Оплата подписок Apple в России: способы оплаты подписок Apple
Как оплатить подписки Apple в России сегодня — один из самых популярных вопросов. Apple Music, iCloud+, Apple Arcade, Apple TV+, Apple One — эти сервисы стали неотъемлемой частью экосистемы. Но с 1 апреля 2026 года привычные способы оплаты подписок Apple в России перестали работать. Мы уже подробно рассказывали, почему нельзя пополнить российский Apple ID с баланса мобильного телефона. В этой статье разберем, как оплатить подписку на айфоне, в каком регионе дешевле подписки и как оформить подписку Apple на год.
Какие подписки есть у Apple
Прежде чем говорить, как оплатить подписки Apple в России, перечислим основные сервисы экосистемы:
- Apple Music — музыкальный стриминг (более 100 млн треков).
- Apple Arcade — библиотека игр без рекламы и донатов.
- iCloud+ — расширение облачного хранилища (от 50 ГБ до 12 ТБ). Эта подписка нужна для резервных копий и синхронизации.
- Apple TV+ — оригинальные фильмы и сериалы.
- Apple Fitness+ — тренировки (доступен не везде).
- Apple One — объединённая подписка (включает Music, TV+, Arcade и iCloud+).
Отдельно стоят подписки в сторонних приложениях — YouTube Premium, ChatGPT Plus, Telegram Premium, переводчики, фитнес-сервисы, приложения для знакомств. Все они оплачиваются через биллинг Apple, поэтому судьба у них общая с подписками Apple.
Любая подписка Apple работает через App Store и привязана к региону вашего Apple ID. Именно с этим сейчас связана проблема оплаты подписок в России.
Купить подарочную карту App Store
Как сейчас можно оплачивать подписки Apple
Как оплатить подписку Apple без смены региона? Если на вашем российском Apple ID уже есть деньги на балансе, то оплачивать подписки можно и без смены региона — средства будут автоматически списываться за Apple Music, iCloud+, App Store и другие сервисы.
Но если баланс пустой, единственный рабочий способ оплаты подписки Apple в России — это смена региона учетной записи на страну, где доступны альтернативные способы оплаты и зарубежные платежные методы.
Краткий алгоритм:
- Убедитесь, что на балансе Apple ID нет остатка средств;
- Отмените все активные подписки — они должны быть завершены до конца оплаченного периода;
- В настройках Apple ID выберите «Страна/регион» — «Изменить страну или регион»;
- Укажите новую страну, примите условия и введите платежную информацию или нажмите «Нет».
Подробная пошаговая инструкция по смене региона Apple ID опубликована в отдельной статье — перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться со всеми нюансами.
Как влияет смена региона на подписки Apple
Смена региона Apple ID определяет, какие приложения и игры доступны в App Store, какие цены на подписки будут действовать и как можно оплачивать подписки на айфоне. Регион напрямую влияет на доступ к сервисам и контенту для вашего устройства.
При смене региона:
- меняется валюта и цены в App Store;
- появляются или исчезают некоторые сервисы (например, Apple News+ только в США, Apple Fitness+ тоже доступен не везде);
- сохраняются все ваши данные, покупки и настройки iCloud;
- вы можете использовать подарочные карты нового региона для пополнения баланса.
Самые популярные регионы для выбора — это Турция, США и Казахстан. Если коротко:
Турция — страна, где самая дешевая подписка Apple. Цены на подписки заметно ниже, чем в США. Но из-за местного законодательства недоступны Apple Music Classical, Apple Fitness+, Apple News+, Apple One, а также покупка большинства книг и фильмов. Apple Podcasts работает только с бесплатными подкастами.
США — самый полный регион по контенту. Доступны все сервисы Apple: Apple Fitness+, Apple News+, Apple One, покупка книг, фильмов, ТВ-шоу. Цены выше турецких, но ниже, чем в Европе. Подходит тем, кому нужен максимальный функционал.
Казахстан — компромиссный вариант. Цены выше турецких, но ниже американских. Из плюсов — интерфейс магазина частично на русском, работает Apple Music Classical (в Турции его нет), есть покупка музыки и рингтонов. Из минусов — нет Apple Fitness+, Apple News+, Apple One, а в Apple TV доступна только синхронизация видео, без покупки фильмов.
А ниже мы расскажем подробнее про стоимость подписок Apple в популярных регионах, чтобы вы точно знали, за что будете платить и какую выгоду получите. Если вас интересует именно музыкальный стриминг, у нас есть отдельный разбор, как оплатить Apple Music в России.
Цены на подписки в разных регионах
Цены в рублях указаны по курсу на момент публикации и могут меняться.
Важно: в некоторых штатах США к стоимости подписки добавляется налог в соответствии с местным законодательством. При выборе американского аккаунта лучше указывать адрес в штате без налога на цифровые товары (Орегон, Монтана, Нью-Гэмпшир).
