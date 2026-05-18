Apple Watch получат новую функцию контроля давления: чем она будет отличаться от уведомлений о гипертонии

Apple готовит для Apple Watch ещё одну функцию, связанную с контролем давления. Она уже проходит одобрение в американском регуляторе FDA, но как именно отличается от уже работающих уведомлений о гипертонии в Apple Watch — пока неясно.



Apple Watch, которые получат контроль давления

Стало известно, что Apple добавила в Apple Watch новое уведомление о высоком давлении. Публично функция пока недоступна — она находится на рассмотрении FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США). Информация всплыла в контексте двух крупных обновлений для Apple Watch Ultra 4.

Конкретных сроков выхода нет. Но раз функцию упоминают рядом с подробностями про Apple Watch Ultra 4, логично предположить, что она может появиться вместе с новыми моделями часов Apple Watch. Это пока слух, а не подтверждённая Apple информация.

Отличия нового мониторинга давления от уведомлений о гипертонии

Осенью с выходом watchOS 26 Apple Watch уже научились предупреждать о признаках гипертонии. Часы анализируют данные с датчиков за длительный период и могут намекнуть, что пользователю стоит измерить давление обычным тонометром и обратиться к врачу. Это не полноценное измерение, а именно сигнал о возможной проблеме.

Что именно меняет новая функция — не уточняется. Возможные варианты:

более точные или частые уведомления

другой алгоритм анализа данных

расширение функции на новые рынки, где сейчас она недоступна

интеграция с новым датчиком в будущих моделях Apple Watch

Без официального анонса Apple любые догадки остаются именно догадками. Ранее уже обсуждалось, что новые Apple Watch научатся замерять артериальное давление, но без вывода точных цифр на экран.

Что означает одобрение FDA для Apple Watch

FDA в США отвечает за то, чтобы медицинские функции в устройствах работали корректно и не вводили людей в заблуждение. Любая новая возможность Apple Watch, связанная с диагностикой здоровья, проходит через регулятор — так было с ЭКГ, замером кислорода в крови и уведомлениями о гипертонии.

Для пользователя это значит две вещи. Во-первых, функция выйдет не одновременно во всех странах: в одних регионах её включат сразу, в других — позже, а где-то она может быть недоступна вовсе. Во-вторых, если Apple проводит её через FDA, компания позиционирует это как медицинскую функцию, а не «фитнес-фишку».

Будет ли в Apple Watch измерение сахара без прокола

Помимо давления, Apple продолжает работать над неинвазивным контролем глюкозы в крови — то есть без прокола пальца. Об этой технологии говорят уже много лет, но до серийных устройств она пока не доходила.

Говорить о каком-то прорыве пока рано. Это лишь направление, в котором компания ведёт разработку. Так что владельцам Apple Watch не стоит ждать неинвазивного глюкометра в ближайшем обновлении — реалистичный горизонт здесь измеряется годами, а не месяцами.

Apple Watch с контролем давления: кому нужны

Если у вас уже есть Apple Watch с включёнными уведомлениями о гипертонии, в повседневном использовании пока ничего не меняется. Никакой новой функции в часах сейчас нет — она существует только в документах FDA. Присмотреться к новости имеет смысл тем, кто:

планирует покупать новые Apple Watch и для кого важны функции здоровья

уже сталкивался с повышенным давлением и хочет дополнительные источники сигнала

следит за тем, как Apple постепенно превращает часы в медицинский гаджет

Остальным можно спокойно дождаться официального анонса. Менять текущие Apple Watch только ради будущей функции точно не стоит — слишком много неопределённости и в характере функции, и в сроках. К тому же, измерение давления в Apple Watch в России, как и уведомления о гипертонии, скорее всего работать не будет.