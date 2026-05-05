Умная термоголовка Royal Thermo получила премию Red Dot Design Award 2026 за лучший дизайн

Royal Thermo, производитель радиаторов №1 в России*, второй раз за пять лет стал победителем в самой престижной премии в области дизайна ― Red Dot Design Award. На суд искушённого международного жюри была представлена новейшая разработка в области интеллектуального климата в доме ― умная термоголовка Smart Heat 2.0, которая легко интегрируется в систему умного дома.

Сотни тысяч брендов и производителей мечтают об этом.

Только десяткам удается получить её.

И лишь единицы удостаиваются этой премии дважды.

Умная регулировка температуры дома: термоголовка Thermo Royal

Ключевое решение, лежащее в основе всей концепции, ― монолитная конструкция: гайка крепления, традиционно разрушающая визуальную целостность устройства, интегрирована в корпус. Умная термоголовка становится идеальным продолжением дизайнерских радиаторов Royal Thermo. Эти радиаторы давно воспринимаются не только как отопительное оборудование, но и как стильные предметы интерьера.

Особое внимание R&D-команда Royal Thermo уделила пропорциям и размерам устройства. Инженерам удалось заметно уменьшить корпус, сделав термоголовку одной из самых компактных в мире без потери функциональности. Это особенно важно для современных интерьеров, где каждый сантиметр пространства имеет значение.

Многофункциональный встроенный дисплей скрыт внутри корпуса и проецирует информацию непосредственно на его поверхность. Умная термоголовка Smart Heat 2.0 представлена в трёх фирменных цветах ― белом, серебристом и чёрном. Для большинства типовых интерьеров предусмотрена популярная хромированная версия.

Чем уникальна термоголовка Smart Heat 2.0

Умная термоголовка Smart Heat 2.0 может работать как высокоточный электронный термостат или встраиваться в экосистему умного дома Hommyn. Пользователю доступны автономный и интеллектуальный режимы с системой сценариев, адаптированных к его ритму жизни.

Управлять устройством можно как через фирменное приложение Hommyn, так и с помощью популярных голосовых помощников. Термоголовка интегрируется с хабом по протоколу Zigbee, что позволяет ей работать весь отопительный сезон на двух батарейках (AA) без замены.

Умная термоголовка Smart Heat 2.0 ― это результат отказа от компромиссов. Мы убрали всё лишнее ― конструктивно и визуально ― и оставили только суть. Создавая Smart Heat 2.0, мы стремились не просто улучшить продукт, а задать новый стандарт в дизайне и инженерии. Сегодня Royal Thermo занимает более половины рынка электронных терморегуляторов в России, выступая трендсеттером не только в этой категории, но и на всём рынке радиаторов. Очередная победа в этой премии ставит Royal Thermo в один ряд с ключевыми игроками мирового промышленного дизайна, такими как Филипп Старк и Антонио Лупи, и подтверждает, что выбранное нами направление является стратегически верным. Именно такие решения формируют рынок, ― отметил Андрей Ашихмин, коммерческий директор Royal Thermo.

* По суммарным количественным продажам приборов водяного отопления согласно ООО «Литвинчук Маркетинг» от 21.05.2024 г., исх. 14.