Какие Apple Watch лучше купить в 2026 году

Если вы прямо сейчас выбираете себе Apple Watch, у вас наверняка чешутся руки взять самую свежую модель — Series 11. Логика понятна: новее значит лучше. Но что если я скажу, что внутри этих часов стоит тот же самый процессор, что и в позапрошлогодних Series 10? И что разница в цене между ними может достигать 5 тысяч рублей? Давайте разберёмся, какие Apple Watch действительно стоит покупать в 2026 году и на чём можно сэкономить без потери качества. Тем более что многие сейчас заказывают Apple Watch из Дубая, и вопрос выбора модели стоит ещё острее.



Процессор в Apple Watch Series 10 и Series 11

Начнём с самого важного. Series 11 работают на чипе S10 SiP — том же самом, что стоит в Series 10. Четырёхъядерный нейронный движок, 64-битная архитектура, 64 ГБ встроенной памяти. Всё один в один. Apple не стала разрабатывать новый процессор для одиннадцатого поколения. Вместо этого компания сосредоточилась на программной оптимизации watchOS 26. Приложения на Series 11 запускаются на долю секунды быстрее, анимации чуть плавнее — но заметить это без секундомера практически невозможно.

Для обычного пользователя это означает простую вещь: скорость работы обоих поколений одинаковая. Интерфейс отзывчивый, приложения летают, Siri работает без задержек. Никакой разницы в повседневных сценариях вы не почувствуете. И это не мои домыслы — это подтверждают все обзорщики, которые держали в руках оба поколения. Кстати, если вам интересно, что известно про Apple Watch Series 12, то там наконец обещают новый чип — но это уже история на осень.

Отличия Apple Watch Series 11 от Series 10

Справедливости ради, отличия между поколениями всё-таки есть. Но их можно пересчитать по пальцам одной руки.

Автономность. Apple заявляет до 24 часов работы для Series 11 против 18 часов у Series 10. В режиме энергосбережения — 38 против 36 часов. Ёмкость аккумулятора выросла примерно на 8-10%. На бумаге звучит внушительно — плюс шесть часов это серьёзно. Но есть нюанс. Apple изменила методику подсчёта автономности. В 24 часа для Series 11 компания включила 6 часов отслеживания сна, когда часы потребляют минимум энергии. По факту при одинаковом сценарии использования днём разница между десяткой и одиннадцаткой не такая драматичная, как хотелось бы. Обе модели всё равно просят зарядку каждый вечер. Если вы планируете использовать оценку сна в Apple Watch, то она прекрасно работает и на десятке — разницы в качестве данных нет.

В версии Cellular у Series 11 появилась поддержка 5G вместо LTE. Для России это абсолютно неактуально — сети 5G у нас не развёрнуты, а сама технология eSIM на Apple Watch в нашей стране не работает из-за законодательных ограничений. Так что для российского покупателя это отличие можно смело вычеркнуть.

Защита стекла. Apple обновила стекло Ion-X на алюминиевых версиях. По отзывам, оно действительно лучше сопротивляется царапинам. Приятное, но не критичное улучшение.

Apple обновила стекло Ion-X на алюминиевых версиях. По отзывам, оно действительно лучше сопротивляется царапинам. Приятное, но не критичное улучшение. Определение гипертонии. Series 11 умеют анализировать данные с оптического датчика и предупреждать о признаках повышенного давления. Но часы не измеряют давление напрямую — они лишь отслеживают тенденции и отправляют уведомления. Функция полезная, но не революционная.

Просто ради интереса напомню, что поддержка 5G и определение гипертонии для России совершенно неактуально. Ни та, ни другая функция в нашей стране не работают, а значит, отличий еще меньше.

Чем похожи Apple Watch Series 10 и Series 11

А вот тут становится совсем интересно. Series 10 и Series 11 абсолютно идентичны по ключевым параметрам.

Обе модели выпускаются в размерах 42 и 46 мм. Толщина корпуса — 9,7 мм. LTPO3 OLED-дисплей с яркостью до 2000 нит и функцией Always-On Display. Разрешение экрана на 46-миллиметровой версии — 416×496 пикселей.

Набор датчиков тоже совпадает: пульсометр, датчик кислорода в крови, ЭКГ, термометр, барометр, компас, акселерометр, гироскоп. Водонепроницаемость WR50 — можно плавать на глубине до 50 метров. Глубиномер работает до 6 метров.

