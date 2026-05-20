Google показала умные очки, которых никогда не будет у Apple — и вот почему

На конференции Google I/O 2026 компания наконец-то показала свои первые умные очки с искусственным интеллектом. Они выглядят как обычные модные оправы, работают с Айфоном и умеют переводить речь в реальном времени. А главное — Apple на такое просто не способна. Компания еще только разрабатывает умную версию Siri, которая должна стать мозгом будущих очков. Рассказываем, что известно о новинке и почему у купертиновцев не получится ее повторить.



Умные очки Google с искусственным интеллектом: когда выйдут

19 мая 2026 года Google официально анонсировала свою первую линейку «интеллектуальных очков». Продукт разработан совместно с Samsung и Qualcomm, а работает он на платформе Android XR — специальной операционной системе для носимых устройств и AR/VR-гарнитур. Старт продаж намечен на осень 2026 года, хотя точную дату пока не называют.

Это не просто очередной прототип, которых у Google за последние годы накопилось немало. Компания извлекла уроки из провала Google Glass 2013 года — те очки провалились из-за неуклюжего дизайна, проблем с батареей и навязчивой камеры. На этот раз подход принципиально другой. Вместо того чтобы делать очки-гаджет, Google решила превратить обычные стильные оправы в носимый ИИ-ассистент.

Цену пока не объявили. Технические характеристики тоже раскрыли не полностью — на I/O показали скорее концепцию и два готовых дизайна, чем финальный продукт с полным списком спецификаций. Но даже то, что известно, впечатляет.

Умные очки с камерой и Gemini AI — что они умеют

Главная фишка очков Google — встроенный искусственный интеллект Gemini. Он интегрирован буквально во все функции устройства. Чтобы вызвать ассистента, достаточно сказать «Hey Google» или просто коснуться дужки очков.

В очках установлены камеры, динамики и микрофоны, но дисплея в линзах нет. Вся информация передается голосом — прямо вам в ухо, приватно, а не через экран на весь мир. И вот что умеет связка камеры и Gemini AI.

Gemini анализирует то, что вы видите. Навели взгляд на ресторан — получили отзывы. Смотрите на непонятный дорожный знак — ИИ объяснит, что он значит. Увидели необычное облако — Gemini назовет его тип. Звучит как магия, но Google уверяет, что все работает в реальном времени.

Навигация тоже завязана на камеру. Очки выдают пошаговые маршруты голосом, могут добавлять остановки по ходу движения и находить ближайшие кафе или заправки на основе ваших предпочтений. Кроме того, через очки можно управлять звонками, отправлять сообщения, слушать музыку и даже делать фотографии с видео. Снятый контент редактируется с помощью фирменного ИИ-движка Google под названием Nano Banana.

Отдельно стоит отметить многоступенчатые задачи. Google показала, как через очки можно заказать кофе через DoorDash — голосом, без телефона. Gemini сам откроет приложение на подключенном смартфоне и выполнит заказ. Интересно, зачем вообще нужны умные очки и кто их будет покупать? Разбирали этот вопрос отдельно.

Перевод речи в очках Google: как это работает

Одна из самых интересных возможностей — перевод в реальном времени. Очки Google умеют переводить и устную речь, и надписи, которые попадают в объектив камеры. Представьте: вы в Токио, перед вами меню на японском. Достаточно посмотреть на него — и Gemini переведет текст прямо вам на ухо.

То же самое работает с живыми разговорами. Собеседник говорит на другом языке, а вы слышите перевод через встроенные динамики очков. Google пока не уточнила список поддерживаемых языков, но учитывая возможности Google Translate — можно ожидать широкий охват.

Для путешественников это может стать решающим аргументом при покупке. Никаких приложений, никаких экранов — просто смотрите и слушайте. Переводчик работает нативно, без необходимости что-то настраивать.

Можно ли подключить очки Google к Айфону

Вот что действительно удивило многих: очки Google будут работать с iPhone. Да, вы не ослышались. Несмотря на то что устройство построено на Android XR, Google подтвердила совместимость с iOS.

