iPhone Ultra, MacBook Ultra и AirPods Ultra: Apple готовит новую линейку самых дорогих устройств

Кирилл Пироженко

По последним утечкам, Apple собирается расширить бренд Ultra за пределы Apple Watch и чипов: первым новым устройством с такой приставкой станет складной iPhone, а позже линейку могут пополнить MacBook и другие продукты. Ultra будет означать самые дорогие и продвинутые модели в каждой категории — то есть отдельный ярус выше Pro. Ранее мы уже рассказывали, как Apple выбирает название для складного iPhone — Ultra или Fold, и теперь картина проясняется.

Дорожная карта Apple Ultra подтверждена: iPhone, MacBook и многое другое в пути

Что известно о новых дорогих устройствах Apple

Инсайдеры получили информацию, подтверждающую слухи о новом названии для складного iPhone. Многие в прессе называли устройство «iPhone Fold», но, Apple остановится на бренде «Ultra» для новой модели. Компания не собирается останавливаться только на iPhone и намерена расширить Ultra-брендинг за счёт нового флагманского iPhone этой осенью и, вероятно, перенесёт его и на Mac.

Важный момент: это всё ещё уровень слухов и инсайдов, пусть и подкреплённых ссылкой на знакомый с планами Apple источник. Официальных анонсов нет, и финальные названия Apple традиционно держит в секрете до презентации.

Складной iPhone Ultra: чем он отличается от iPhone Fold

Речь идёт о первом складном iPhone в истории Apple. Складной iPhone не заменит модели Pro, которые тоже получат обновление этой осенью, а будет позиционироваться как более премиальная модель в линейке смартфонов Apple.

В раскрытом виде iPhone Ultra будет близок к iPad mini.

В раскрытом виде iPhone Ultra будет близок к iPad mini

По словам источника Macworld, iPhone Ultra технически не будет частью линейки iPhone 18 — то есть в названии не будет цифры 18, как и у прошлогоднего iPhone Air. При этом именно iPhone Ultra должен стать главным анонсом сентябрьской презентации iPhone 18 Pro. Всё это укладывается в общую стратегию — Apple готовит четыре революционных устройства серии Ultra в этом году.

Есть и оговорка по срокам. Apple старается выпустить iPhone Ultra одновременно с iPhone 18 Pro этой осенью без серьёзных задержек, но Ultra-модели могут появиться в магазинах на несколько недель позже и в меньших количествах. Для покупателя это означает простое: даже если устройство анонсируют в сентябре, реально купить его в первый день будет сложно.

Чем Ultra отличается от Pro в линейке Apple

Название Ultra у Apple уже несёт смысловую нагрузку. В 2022 году компания выпустила Apple Watch Ultra и чип M1 Ultra, и в обоих случаях «Ultra» означает лучший — и, соответственно, самый дорогой — вариант. Кстати, уже появились подробности о том, чем будут отличаться новые Apple Watch Ultra от старых.

Логика понятна: складной смартфон по определению дороже обычного, а у Apple уже есть готовый бренд для устройств «выше Pro». Ultra — это сигнал о цене и позиционировании, а не просто маркетинговая замена слову Fold.

MacBook Ultra с OLED-экраном: что известно о ноутбуке

Судя по всему, дело не ограничится одним iPhone. Apple расширяет брендинг Ultra за пределы Apple Watch и может включить в него складной iPhone, MacBook с OLED-сенсорным экраном, а также возможные модели iPad и AirPods. О последних тоже есть информация — например, уже известно, какими будут AirPods Ultra и вы точно захотите купить эти наушники. Отдельно подчёркивается, что MacBook Ultra будет стоять выше MacBook Pro по цене.

MacBook Ultra получит сенсорный экран.

MacBook Ultra получит сенсорный экран

Что это значит на практике:

  • появится новый верхний ярус ноутбуков Apple, дороже текущего MacBook Pro
  • iPad и AirPods Ultra пока упоминаются как «возможные» — то есть это самый зыбкий пункт дорожной карты
  • MacBook с OLED и сенсорным экраном — давно обсуждаемый слух, и приставка Ultra укладывается в эту логику
В AirPods Ultra появятся камеры.

В AirPods Ultra появятся камеры

Подчеркну: всё это пока инсайдерская информация, а не подтверждённый план Apple. Конкретных дат для MacBook Ultra, iPad Ultra и AirPods Ultra источник не называет.

Стоит ли ждать устройства Apple Ultra

Если коротко — большинству покупателей пока ни на что реагировать не нужно. iPhone 18 и iPhone 18 Pro выйдут как обычно, и для них iPhone Ultra не альтернатива, а отдельная категория устройств Apple, как Apple Watch Ultra рядом с обычными Apple Watch.

Стоит обратить внимание на эту новость, если:

  • вы рассматривали покупку складного смартфона и ждали, когда такой появится у Apple
  • вы планируете апгрейд MacBook Pro и готовы подождать, чтобы понять, что предложит MacBook Ultra
  • вам важен сам факт «топового» устройства в линейке — Ultra всегда дороже Pro

Можно спокойно проигнорировать новость, если вы выбираете между обычным iPhone 18 и iPhone 18 Pro или обновляете базовый MacBook Air. На эти модели появление Ultra-линейки напрямую не повлияет. Не можете понять, какое устройство подойдет вам больше? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Пока подтверждённого от Apple нет ничего: есть инсайд о том, что компания расширит бренд Ultra на iPhone и Mac, а в перспективе — возможно, на iPad и AirPods. Главная практическая информация для покупателя — iPhone Ultra покажут вместе с iPhone 18 Pro осенью, но в продажу он, скорее всего, поступит позже и ограниченным тиражом. Если вы не целитесь именно в складной iPhone или будущий MacBook выше Pro, текущие планы по обновлению техники менять из-за этой новости не стоит.

