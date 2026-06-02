Смена региона Apple ID на США: как поставить американский регион в App Store

Пользователям из России всё чаще требуется зарубежный Apple ID. И смена региона на США в App Store — это самый популярный способ получить доступ к приложениям, играм и сервисам, которые стали недоступны в российском магазине. Недавно мы рассказывали, как изменить регион Apple ID, а теперь остановимся на конкретном примере. В этой статье подробно разберём, как выполнить смену региона в App Store на США, какие данные указать, какой штат выбрать для Apple ID, чтобы не платить лишние налоги, и как оплачивать покупки после перехода на американский регион.



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Зачем нужна смена региона Apple ID на США

В связи с решением Минцифры и вступлением в силу новых ограничений на работу цифровых сервисов с 1 апреля, наличие зарубежного аккаунта перешло из категории дополнительного удобства в практическую необходимость.

Многие пользователи сомневаются, стоит ли менять регион в App Store на США, опасаясь потерять доступ к уже скачанным российским приложениям. На практике смена страны на Соединённые Штаты даёт огромное количество преимуществ:

Доступ к санкционным приложениям. Вы сможете без проблем скачивать и обновлять зарубежные приложения, игры и утилиты, которые ушли из РФ.

Вы сможете без проблем скачивать и обновлять зарубежные приложения, игры и утилиты, которые ушли из РФ. Глобальные стриминги. С американским регионом вы сможете полноценно пользоваться Netflix, Spotify, зарубежным TikTok и другими медиа-гигантами.

С американским регионом вы сможете полноценно пользоваться Netflix, Spotify, зарубежным TikTok и другими медиа-гигантами. Ранний доступ. Все обновления и новые приложения в первую очередь тестируются и запускаются на аудиторию с регионом Соединённые Штаты.

Все обновления и новые приложения в первую очередь тестируются и запускаются на аудиторию с регионом Соединённые Штаты. Удобная система оплаты. Покупки в американском магазине легко оплачивать с помощью подарочных карт, которые можно купить через посредников (например, в PayTool) — вы просто оплачиваете номинал любой российской картой, моментально получаете код и пополняете баланс Apple ID.

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Подготовка к смене региона на США

Если вы просто зайдёте в настройки и попробуете поменять страну в App Store на США, система, возможно, выдаст ошибку. Смена региона Apple на США требует небольшой, но обязательной подготовки вашего аккаунта. Чтобы замена региона прошла успешно, выполните три важных условия:

Отмените все активные подписки. С апреля 2026 года сменить регион в App Store на США с российского аккаунта можно даже с действующими подписками, но некоторые подписки могут не перенестись (например, Apple Music) или работать с ограничениями — их придётся отменить и дождаться завершения оплаченного срока.

С апреля 2026 года сменить регион в App Store на США с российского аккаунта можно даже с действующими подписками, но некоторые подписки могут не перенестись (например, Apple Music) или работать с ограничениями — их придётся отменить и дождаться завершения оплаченного срока. Потратьте остаток средств на Apple ID. Ваш баланс должен быть равен нулю. Если на счету остались копейки, поменять регион не выйдет. Если сумма слишком мала для покупки, обратитесь в службу поддержки Apple с просьбой обнулить счёт (по платному номеру 8-499-951-25-79 ).

Ваш баланс должен быть равен нулю. Если на счету остались копейки, поменять регион не выйдет. Если сумма слишком мала для покупки, обратитесь в службу поддержки Apple с просьбой обнулить счёт (по платному номеру ). Выйдите из «Семейного доступа». Если вы состоите в семейной группе или являетесь её организатором, смена региона невозможна, пока вы не покинете группу. Семейный доступ работает только для аккаунтов из одной страны.

Если вас интересует, возможна ли оплата Apple ID через МТС, читайте наш отдельный разбор.

Пошаговая инструкция: как поменять App Store на американский

Когда подготовка завершена, можно переходить к активным действиям. Инструкция максимально проста, и весь процесс займёт у вас не более пяти минут.