Материалы корпуса одинаковые — алюминий для базовых версий, титан для премиальных. Все ремешки от Series 10 подходят к Series 11 и наоборот. Даже визуально отличить одни часы от других на запястье невозможно.

Цена Apple Watch Series 10

А теперь посмотрим на цены. И тут Series 10 выигрывают с огромным отрывом. На момент написания статьи Series 10 в версии 46 мм можно найти на Ozon от 24-25 тысяч рублей плюс таможенная пошлина. Это часы с тем же процессором, тем же экраном и тем же набором датчиков.

Series 11 в аналогичной конфигурации стартуют от 29 тысяч рублей в самых выгодных предложениях, а таможенная пошлина при их покупке еще больше, а в крупных сетях вроде re:Store или DNS цена уходит за 45-55 тысяч. Разница ощутимая — особенно если вы не готовы переплачивать за маркетинговые шесть часов автономности.

Ситуация с десяткой сейчас выгодная ещё и потому, что после выхода нового поколения продавцы активно сбрасывают остатки. Скидки, акции, распродажи — Series 10 можно поймать по очень привлекательной цене. А через полгода таких предложений станет ещё меньше.

Кому стоит купить Apple Watch Series 11

Было бы нечестно не сказать, в каких случаях одиннадцатка оправдывает свою цену. Если для вас критически важна автономность — например, вы носите часы круглосуточно и хотите отслеживать сон без ежедневной возни с зарядкой — Series 11 дадут вам дополнительный запас. Пусть реальная разница и меньше заявленных шести часов, но она есть. Быстрая зарядка тоже стала чуть лучше: 15 минут у розетки хватает на 8 часов работы.

Если вы покупаете первые Apple Watch и разница в цене между десяткой и одиннадцаткой в конкретном магазине минимальна — конечно, берите свежее поколение. Зачем экономить тысячу рублей, когда можно получить более новое устройство с чуть лучшей батареей. А чтобы выжать максимум из новых часов, советую сразу изучить все скрытые возможности watchOS.

Почему Apple Watch Series 10 выгодно покупать в 2026 году

Но если вы хотите получить максимум за свои деньги, Apple Watch Series 10 — это оптимальный выбор прямо сейчас. Вы получаете тот же процессор S10, тот же великолепный OLED-дисплей, тот же набор датчиков здоровья, те же приложения и ту же watchOS 26. Series 10 поддерживают все актуальные функции системы — от Sleep Score до обнаружения ДТП и падений. Никаких программных ограничений по сравнению с одиннадцаткой нет.

При этом вы экономите от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от конкретного предложения. Для кого-то это стоимость хорошего ремешка или даже чехла для iPhone. Я сам видел на Ozon Apple Watch Series 10 в версии 46 мм Silver с ремешком Blue Cloud Loop за 24 776 рублей. За эти деньги вы получаете полноценные флагманские смарт-часы Apple. Попробуйте найти Series 11 за такую цену — не получится.

Отличия Apple Watch SE от Series и Ultra

Раз уж мы заговорили о выборе, коротко пройдёмся по остальной линейке.

Apple Watch SE 3 — бюджетный вариант с тем же процессором S10. Да, вы не ослышались: в SE третьего поколения стоит тот же чип, что и в Series 10 и 11. Но SE лишены ЭКГ, датчика кислорода и Always-On Display. Если эти функции вам не нужны, SE за свои 18-22 тысячи рублей — отличный вариант.

Apple Watch Ultra 3 — для тех, кому нужна максимальная автономность до 72 часов, титановый корпус 49 мм, спутниковая связь и защита от всего на свете. Но и цена соответствующая — от 70 тысяч рублей. Это часы для спортсменов и путешественников. В повседневном использовании они очень громоздко смотрятся на руке и подходят далеко не всем.

Какие Apple Watch выбрать

Apple Watch Series 11 — хорошие часы. Но они не стоят переплаты, если рядом на полке лежат Series 10 с тем же процессором, тем же экраном и тем же набором функций. Разница между поколениями минимальна: чуть больше автономность, поддержка 5G, которая в России бесполезна, и определение гипертонии. Всё остальное — от дизайна до датчиков — идентично.

Если вы переходите со старых Apple Watch (Series 7 или 8) или покупаете часы впервые, Series 10 дадут вам всё, что нужно, и сэкономят приличную сумму. А сэкономленные деньги лучше потратить на красивый ремешок или AirPods — пользы будет больше, чем от лишних шести часов автономности в режиме сна.