Оплата подписок Apple в России: способы оплаты подписок Apple

Как оплатить подписки Apple в России сегодня — один из самых популярных вопросов. Apple Music, iCloud+, Apple Arcade, Apple TV+, Apple One — эти сервисы стали неотъемлемой частью экосистемы. Но с 1 апреля 2026 года привычные способы оплаты подписок Apple в России перестали работать. Мы уже подробно рассказывали, почему нельзя пополнить российский Apple ID с баланса мобильного телефона. В этой статье разберем, как оплатить подписку на айфоне, в каком регионе дешевле подписки и как оформить подписку Apple на год.



Какие подписки есть у Apple

Прежде чем говорить, как оплатить подписки Apple в России, перечислим основные сервисы экосистемы:

Apple Music — музыкальный стриминг (более 100 млн треков).

— музыкальный стриминг (более 100 млн треков). Apple Arcade — библиотека игр без рекламы и донатов.

— библиотека игр без рекламы и донатов. iCloud+ — расширение облачного хранилища (от 50 ГБ до 12 ТБ). Эта подписка нужна для резервных копий и синхронизации.

— расширение облачного хранилища (от 50 ГБ до 12 ТБ). Эта подписка нужна для резервных копий и синхронизации. Apple TV+ — оригинальные фильмы и сериалы.

— оригинальные фильмы и сериалы. Apple Fitness+ — тренировки (доступен не везде).

— тренировки (доступен не везде). Apple One — объединённая подписка (включает Music, TV+, Arcade и iCloud+).

Отдельно стоят подписки в сторонних приложениях — YouTube Premium, ChatGPT Plus, Telegram Premium, переводчики, фитнес-сервисы, приложения для знакомств. Все они оплачиваются через биллинг Apple, поэтому судьба у них общая с подписками Apple.

Любая подписка Apple работает через App Store и привязана к региону вашего Apple ID. Именно с этим сейчас связана проблема оплаты подписок в России.

Как сейчас можно оплачивать подписки Apple

Как оплатить подписку Apple без смены региона? Если на вашем российском Apple ID уже есть деньги на балансе, то оплачивать подписки можно и без смены региона — средства будут автоматически списываться за Apple Music, iCloud+, App Store и другие сервисы.

Но если баланс пустой, единственный рабочий способ оплаты подписки Apple в России — это смена региона учетной записи на страну, где доступны альтернативные способы оплаты и зарубежные платежные методы.

Краткий алгоритм:

Убедитесь, что на балансе Apple ID нет остатка средств; Отмените все активные подписки — они должны быть завершены до конца оплаченного периода; В настройках Apple ID выберите «Страна/регион» — «Изменить страну или регион»; Укажите новую страну, примите условия и введите платежную информацию или нажмите «Нет».

Подробная пошаговая инструкция по смене региона Apple ID опубликована в отдельной статье — перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться со всеми нюансами.

Как влияет смена региона на подписки Apple

Смена региона Apple ID определяет, какие приложения и игры доступны в App Store, какие цены на подписки будут действовать и как можно оплачивать подписки на айфоне. Регион напрямую влияет на доступ к сервисам и контенту для вашего устройства.

При смене региона:

меняется валюта и цены в App Store;

появляются или исчезают некоторые сервисы (например, Apple News+ только в США, Apple Fitness+ тоже доступен не везде);

сохраняются все ваши данные, покупки и настройки iCloud;

вы можете использовать подарочные карты нового региона для пополнения баланса.

Самые популярные регионы для выбора — это Турция, США и Казахстан. Если коротко:

Турция — страна, где самая дешевая подписка Apple. Цены на подписки заметно ниже, чем в США. Но из-за местного законодательства недоступны Apple Music Classical, Apple Fitness+, Apple News+, Apple One, а также покупка большинства книг и фильмов. Apple Podcasts работает только с бесплатными подкастами.

США — самый полный регион по контенту. Доступны все сервисы Apple: Apple Fitness+, Apple News+, Apple One, покупка книг, фильмов, ТВ-шоу. Цены выше турецких, но ниже, чем в Европе. Подходит тем, кому нужен максимальный функционал.

Казахстан — компромиссный вариант. Цены выше турецких, но ниже американских. Из плюсов — интерфейс магазина частично на русском, работает Apple Music Classical (в Турции его нет), есть покупка музыки и рингтонов. Из минусов — нет Apple Fitness+, Apple News+, Apple One, а в Apple TV доступна только синхронизация видео, без покупки фильмов.

А ниже мы расскажем подробнее про стоимость подписок Apple в популярных регионах, чтобы вы точно знали, за что будете платить и какую выгоду получите. Если вас интересует именно музыкальный стриминг, у нас есть отдельный разбор, как оплатить Apple Music в России.

Цены на подписки в разных регионах

Цены в рублях указаны по курсу на момент публикации и могут меняться.

Важно: в некоторых штатах США к стоимости подписки добавляется налог в соответствии с местным законодательством. При выборе американского аккаунта лучше указывать адрес в штате без налога на цифровые товары (Орегон, Монтана, Нью-Гэмпшир).

