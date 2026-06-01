Google уже показала умные очки, а Apple опять сливается — что пошло не так в этот раз

Apple переносит сроки выхода своих умных очков с искусственным интеллектом, а заодно сдвигает планы по облегчённой гарнитуре Vision Air. Очки задержатся минимум на год — до конца 2027 года, сообщают инсайдеры. На этом фоне особенно показательно, что Google уже показала свои очки, сделав их максимально модными, пока Apple снова откладывает релиз. Интересно, сколько всего еще отложит Apple? Может, еще раз попробовать сдвинуть умную Siri?



Умные очки Apple: сроки выхода и причины задержки

Apple разрабатывает умные очки уже не первый год — как ответ на популярные Ray-Ban от Meta* и как новую площадку для Siri и функций визуального ИИ. Изначально анонс планировали на конец 2026 года, а поставки — на начало 2027-го.

Теперь сроки сдвинулись. Очки под кодовым названием N50 покажут ближе к концу 2027 года, по данным Гурмана. Компании понадобился дополнительный год на доработку.

Главная причина задержки — не Siri, а визуальный ИИ. Сама Siri должна обновиться до конца этого года, но технология распознавания и анализа окружения, по словам инсайдера, может оказаться не готова к нужному уровню. Apple не хочет выпускать сырой продукт, который разочарует пользователей.

Какие функции получат умные очки Apple

По описанию инсайдера, первые очки — это в первую очередь устройство для Apple Intelligence (фирменного ИИ Apple), а не полноценная дополненная реальность. Набор функций будет расширяться со временем, и Apple хочет повторить успех AirPods и Apple Watch, превратив очки в такой же привычный аксессуар.

Что известно о первой версии из инсайдов:

необычный дизайн с овальными камерами, яркими цветами и несколькими вариантами оправ

упор на голосового ассистента и анализ того, что видит камера

в перспективе — превращение в устройство для здоровья

в отдалённом будущем — добавление дополненной реальности, которая меняет то, как человек видит мир

Apple рассчитывает на огромный рынок очков — миллиарды людей носят очки для зрения, солнцезащитные очки или используют их как модный аксессуар. Именно поэтому компания и готова потратить лишний год, чтобы не промахнуться с продуктом.

Vision Air: что известно о новой гарнитуре Apple

Вторая часть инсайда касается Vision Air — более лёгкой и тонкой версии Vision Pro. Ещё осенью прошлого года сообщалось, что разработку Vision Air фактически заморозили в пользу очков. Теперь, судя по информации Гурмана, Apple снова вкладывается в проект.

Vision Air может выйти в конце 2028 года или в 2029-м. По словам инсайдера, Apple нужно решить проблемы первой Vision Pro — неудачный дизайн и слишком высокую цену. Напомним, текущая Vision Pro стоит 3 499 долларов — это примерно от 377 000 ₽ в России. Именно цена и вес сделали первое поколение нишевым продуктом. Кстати, Apple уже думает над тем, чтобы встроить дисплей прямо в линзы будущих очков.

Стоит ли ждать умные очки Apple

Если коротко — спешить и копить деньги прямо сейчас не нужно. До реальных продаж умных очков ещё минимум полтора года, а до Vision Air — два-три года. Все названные даты — это инсайды, а не официальные обещания, и они вполне могут сдвинуться ещё раз, как уже случилось с очками.

Кому стоит следить за темой:

тем, кто присматривался к Ray-Ban от Meta* и ждёт альтернативу от Apple — но ждать придётся долго

тем, кто хотел купить Vision Pro, но отпугивала цена — облегчённая версия может стать доступнее, хотя это пока не подтверждено

Остальным можно спокойно пройти мимо: в ближайший год ничего нового не появится. Если вам нужна гарнитура Apple прямо сейчас, единственный вариант — текущая Vision Pro, и до 2028-2029 годов ситуация не изменится.

*признана экстремистской и запрещена в России