Какими будут цвета iPhone 18 Pro — первые реальные фото

В сеть выложили серию снимков, которые выдают за корпуса будущего iPhone 18 Pro. На фото видно три цвета: чёрный, голубой и тёмно-вишнёвый. Изображения выглядят правдоподобно, но это всё ещё утечка, а не официальный анонс. Совсем недавно стала известна ёмкость аккумулятора iPhone 18 Pro, а теперь в сеть попали и предполагаемые финальные цвета.



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Утечка расцветок iPhone 18 Pro: что видно на фото

Источником стал блог одного из инсайдеров, где другой утечник под ником Lanzk выложил фотографии алюминиевых рамок будущего смартфона. На снимках — задняя панель и боковые грани корпуса, на которых видна маркировка «2026» и нечёткие надписи на китайском.

По опубликованным кадрам видно, как именно распределились образцы. В кадре оказались одна тёмно-вишнёвая рамка, две чёрных и три голубых. Когда рядом лежит несколько одинаковых корпусов, заметных различий между ними нет — это косвенный довод в пользу того, что детали реальные, а не нарисованные на компьютере.

Стоит держать в голове важную деталь: рамки на фото идут без стекла, камер и финального покрытия. На таких заготовках оттенок всегда читается иначе, чем на готовом смартфоне в руке, поэтому даже подлинные снимки дают лишь приблизительное представление о цвете. Хотите узнавать о новинках Apple раньше других? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там новости из мира Apple выходят первыми.

Чёрный iPhone 18 Pro и цвет Dark Cherry: что известно сейчас

Для многих главная новость — не вишнёвый оттенок, а возвращение чёрного варианта. В линейке Pro он в последний раз встречался у iPhone 16 Pro образца 2024 года, и часть пользователей ждёт именно классический тёмный корпус. Ранее новые цвета iPhone 18 Pro показывали и на других кадрах, так что тема обсуждается уже не первый месяц.

Тёмно-вишнёвый — отдельная история. Dark Cherry называют потенциальным хитом по аналогии с тем, как оранжевый Cosmic Orange выстрелил у iPhone 17 Pro Max. Но пока это предположение инсайдеров, а не подтверждённый Apple факт, и сам маркетинговый нейминг тоже может оказаться другим.

Логика тут понятная. Каждое поколение Pro производитель старается дать один яркий, узнаваемый цвет, вокруг которого строится реклама и который первым разбирают в магазинах. Если вишнёвый оттенок и правда дойдёт до полок, на роль такого «звёздного» варианта он подходит.

Цвета iPhone 18 Pro: три или четыре варианта корпуса

Текущий iPhone 17 Pro продаётся в трёх цветах, но прежние слухи обещали четыре варианта для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Если это так, то к показанным трём оттенкам добавится ещё один — светло-серебристый, которого на снимках нет.

При этом данные источников расходятся. Ещё недавно сообщали о четырёх цветах без чёрного, а свежая утечка, наоборот, чёрный показывает. Такие нестыковки — норма для ранних сливов: образцы с заводов попадают в сеть партиями, и каждая партия отражает лишь часть будущей линейки.

То есть даже при подлинности фотографий перед нами, скорее всего, неполный набор цветов. Финальную палитру Apple раскроет только на официальной презентации, а до неё любые подсчёты остаются предварительными.

Насколько достоверна утечка цветов iPhone 18 Pro

Источник деталей не назван, но есть любопытная подсказка. Рядом лежат пакетики с лотком под SIM-карту, что намекает на происхождение образцов с китайских заводов. Сам по себе физический лоток для SIM ни о чём не говорит применительно — он остаётся в ряде стран, где eSIM пока не вытеснила привычную карту.

При детальном разборе снимков следов фотомонтажа не видно, а внутренние выступы корпуса отличаются от iPhone 17 Pro — значит, это не просто перекрашенная старая модель. Есть и слабое место: сам Lanzk раньше не сливал расцветки iPhone, хотя точно угадывал планы Apple по другим устройствам, включая MacBook Neo.

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Если вы присматриваетесь к будущему iPhone 18 Pro, эти кадры — повод осторожно прикинуть, какой цвет вам ближе, но не основание для решений. До анонса остаётся ещё много времени, палитра может расшириться или измениться, а оттенки на голых металлических рамках выглядят совсем не так, как на финальном смартфоне со стеклом и покрытием.

Владельцам нынешних iPhone 17 Pro и более старых моделей менять что-либо из-за этой утечки не нужно — это сигнал для тех, кто и так планирует обновление в 2026 году. Тем, кто копит на новый смартфон, разумнее ориентироваться на официальную презентацию, а не на цвет заготовки с завода.