Это умный стратегический ход. Ray-Ban Stories тоже поддерживают обе платформы, и Google явно не хочет терять огромную аудиторию владельцев Айфонов. Для пользователей Apple это означает, что не нужно ждать пару лет, пока Купертино соизволит выпустить собственные очки. Можно купить Google-очки осенью 2026 года и пользоваться ими прямо со своим iPhone.

Конечно, пока неизвестно, насколько полной будет интеграция с iOS. Вероятно, часть функций будет урезана по сравнению с Android — так обычно бывает с кроссплатформенными устройствами. Но базовые возможности вроде звонков, сообщений, навигации и работы с Gemini должны быть доступны.

Очки Google в коллаборации с Gentle Monster и Warby Parker

Пожалуй, самое неожиданное в этой истории — партнеры Google по дизайну. Компания объединилась с южнокорейским модным брендом Gentle Monster и американским Warby Parker. И это не просто наклейка логотипа на корпус — Google вложила 100 миллионов долларов в Gentle Monster, получив 4% акций компании.

Gentle Monster — это не обычный производитель оправ. Бренд знаменит авангардным дизайном, иммерсивными магазинами-галереями и коллаборациями с Maison Margiela и Mugler. Амбассадором бренда является Дженни из BLACKPINK. Среди поклонников — Джиджи Хадид и другие мировые знаменитости. Короче говоря, это компания с серьезным модным весом.

На I/O 2026 показали два первых дизайна — от Gentle Monster и Warby Parker. Google пообещала, что к моменту запуска у каждого бренда будет полноценная коллекция оправ. Кроме того, компания ведет переговоры с Kering Eyewear — это группа, которой принадлежат Gucci и Saint Laurent.

И вот тут возникает ключевой вопрос: а что Apple? Apple никогда не шла на подобные коллаборации. У компании нет практики партнерства с модными брендами в дизайне устройств. Единственное исключение — Apple Watch в версии Hermes, и даже там речь шла только о ремешках и паре циферблатов, а не о дизайне самих часов. Купертиновцы всегда контролируют каждый аспект своих продуктов — от чипа до формы корпуса.

Для умных очков это может стать проблемой. Очки — это аксессуар, а не гаджет. Люди выбирают оправы по стилю, по форме лица, по настроению. Один дизайн от Apple на всех — это совсем не то, что хотят покупатели. А Google предлагает целую экосистему оправ от разных модных домов. Если вы хотите стильную вещь от известного бренда — в данном случае выбор очевиден.

Умные очки Apple: когда выйдут и чем будут отличаться от Google

Apple тоже работает над умными очками — это уже не секрет. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, компания может показать их в конце 2026 или начале 2027 года, а продажи начнутся в 2027-м. Аналитик Минг-Чи Куо ожидает массовое производство во втором квартале 2027 года с объемом 3-5 миллионов штук. Внутри Apple проект известен под кодовым названием N50. Подробнее о том, что известно про будущие умные очки Apple, мы уже писали.

По слухам, Apple тестирует четыре варианта оправ из ацетата — включая стиль Wayfarer и дизайн, напоминающий очки Тима Кука. В первой версии не будет дисплея в линзах — как и у Google. Зато будут камеры (предположительно две), микрофоны, динамики и интеграция с обновленной Siri со встроенным Apple Intelligence.

Главное отличие от Google — Apple делает ставку на приватность. Компания, вероятно, будет обрабатывать данные локально на устройстве, а камеры будут оснащены индикаторными огнями — чтобы окружающие понимали, когда их снимают. В отличие от Google, которая собирает данные для улучшения ИИ-моделей, Apple традиционно минимизирует сбор пользовательской информации.

Но Google опережает Apple минимум на год. Осенью 2026-го очки Google уже будут в продаже. Apple в лучшем случае только покажет прототип. А если учесть историю с Vision Pro, где между анонсом и реальной доступностью прошло больше полугода, разрыв может оказаться еще больше. Для владельцев iPhone ситуация складывается интересная. Ждать Apple еще год-полтора или уже осенью попробовать очки Google, которые и с Айфоном работают? Вот такая дилемма.