Доступность сервисов и медиаматериалов Apple по странам
Помимо цен, кардинально отличается и наполнение сервисов. Если вы думаете, как сейчас оплачивать подписки Apple, внимательно изучите, какие именно функции будут вам доступны:
Как оплачивать подписки после смены региона
После того как регион аккаунта изменен, оплата подписки производится с баланса Apple ID, который можно пополнить с помощью подарочных карт соответствующего региона. Карту для оплаты подписок можно купить через специализированные сервисы. Рассмотрим на примере такого сервиса:
- Переходите на сайт Paytool;
- Выбираете регион Apple ID и нужный номинал карты;
- Нажимаете «Перейти в корзину»;
- Указываете свой email;
- Оплачиваете заказ и подарочный код придет на указанный адрес.
После нужно активировать подарочную карту: для этого зайдите в App Store — профиль — «Погасить подарочную карту» — введите код и активируйте его. Теперь можно оплачивать iCloud, Apple Music, покупать приложения, игры и другие сервисы Apple.
Как продлить подписку на айфоне после пополнения баланса
После того как баланс Apple ID пополнен, продление подписки Apple возможно за пару минут. Логика одинаковая для всех сервисов: открываете нужное приложение или раздел настроек, выбираете тариф, подтверждаете покупку — деньги списываются с баланса автоматически, без участия карты.
Общая инструкция, как продлить подписку Apple:
- Откройте нужное приложение — «Музыка» для Apple Music, App Store — вкладка «Аркада» для Apple Arcade, Apple TV для Apple TV+;
- Найдите кнопку «Подписаться» или «Попробовать сейчас» в профиле;
- Выберите тариф — помесячный или годовой;
- Подтвердите покупку через Face ID / Touch ID.
Как продлить подписку iCloud+
- Откройте «Настройки» — нажмите на профиль вверху;
- Выберите «iCloud» — «Перейти на iCloud+»;
- Выберите нужный объём — 50 ГБ, 200 ГБ, 2 ТБ, 6 ТБ или 12 ТБ;
- Нажмите «Купить» и подтвердите покупку.
Плата за iCloud+ списывается ежемесячно автоматически. Если хранилища стало не хватать — план можно повысить в любой момент по той же схеме, разница пересчитается пропорционально.
Как оформить подписку Apple One
- Откройте «Настройки» — нажмите на профиль вверху;
- Перейдите в «Подписки» — «Apple One»;
- Выберите тариф — Individual, Family или Premier;
- Нажмите «Подписаться» или «Пробная подписка» и подтвердите.
Apple One объединяет Music, TV+, Arcade и iCloud+, выходит дешевле, чем оформлять сервисы по отдельности. Но доступен не во всех странах. Не смогли разобраться с подписками? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.
Как продлить подписку в сторонних приложениях
Подписки в сторонних приложениях из App Store (YouTube Premium, ChatGPT Plus, Telegram Premium, Duolingo Super, Tinder Gold и т.д.) оплачиваются через тот же биллинг Apple. Оплата подписок в App Store:
- Откройте нужное приложение;
- Найдите раздел «Подписка», «Premium» или «Upgrade»;
- Выберите тариф;
- Подтвердите покупку через Face ID / Touch ID.
Сумма спишется с баланса Apple ID. Управлять всеми подписками можно в одном месте: Настройки — профиль — Подписки.
Как оплатить подписку Apple на год вперёд
Оплата подписки Apple на год возможна для некоторых сервисов — это, например, Apple Music, Apple Arcade и Apple One. Годовой тариф обычно выгоднее на 15-20% и удобен тем, что списывается одним платежом — не придется следить за балансом каждый месяц.
Как оплатить подписку Apple на год вперед:
- Положите на баланс Apple ID сумму годовой подписки одной подарочной картой крупного номинала;
- В нужном сервисе (Apple Music, Arcade, Apple One) выберите тариф «На год» вместо «В месяц»;
- Подтвердите оформление — сумма спишется сразу за 12 месяцев.
Как возобновить подписку на айфоне
Если подписка была отменена (вручную или из-за нехватки средств на балансе), её можно вернуть:
- Настройки — нажмите на профиль вверху;
- Откройте раздел «Подписки»;
- В списке «Истекшие» найдите нужную подписку;
- Нажмите «Возобновить подписку» — подтвердите оплату.
Все ваши данные, плейлисты, прогресс в играх и файлы в iCloud+ при возобновлении остаются — Apple просто включает сервис заново.
Заключение
Способы оплаты подписок Apple в России в 2026 году изменились, но рабочее решение есть. После 1 апреля 2026 года российские карты в App Store не принимаются, а с операторов МТС и Билайн оплатить подписки Apple больше нельзя. Российских подарочных карт в продаже тоже не осталось.
Единственный способ, как сейчас оплачивать подписки Apple на iPhone в России — сменить регион Apple ID на зарубежный и пополнять баланс подарочными картами этой страны. После этого можно оплатить подписку Apple со счёта Apple ID — деньги списываются с аккаунта автоматически.
Если нужно оплатить подписку Apple на год вперёд — достаточно положить на баланс сумму годового тарифа одной подарочной картой крупного номинала, а затем выбрать в сервисе годовой тариф.
По стоимости подписок Apple в России самый выгодный регион — Турция, по полноте сервисов — США, по удобству — Казахстан. Подключить подписку на айфоне в 2026 году можно — путь стал чуть длиннее, но один раз настроили, и дальше всё работает.