Доступность сервисов и медиаматериалов Apple по странам

Помимо цен, кардинально отличается и наполнение сервисов. Если вы думаете, как сейчас оплачивать подписки Apple, внимательно изучите, какие именно функции будут вам доступны:

Как оплачивать подписки после смены региона

После того как регион аккаунта изменен, оплата подписки производится с баланса Apple ID, который можно пополнить с помощью подарочных карт соответствующего региона. Карту для оплаты подписок можно купить через специализированные сервисы. Рассмотрим на примере такого сервиса:

Переходите на сайт Paytool; Выбираете регион Apple ID и нужный номинал карты; Нажимаете «Перейти в корзину»; Указываете свой email; Оплачиваете заказ и подарочный код придет на указанный адрес.

После нужно активировать подарочную карту: для этого зайдите в App Store — профиль — «Погасить подарочную карту» — введите код и активируйте его. Теперь можно оплачивать iCloud, Apple Music, покупать приложения, игры и другие сервисы Apple.

Как продлить подписку на айфоне после пополнения баланса

После того как баланс Apple ID пополнен, продление подписки Apple возможно за пару минут. Логика одинаковая для всех сервисов: открываете нужное приложение или раздел настроек, выбираете тариф, подтверждаете покупку — деньги списываются с баланса автоматически, без участия карты.

Общая инструкция, как продлить подписку Apple:

Откройте нужное приложение — «Музыка» для Apple Music, App Store — вкладка «Аркада» для Apple Arcade, Apple TV для Apple TV+; Найдите кнопку «Подписаться» или «Попробовать сейчас» в профиле; Выберите тариф — помесячный или годовой; Подтвердите покупку через Face ID / Touch ID.

Как продлить подписку iCloud+

Откройте «Настройки» — нажмите на профиль вверху; Выберите «iCloud» — «Перейти на iCloud+»; Выберите нужный объём — 50 ГБ, 200 ГБ, 2 ТБ, 6 ТБ или 12 ТБ; Нажмите «Купить» и подтвердите покупку.

Плата за iCloud+ списывается ежемесячно автоматически. Если хранилища стало не хватать — план можно повысить в любой момент по той же схеме, разница пересчитается пропорционально.

Как оформить подписку Apple One

Откройте «Настройки» — нажмите на профиль вверху; Перейдите в «Подписки» — «Apple One»; Выберите тариф — Individual, Family или Premier; Нажмите «Подписаться» или «Пробная подписка» и подтвердите.

Apple One объединяет Music, TV+, Arcade и iCloud+, выходит дешевле, чем оформлять сервисы по отдельности. Но доступен не во всех странах.

Как продлить подписку в сторонних приложениях

Подписки в сторонних приложениях из App Store (YouTube Premium, ChatGPT Plus, Telegram Premium, Duolingo Super, Tinder Gold и т.д.) оплачиваются через тот же биллинг Apple. Оплата подписок в App Store:

Откройте нужное приложение; Найдите раздел «Подписка», «Premium» или «Upgrade»; Выберите тариф; Подтвердите покупку через Face ID / Touch ID.

Сумма спишется с баланса Apple ID. Управлять всеми подписками можно в одном месте: Настройки — профиль — Подписки.

Как оплатить подписку Apple на год вперёд

Оплата подписки Apple на год возможна для некоторых сервисов — это, например, Apple Music, Apple Arcade и Apple One. Годовой тариф обычно выгоднее на 15-20% и удобен тем, что списывается одним платежом — не придется следить за балансом каждый месяц.

Как оплатить подписку Apple на год вперед:

Положите на баланс Apple ID сумму годовой подписки одной подарочной картой крупного номинала; В нужном сервисе (Apple Music, Arcade, Apple One) выберите тариф «На год» вместо «В месяц»; Подтвердите оформление — сумма спишется сразу за 12 месяцев.

Как возобновить подписку на айфоне

Если подписка была отменена (вручную или из-за нехватки средств на балансе), её можно вернуть:

Настройки — нажмите на профиль вверху; Откройте раздел «Подписки»; В списке «Истекшие» найдите нужную подписку; Нажмите «Возобновить подписку» — подтвердите оплату.

Все ваши данные, плейлисты, прогресс в играх и файлы в iCloud+ при возобновлении остаются — Apple просто включает сервис заново.

Заключение

Способы оплаты подписок Apple в России в 2026 году изменились, но рабочее решение есть. После 1 апреля 2026 года российские карты в App Store не принимаются, а с операторов МТС и Билайн оплатить подписки Apple больше нельзя. Российских подарочных карт в продаже тоже не осталось.

Единственный способ, как сейчас оплачивать подписки Apple на iPhone в России — сменить регион Apple ID на зарубежный и пополнять баланс подарочными картами этой страны. После этого можно оплатить подписку Apple со счёта Apple ID — деньги списываются с аккаунта автоматически.

Если нужно оплатить подписку Apple на год вперёд — достаточно положить на баланс сумму годового тарифа одной подарочной картой крупного номинала, а затем выбрать в сервисе годовой тариф.

По стоимости подписок Apple в России самый выгодный регион — Турция, по полноте сервисов — США, по удобству — Казахстан. Подключить подписку на айфоне в 2026 году можно — путь стал чуть длиннее, но один раз настроили, и дальше всё работает.