Apple Vision Pro — всё: что пошло не так с гарнитурой за 350 000 рублей

Apple фактически свернула разработку Vision Pro: октябрьское обновление с чипом M5 не подняло интерес к устройству, а команду перевели на другие направления, например, поднимать с колен Siri. Гарнитуру пока не снимают с продажи, но новых моделей в планах нет, а значит, что та версия, которая продается прямо сейчас скорее всего станет последней.



Что случилось с Apple Vision Pro

В октябре 2025 года Apple обновила Vision Pro: поставила более быстрый чип M5 и новое крепление Dual Knit Band, которое лучше распределяет вес на голове. Других изменений в железе не было, и покупатели снова прошли мимо. Цена осталась прежней — 3 499 долларов (примерно от 350 000 ₽ в России), и при таком ценнике косметического апдейта оказалось мало.

Источники MacRumors утверждают, что Apple получила необычно высокий процент возвратов — больше, чем по любому другому современному продукту компании. Всего за всё время существования Vision Pro Apple продала около 600 000 устройств — для масштабов Apple это очень мало.

Apple Vision Pro M5: главные отличия от первой версии

Обновление 2025 года принесло конкретные, но точечные улучшения:

экран с частотой 120 Гц вместо прежней

примерно на 10% больше отрисовываемых пикселей

около 30 дополнительных минут автономной работы

новое крепление Dual Knit Band для более равномерного распределения веса

Проблема в том, что главные претензии к Vision Pro — цена и вес — никуда не делись. Гарнитура весит больше 600 граммов, и даже с обновлённым креплением носить её долго по-прежнему тяжело. А ценник в 3 499 долларов делает покупку рациональной только для очень узкого круга людей.

Почему Apple делает ставку на Siri вместо Vision Pro

Команду гарнитуры распределили по другим проектам внутри Apple. Часть сотрудников работает над Siri — это логично, потому что глава направления Vision Pro Майк Роквелл с марта 2025 года руководит командой Siri. То есть человеческие ресурсы Apple перенаправляет туда, где сейчас идёт основная борьба — голосовой ассистент и ИИ-функции.

По слухам, Apple работала над более лёгкой и дешёвой версией под названием Vision Air, но этот проект остановили ещё в прошлом году. Теоретически линейку могут возродить, если у компании получится сделать заметно более лёгкий и доступный шлем, но прямо сейчас планов выпускать новую модель нет.

Умные очки Apple: что известно о замене Vision Pro

Вместо продолжения экспериментов с виртуальной реальностью Apple занялась разработкой умных очков. Первая версия будет похожа на Meta* Ray-Ban: очки с ИИ и без встроенного дисплея, а уже потом компания планирует добавить функции дополненной реальности.

Важная деталь: технологии из Vision Pro нельзя просто перенести в очки. Они слишком энергоёмкие для маленького лёгкого устройства, и Apple фактически начинает аппаратную часть с нуля. Это объясняет, почему путь от шлема к очкам у компании занимает годы, а не сезоны.

Будет ли Apple поддерживать Vision Pro

Apple не снимает Vision Pro с продажи и продолжает продавать модель на M5. Но пользователям важно понимать несколько вещей:

устройство не превратится в «кирпич» — оно работает, поддерживается и продаётся дальше

ждать быстрого появления преемника не стоит — у компании нет планов на новую модель

остаточная стоимость такой гарнитуры на вторичном рынке, скорее всего, будет падать быстрее, чем у iPhone или Mac

экосистема приложений вряд ли будет расти прежними темпами, раз Apple перенаправила команду

Покупать Vision Pro сейчас имеет смысл только узкому кругу пользователей — разработчикам, профессионалам, которым нужны конкретные сценарии работы с пространственным видео и 3D-контентом, и энтузиастам, готовым сознательно вложиться в нишевое устройство.

Если вы присматривались к Vision Pro как к потребительскому гаджету — спокойно проходите мимо. История с M5 показала, что даже Apple не смогла превратить шлем в массовый продукт, а следующая ставка компании — это умные очки, а не VR. Если у вас уже есть Vision Pro, поводов для паники нет: устройство работает и продаётся, просто относитесь к нему как к финальной версии поколения, а не как к началу большой линейки.

*признана экстремистской и запрещена в России