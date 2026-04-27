iPhone Ultra, MacBook Ultra и AirPods Ultra: Apple готовит новую линейку самых дорогих устройств

По последним утечкам, Apple собирается расширить бренд Ultra за пределы Apple Watch и чипов: первым новым устройством с такой приставкой станет складной iPhone, а позже линейку могут пополнить MacBook и другие продукты. Ultra будет означать самые дорогие и продвинутые модели в каждой категории — то есть отдельный ярус выше Pro. Ранее мы уже рассказывали, как Apple выбирает название для складного iPhone — Ultra или Fold, и теперь картина проясняется.



Что известно о новых дорогих устройствах Apple

Инсайдеры получили информацию, подтверждающую слухи о новом названии для складного iPhone. Многие в прессе называли устройство «iPhone Fold», но, Apple остановится на бренде «Ultra» для новой модели. Компания не собирается останавливаться только на iPhone и намерена расширить Ultra-брендинг за счёт нового флагманского iPhone этой осенью и, вероятно, перенесёт его и на Mac.

Важный момент: это всё ещё уровень слухов и инсайдов, пусть и подкреплённых ссылкой на знакомый с планами Apple источник. Официальных анонсов нет, и финальные названия Apple традиционно держит в секрете до презентации.

Складной iPhone Ultra: чем он отличается от iPhone Fold

Речь идёт о первом складном iPhone в истории Apple. Складной iPhone не заменит модели Pro, которые тоже получат обновление этой осенью, а будет позиционироваться как более премиальная модель в линейке смартфонов Apple.

По словам источника Macworld, iPhone Ultra технически не будет частью линейки iPhone 18 — то есть в названии не будет цифры 18, как и у прошлогоднего iPhone Air. При этом именно iPhone Ultra должен стать главным анонсом сентябрьской презентации iPhone 18 Pro. Всё это укладывается в общую стратегию — Apple готовит четыре революционных устройства серии Ultra в этом году.

Есть и оговорка по срокам. Apple старается выпустить iPhone Ultra одновременно с iPhone 18 Pro этой осенью без серьёзных задержек, но Ultra-модели могут появиться в магазинах на несколько недель позже и в меньших количествах. Для покупателя это означает простое: даже если устройство анонсируют в сентябре, реально купить его в первый день будет сложно.

Чем Ultra отличается от Pro в линейке Apple

Название Ultra у Apple уже несёт смысловую нагрузку. В 2022 году компания выпустила Apple Watch Ultra и чип M1 Ultra, и в обоих случаях «Ultra» означает лучший — и, соответственно, самый дорогой — вариант. Кстати, уже появились подробности о том, чем будут отличаться новые Apple Watch Ultra от старых.

Логика понятна: складной смартфон по определению дороже обычного, а у Apple уже есть готовый бренд для устройств «выше Pro». Ultra — это сигнал о цене и позиционировании, а не просто маркетинговая замена слову Fold.

MacBook Ultra с OLED-экраном: что известно о ноутбуке

Судя по всему, дело не ограничится одним iPhone. Apple расширяет брендинг Ultra за пределы Apple Watch и может включить в него складной iPhone, MacBook с OLED-сенсорным экраном, а также возможные модели iPad и AirPods. О последних тоже есть информация — например, уже известно, какими будут AirPods Ultra и вы точно захотите купить эти наушники. Отдельно подчёркивается, что MacBook Ultra будет стоять выше MacBook Pro по цене.

Что это значит на практике:

появится новый верхний ярус ноутбуков Apple, дороже текущего MacBook Pro

iPad и AirPods Ultra пока упоминаются как «возможные» — то есть это самый зыбкий пункт дорожной карты

MacBook с OLED и сенсорным экраном — давно обсуждаемый слух, и приставка Ultra укладывается в эту логику

Подчеркну: всё это пока инсайдерская информация, а не подтверждённый план Apple. Конкретных дат для MacBook Ultra, iPad Ultra и AirPods Ultra источник не называет.

Стоит ли ждать устройства Apple Ultra

Если коротко — большинству покупателей пока ни на что реагировать не нужно. iPhone 18 и iPhone 18 Pro выйдут как обычно, и для них iPhone Ultra не альтернатива, а отдельная категория устройств Apple, как Apple Watch Ultra рядом с обычными Apple Watch.

Стоит обратить внимание на эту новость, если:

вы рассматривали покупку складного смартфона и ждали, когда такой появится у Apple

вы планируете апгрейд MacBook Pro и готовы подождать, чтобы понять, что предложит MacBook Ultra

вам важен сам факт «топового» устройства в линейке — Ultra всегда дороже Pro

Можно спокойно проигнорировать новость, если вы выбираете между обычным iPhone 18 и iPhone 18 Pro или обновляете базовый MacBook Air. На эти модели появление Ultra-линейки напрямую не повлияет.

Пока подтверждённого от Apple нет ничего: есть инсайд о том, что компания расширит бренд Ultra на iPhone и Mac, а в перспективе — возможно, на iPad и AirPods. Главная практическая информация для покупателя — iPhone Ultra покажут вместе с iPhone 18 Pro осенью, но в продажу он, скорее всего, поступит позже и ограниченным тиражом. Если вы не целитесь именно в складной iPhone или будущий MacBook выше Pro, текущие планы по обновлению техники менять из-за этой новости не стоит.