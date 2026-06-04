Какими будут цвета iPhone 18 Pro — первые реальные фото

Миша Королев

В сеть выложили серию снимков, которые выдают за корпуса будущего iPhone 18 Pro. На фото видно три цвета: чёрный, голубой и тёмно-вишнёвый. Изображения выглядят правдоподобно, но это всё ещё утечка, а не официальный анонс. Совсем недавно стала известна ёмкость аккумулятора iPhone 18 Pro, а теперь в сеть попали и предполагаемые финальные цвета.

Вся палитра iPhone 18 Pro перед вами. Фото.

Вся палитра iPhone 18 Pro перед вами

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Утечка расцветок iPhone 18 Pro: что видно на фото

Источником стал блог одного из инсайдеров, где другой утечник под ником Lanzk выложил фотографии алюминиевых рамок будущего смартфона. На снимках — задняя панель и боковые грани корпуса, на которых видна маркировка «2026» и нечёткие надписи на китайском.

Эти фото - самая качественная утечка расцветок iPhone 18 Pro на данный момент

У iPhone 18 Pro будет голубой цвет

По опубликованным кадрам видно, как именно распределились образцы. В кадре оказались одна тёмно-вишнёвая рамка, две чёрных и три голубых. Когда рядом лежит несколько одинаковых корпусов, заметных различий между ними нет — это косвенный довод в пользу того, что детали реальные, а не нарисованные на компьютере.

Стоит держать в голове важную деталь: рамки на фото идут без стекла, камер и финального покрытия. На таких заготовках оттенок всегда читается иначе, чем на готовом смартфоне в руке, поэтому даже подлинные снимки дают лишь приблизительное представление о цвете. Хотите узнавать о новинках Apple раньше других? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там новости из мира Apple выходят первыми.

Чёрный iPhone 18 Pro и цвет Dark Cherry: что известно сейчас

Для многих главная новость — не вишнёвый оттенок, а возвращение чёрного варианта. В линейке Pro он в последний раз встречался у iPhone 16 Pro образца 2024 года, и часть пользователей ждёт именно классический тёмный корпус. Ранее новые цвета iPhone 18 Pro показывали и на других кадрах, так что тема обсуждается уже не первый месяц.

Чёрный iPhone 18 Pro и цвет Dark Cherry: что известно сейчас. А еще возвращается черный цвет. Фанаты могут радоваться. Фото.

А еще возвращается черный цвет. Фанаты могут радоваться

Тёмно-вишнёвый — отдельная история. Dark Cherry называют потенциальным хитом по аналогии с тем, как оранжевый Cosmic Orange выстрелил у iPhone 17 Pro Max. Но пока это предположение инсайдеров, а не подтверждённый Apple факт, и сам маркетинговый нейминг тоже может оказаться другим.

Рядом с рамками лежат пакетики с лотком для SIM-карты

Рядом с рамками лежат пакетики с лотком для SIM-карты

Логика тут понятная. Каждое поколение Pro производитель старается дать один яркий, узнаваемый цвет, вокруг которого строится реклама и который первым разбирают в магазинах. Если вишнёвый оттенок и правда дойдёт до полок, на роль такого «звёздного» варианта он подходит.

Цвета iPhone 18 Pro: три или четыре варианта корпуса

Текущий iPhone 17 Pro продаётся в трёх цветах, но прежние слухи обещали четыре варианта для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Если это так, то к показанным трём оттенкам добавится ещё один — светло-серебристый, которого на снимках нет.

При этом данные источников расходятся. Ещё недавно сообщали о четырёх цветах без чёрного, а свежая утечка, наоборот, чёрный показывает. Такие нестыковки — норма для ранних сливов: образцы с заводов попадают в сеть партиями, и каждая партия отражает лишь часть будущей линейки.

То есть даже при подлинности фотографий перед нами, скорее всего, неполный набор цветов. Финальную палитру Apple раскроет только на официальной презентации, а до неё любые подсчёты остаются предварительными.

Насколько достоверна утечка цветов iPhone 18 Pro

Источник деталей не назван, но есть любопытная подсказка. Рядом лежат пакетики с лотком под SIM-карту, что намекает на происхождение образцов с китайских заводов. Сам по себе физический лоток для SIM ни о чём не говорит применительно — он остаётся в ряде стран, где eSIM пока не вытеснила привычную карту.

Насколько достоверна утечка цветов iPhone 18 Pro. Все цвета корпуса iPhone 18 Pro. Выбирайте любой. Фото.

Все цвета корпуса iPhone 18 Pro. Выбирайте любой

При детальном разборе снимков следов фотомонтажа не видно, а внутренние выступы корпуса отличаются от iPhone 17 Pro — значит, это не просто перекрашенная старая модель. Есть и слабое место: сам Lanzk раньше не сливал расцветки iPhone, хотя точно угадывал планы Apple по другим устройствам, включая MacBook Neo.

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Если вы присматриваетесь к будущему iPhone 18 Pro, эти кадры — повод осторожно прикинуть, какой цвет вам ближе, но не основание для решений. До анонса остаётся ещё много времени, палитра может расшириться или измениться, а оттенки на голых металлических рамках выглядят совсем не так, как на финальном смартфоне со стеклом и покрытием.

Владельцам нынешних iPhone 17 Pro и более старых моделей менять что-либо из-за этой утечки не нужно — это сигнал для тех, кто и так планирует обновление в 2026 году. Тем, кто копит на новый смартфон, разумнее ориентироваться на официальную презентацию, а не на цвет заготовки с завода.

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