Не скачиваются бесплатные приложения из App Store в России: обновите или измените способ оплаты

Представьте: вы заходите в App Store, чтобы поставить Яндекс Карты или Госуслуги — приложения бесплатные, никаких подписок, ничего подозрительного. Жмёте «Загрузить», вводите пароль Apple ID, и вместо привычной установки получаете окно с требованием обновить способ оплаты, хотя с 1 апреля платить в App Store в России никак нельзя. Нажимаете «Нет», «Отмена», «Позже» — не помогает. Сменить регион тоже не даёт. А приложение так и висит нескачанным.



App Store в России просит обновить способ оплаты

Если коротко — платить в App Store привычными способами больше нельзя. До этого момента у владельцев iPhone в России оставалась одна рабочая лазейка: привязать к Apple ID номер мобильного телефона МТС или Билайн и платить за подписки и приложения прямо со счёта телефона. Способ был удобный, без комиссий и сторонних сервисов.

Но 28 марта 2026 года Минцифры провело совещание с операторами и обязало их отключить эту возможность. МТС, Билайн выполнили требование синхронно — в ночь на 1 апреля оплата Apple ID со счёта мобильного телефона перестала работать у всех. Apple, в свою очередь, опубликовала на сайте поддержки официальное заявление о том, что обработка платежей в России больше недоступна.

Формально у всей этой истории две версии происхождения. По одной — власти хотят надавить на Apple, чтобы компания вернула в App Store удалённые российские приложения. По другой — речь о борьбе с VPN-сервисами, многие из которых оплачивались как раз через мобильный счёт в экосистеме Apple.

iPhone не даёт скачать бесплатные приложения

Тут начинается самое интересное. Казалось бы, какое отношение отключение платежей имеет к скачиванию бесплатных приложений? Платить же не надо. Но iPhone всё равно упирается и требует обновить способ оплаты.

Есть один важный нюанс. Главная причина блокировки — это не само по себе отключение МТС и билайн, а незакрытая задолженность на аккаунте. Схема простая: у вас была активна какая-нибудь подписка (iCloud+, Apple Music, подписка внутри игры, пробный период приложения), система попыталась списать очередной платёж с вашего МТС, а он уже не работает. Платёж повис как неоплаченный, и Apple заблокировала все операции в App Store, пока вопрос не будет улажен со стороны пользователя.

Не получается сменить регион Apple ID

Логичная мысль: если российский регион больше не работает, давайте переключимся на турецкий или американский Apple ID и будем пользоваться им. Но при попытке сменить регион iPhone выдаёт ошибку. Apple не даёт изменить страну аккаунта по нескольким причинам, и все они должны быть устранены одновременно:

Баланс Apple ID должен быть нулевым. Если на счёте остался хотя бы рубль — сменить регион нельзя.

Все подписки должны быть отменены. Причём не просто отключено автопродление, а именно завершены — до следующего цикла списания регион сменить не дадут.

Не должно быть незавершённых покупок и задолженностей. Любой висящий неоплаченный платёж блокирует смену страны.

Не должно быть активных предзаказов на приложения или контент.

Именно поэтому большинство российских пользователей, которые сейчас пытаются переехать на зарубежный аккаунт, получают отказ. У них либо висит долг по подписке, которую не получилось списать с номера телефона, либо остался какой-то копеечный баланс на счёте Apple ID.

Как скачать бесплатное приложение на iPhone

Теперь к делу. Вот что нужно сделать, чтобы разблокировать App Store и вернуть возможность хотя бы бесплатных загрузок.

Шаг 1. Проверьте задолженность. Откройте «Настройки» — тапните по своему имени вверху — «Оплата и доставка». Если видите красную плашку с надписью «Требуется подтверждение» или «Проблема с оплатой» — у вас есть неоплаченный долг. Чтобы посмотреть, за что именно, зайдите в «Контент и покупки» — «История покупок».

Шаг 2. Отмените все активные подписки. В том же разделе «Контент и покупки» найдите «Подписки». Отмените вообще все, что там есть — даже бесплатные пробные периоды. Это не удалит приложения и не заблокирует аккаунт, просто остановит списания.

Шаг 3. При желании удалите старый способ оплаты. Вернитесь в «Оплата и доставка», тапните «Изменить» и удалите привязанный МТС. На его месте выберите «Нет» — да, Apple разрешает не указывать способ оплаты вообще, если на аккаунте нулевой баланс и нет долгов.

Если у вас есть неоплаченный счет в App Store его придется оплатить. Здесь вам помогут лишь подарочные карты, но как вы помните, для российского региона они стали большой редкостью, а еще стоят как крыло от боинга. После этого бесплатные приложения начнут скачиваться без лишних окон. Это главное: пункт «Нет» в способах оплаты — это легальное состояние Apple ID, просто система не даёт его выбрать, пока висят долги или подписки.

Оплатить подписки и приложения в App Store в 2026 год

Разблокировать загрузку бесплатных приложений — это половина дела. Если вам нужны ещё и подписки вроде iCloud+ или Apple Music, вариантов остаётся немного.

Смена региона и подарочные карты App Store — самый простой путь. Меняете регион по нашей инструкции, покупаете код на нужную сумму, активируете в аккаунте, деньги появляются на балансе Apple ID и с них списываются подписки и покупки. Минус — карты приходится искать у посредников с комиссией. Но есть вариант со Сбербанком, где курс почти биржевой.

Второй Apple ID — создайте второй Apple ID и оплачивайте приложения с него. Единственный минус — не получится подключить iCloud, ведь тогда придется менять основной аккаунт в настройках iPhone.

Иностранная банковская карта — самый надёжный способ, если у вас есть такая возможность. Карты, выпущенные в странах с поддержкой Apple Pay, привязываются к Apple ID без проблем и работают со всеми сервисами. Но придется опять-таки поменять регион на тот, где выпущена карта.

Что делать, если не скачиваются приложения в App Store

Ситуация, когда iPhone не даёт скачать бесплатное приложение после 1 апреля — это не баг и не сбой. Это прямое следствие того, что за аккаунтом висит задолженность. Пока вы не приведёте состояние Apple ID в порядок — нулевой баланс, никаких долгов, никаких активных подписок — App Store будет блокировать любые операции.

Хорошая новость: после очистки аккаунта iPhone разрешит указать «Нет» в способах оплаты, и бесплатные приложения снова начнут устанавливаться как раньше. А дальше уже решайте — оставаться на российском регионе или переезжать на зарубежный Apple ID. Обе дороги рабочие, просто выбирать придётся осознанно.