точно стоит избегать — это моделей для Китая и Индонезии. Часы с маркировкой CH/B в серийном номере не поддерживают быструю зарядку из-за местных ограничений на беспроводную передачу энергии (WPT). В Дубае такие модели можно встретить в неофициальных магазинах, так что будьте внимательны. Ну а если вы еще не определились с версией Apple Watch, которую хотите купить, то обязательно читайте наш гайд.

Рация на Apple Watch из ОАЭ

Вот тут начинается самое интересное. Многие знают, что iPhone из ОАЭ исторически продавались без FaceTime. Причина — законодательные ограничения на VoIP-сервисы в Эмиратах. Право на голосовые и видеозвонки через интернет имеют только лицензированные операторы Etisalat и Du. Все остальные VoIP-приложения в стране заблокированы.

К Apple Watch это тоже относится. Функция Walkie-Talkie (рация) на часах работает через FaceTime Audio. Если FaceTime заблокирован — рация тоже не будет работать. На часах, купленных и активированных в ОАЭ, эта функция может быть недоступна.

Но есть важный нюанс. Если вы привезёте часы в Россию и привяжете их к iPhone с российским Apple ID, FaceTime и Walkie-Talkie с большой вероятностью заработают. Ограничения в большинстве случаев привязаны к региону использования, а не к «железу». Многие пользователи подтверждают: после активации за пределами ОАЭ рация начинает работать нормально.

Тем не менее, стопроцентной гарантии нет. Некоторые экземпляры часов сохраняют региональную привязку к ОАЭ даже после активации в другой стране, и это может создать сложности. К счастью, удаленное управление камерой iPhone будет работать часах для любого региона.

ЭКГ на Apple Watch из Дубая

Раньше это был больной вопрос. До 2020 года функция ЭКГ на Apple Watch в Эмиратах была заблокирована — местный Минздрав просто не давал разрешения. Люди покупали дорогие Apple Watch Series 4 и 5, а датчик электрокардиограммы на них не работал.

Сейчас ситуация изменилась. ЭКГ официально одобрена в ОАЭ ещё в 2020 году и работает на Apple Watch Series 4 и новее. Более того, в конце 2025 года Apple запустила в Эмиратах уведомления о гипертонии — одну из самых свежих функций watchOS 26. Так что с медицинскими возможностями у часов из Дубая всё в порядке.

Стоит ли покупать Apple Watch с SIM-картой

Вот тут мы подходим к самому серьёзному ограничению. Если вы думаете купить Apple Watch с поддержкой сотовой связи (GPS + Cellular) — хорошо подумайте ещё раз. Дело в том, что у Apple Watch нет единой глобальной модели с поддержкой всех сотовых частот. Часы делятся на три региональные версии: для Северной и Южной Америки, для Китая и для всего остального мира (Европа, Азия, Ближний Восток).

ОАЭ и Россия попадают в одну группу — Europe/Asia Pacific. Это значит, что по LTE-частотам часы из Дубая теоретически совместимы с российскими операторами. Однако есть два «но».

Во-первых, eSIM на Apple Watch в России не работает. Наше законодательство запрещает клонировать SIM-карту с одним номером на два устройства, и ни один оператор не предоставляет тарифы для Apple Watch. Во-вторых, даже если частоты совпадают, оператор должен поддерживать подключение Apple Watch — а в России этого просто нет.

Поэтому переплачивать за Cellular-версию смысла нет. В России такие часы будут работать как обычная GPS-модель — с привязкой к iPhone через Bluetooth и Wi-Fi.

Функции Apple Watch, которые не работают в России

Независимо от того, где вы купите Apple Watch, в России ряд функций недоступен. Это не связано с регионом покупки — просто Apple не запустила или отключила эти сервисы в нашей стране.

Вот что не работает на любых Apple Watch в России:

Apple Pay — бесконтактная оплата отключена с 2022 года, хотя Wallet по-прежнему хранит скидочные карты.

— бесконтактная оплата отключена с 2022 года, хотя Wallet по-прежнему хранит скидочные карты. Обнаружение апноэ во сне — функция доступна лишь в ограниченном списке стран.

— функция доступна лишь в ограниченном списке стран. Уведомления о гипертонии — новая функция watchOS 26, пока не сертифицирована в России.

— новая функция watchOS 26, пока не сертифицирована в России. Русская клавиатура — полноценной русскоязычной раскладки для набора текста на часах нет.

— полноценной русскоязычной раскладки для набора текста на часах нет. Apple Watch для детей — функция Family Setup, позволяющая ребёнку звонить и отправлять сообщения без iPhone, в России недоступна.

— функция Family Setup, позволяющая ребёнку звонить и отправлять сообщения без iPhone, в России недоступна. Карты Apple Maps — часть функций навигации ограничена.

Эти ограничения действуют одинаково вне зависимости от страны покупки часов.

Цена Apple Watch в Дубае и в России

Apple Watch Series 11 GPS 42 мм в ОАЭ стартуют от 1 599 AED, что по текущему курсу составляет примерно 32-34 тысячи рублей. В России те же часы можно найти на том же Ozon с доставкой из того же Дубая за 29-30 тысяч рублей с таможенной пошлиной, за 34 тысячи рублей на AliExpress и от 35 тысяч рублей в крупных розничных сетях.

Получается, разница в цене есть, но она не такая огромная, как кажется на первый взгляд. Особенно если учесть, что на Яндекс Маркете и Озоне периодически бывают скидки и кэшбэк, которые сводят разницу практически к нулю.

Вот для удобства сравнение цен на основные модели:

Модель Цена в ОАЭ Цена в России Apple Watch Series 11 GPS 42 мм от 1 599 AED (~33 000 ₽) от 33 000 ₽ Apple Watch Series 11 GPS 46 мм от 1 719 AED (~35 000 ₽) от 32 000 ₽

Цены указаны ориентировочно и зависят от курса валют и конкретного продавца.

Нужно ли платить пошлину за Apple Watch из Дубая

Если вы летите из Дубая и везёте Apple Watch для себя, переживать не о чем. В Россию можно ввезти товары для личного использования на сумму до 1 000 евро без уплаты таможенной пошлины (для авиаперелётов). Apple Watch в эту сумму укладываются с запасом. А вот при заказе с марктеплейсов придется раскошелиться. Там беспошлинный порог всего 200 евро, и за Apple Watch придется отдать в среднем 2,5–3,5 тысячи рублей.

Главное — не везите в одном чемодане десять коробок с часами. Это уже могут расценить как коммерческую партию, и тогда придётся платить пошлину в размере 30% от суммы превышения лимита. Оптимальный вариант — распаковать часы и надеть их на руку. Никто не будет задавать вопросы по поводу надетых на вас смарт-часов.

Стоит ли покупать Apple Watch в Дубае в 2026 году

Давайте подведём итог. Apple Watch из Дубая — это полностью рабочие часы, которые будут нормально функционировать в России. Основные функции — отслеживание здоровья, фитнес, уведомления, ЭКГ, измерение кислорода в крови — всё это работает без проблем.

Но есть несколько нюансов, о которых нужно знать заранее. Walkie-Talkie может потребовать активации за пределами ОАЭ. Cellular-версия в России бесполезна. А разница в цене при покупке там и здесь минимальна или почти всегда в пользу отечественных продавцов и маркетплейсов.

Если вы всё равно летите в Дубай и хотите сэкономить — покупайте GPS-версию без Cellular. Активируйте часы уже дома, привязав к iPhone с российским Apple ID. И обязательно проверьте серийный номер — убедитесь, что в нём нет маркировки CH/B (китайская версия).