Как поменять регион на США в App Store через настройки:

Откройте приложение «Настройки» на вашем iPhone; Нажмите на своё имя в самом верху экрана; Перейдите в раздел «Контент и покупки», затем выберите «Посмотреть»; Потребуется подтверждение по Face ID или Touch ID; В открывшемся меню нажмите на пункт «Страна/регион»; Нажмите «Изменить страну или регион»; В длинном списке стран прокрутите вниз и выберите «Соединённые Штаты»; Ознакомьтесь с положениями и условиями Apple и нажмите «Принять» в правом верхнем углу.

Если по какой-то причине сменить страну через настройки телефона не выходит, смену региона можно выполнить через веб-сайт:

Откройте браузер Safari и перейдите на официальный сайт appleid.apple.com; Авторизуйтесь под своей учётной записью; Перейдите в раздел «Персональные данные»; Выберите пункт «Страна/регион»; Нажмите «Изменить страну/регион» и укажите США.

На этом этапе система попросит вас ввести данные для Соединённых Штатов. О том, что именно писать, подробно расскажем в следующем разделе.

Данные США для App Store: какой штат выбрать и что писать

После принятия соглашения система переведёт вас на страницу, где необходимо ввести настройки для нового региона. Это самый ответственный этап. От того, какие данные вы укажете, будет зависеть, сможете ли вы скачивать приложения и не придётся ли вам переплачивать.

1. Способ оплаты

Первое, что нужно сделать — в разделе способа оплаты выбрать пункт «Нет» (None) или привязать американскую банковскую карту при наличии. Российские карты Visa, Mastercard и «Мир» здесь не сработают.

2. Какой штат выбрать для Apple?

Это ключевой момент. В Америке каждый штат имеет свой налог с продаж, который прибавляется к стоимости покупки. Если вы укажете Калифорнию или Нью-Йорк, приложения будут обходиться вам на 7-10% дороже их заявленной цены. Поэтому мы настоятельно рекомендуем безналоговые штаты.

Лучшие штаты для Apple ID (где налог 0%):

Делавэр (Delaware);

Монтана (Montana);

Орегон (Oregon);

Аляска (Alaska);

Нью-Гэмпшир (New Hampshire).

3. Адреса для смены региона App Store США

Вам нужно ввести любой реально существующий адрес в выбранном безналоговом штате. Вы можете открыть Google Maps и найти любой отель, библиотеку или магазин. Или использовать генератор случайных адресов.

Вот готовые адреса, которые вы можете использовать:

Вариант 1: Штат Делавэр (Delaware)

Улица (Street): 100 Continental Dr

Город (City): Newark

Штат (State): Delaware

Индекс (Zip): 19713

Телефон (Phone): 302-454-1500

Вариант 2: Штат Орегон (Oregon)

Улица (Street): 614 SW 11th Ave

Город (City): Portland

Штат (State): Oregon

Индекс (Zip): 97205

Телефон (Phone): 503-224-3400

Внимательно перенесите эти данные в соответствующие поля. Убедитесь, что индекс строго соответствует выбранному штату. Как только вы заполните все данные, нажмите «Далее» и «Готово». Поздравляем, смена региона на Америку успешно завершена!

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Следующим шагом станет пополнение счёта: приобретите подарочную карту в сервисе PayTool и заберите свой бонус 50 рублей.

Возможные ошибки при смене региона на США

Иногда пользователи сталкиваются с трудностями при смене региона на США. Рассмотрим самые частые проблемы:

Сообщение «У вас есть активные подписки». При наличии некоторых подписок (например, Apple Music) смена региона может быть невозможна. Зайдите в Настройки — Apple ID — Подписки и отмените их.

При наличии некоторых подписок (например, Apple Music) смена региона может быть невозможна. Зайдите в Настройки — Apple ID — Подписки и отмените их. Не появляется кнопка «Нет» при выборе способа оплаты. Эта ошибка возникает, если у вас остался непогашенный долг за предыдущую покупку или вы находитесь в «Семейном доступе». Погасите задолженность и выйдите из группы.

Эта ошибка возникает, если у вас остался непогашенный долг за предыдущую покупку или вы находитесь в «Семейном доступе». Погасите задолженность и выйдите из группы. Ошибка в данных. Если вы неправильно ввели адрес или индекс, система не пропустит вас дальше. Индекс должен строго совпадать с выбранным штатом. Проверьте данные по примерам, указанным выше.

Если вы неправильно ввели адрес или индекс, система не пропустит вас дальше. Индекс должен строго совпадать с выбранным штатом. Проверьте данные по примерам, указанным выше. «Невозможно изменить страну на устройстве». Если текущий Apple ID упорно не даёт сменить регион, самым простым выходом будет создание нового, второго Apple ID. Вы можете зарегистрировать новый аккаунт на сайте Apple, указав при регистрации регион США. После этого достаточно просто выйти из старого профиля в App Store и зайти в новый.

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Как пополнить баланс Apple ID после смены региона

После того как вы смогли поменять регион в App Store на США, оптимальным и надёжным способом пополнения счёта являются электронные подарочные карты в валюте выбранной страны. Приобрести их можно через специализированные платформы.

Процесс покупки состоит из следующих шагов:

Перейдите на сайт PayTool; Выберите США и необходимый номинал карты; Нажмите кнопку «Перейти в корзину»; Введите актуальный email-адрес; Оплатите заказ и подарочный код поступит на указанную почту моментально после завершения транзакции.

Также у нас есть подробная статья о том, как оплачивать подписки Apple в России после смены региона.

Заключение

Теперь вы знаете всё о том, как изменить регион Apple ID на Америку. Этот процесс не требует глубоких технических знаний — достаточно лишь выполнить простую подготовку, правильно ввести данные и выбрать безналоговый штат (например, Делавэр).

Установив американский регион в App Store, вы сможете без ограничений скачивать любые игры, пользоваться международными стримингами и оплачивать покупки в Apple без проблем.

Частые вопросы про регион США в App Store

Что писать при смене региона на США?

Чтобы успешно завершить процесс, требуются корректные адресные данные. Целесообразно использовать штаты с нулевым налогом на цифровые покупки, такие как Делавэр или Орегон. В качестве улицы и номера телефона можно указать любой коммерческий объект (например, отель или библиотеку). Обратите особое внимание на строгое соответствие почтового индекса выбранному штату.

Меняется ли регион iCloud при смене страны в App Store?

Да, экосистема Apple использует единую учётную запись для всех сервисов. Смена региона iCloud на США происходит синхронно, когда выполняется смена региона Apple ID в основных настройках профиля.

Как зайти в американский App Store после смены региона?

После того как вы ввели все данные и поменяли регион, дополнительная перезагрузка мобильного устройства не требуется. Достаточно принудительно закрыть приложение магазина из панели многозадачности и открыть его заново. Магазин автоматически обновится, и перед вами откроется полноценный американский App Store.

Что делать, если система блокирует смену региона?

Если смена аккаунта на США недоступна, наиболее рациональным и быстрым решением является регистрация новой учётной записи. Вы можете создать новый профиль через веб-браузер, изначально указав регион США. Практика показывает, что это значительно эффективнее, чем пытаться исправить старый аккаунт.

Можно ли вернуть российский App Store обратно?

Да, алгоритм обратим. Однако важно учитывать: смена региона обратно потребует всех тех же манипуляций (отмена подписок, выход из «Семейного доступа»). Если вы пополняли баланс через подарочные карты, вам придётся потратить все средства без остатка или списать через службу поддержки.

Как оплачивать покупки в американском App Store?

Когда активен регион США, для приобретения платного ПО применяются электронные подарочные карты, которые можно приобрести через проверенные сервисы, такие как PayTool. Или можно привязать американскую банковскую карту при наличии.