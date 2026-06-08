Складной iPhone показали со всех сторон: появились самые подробные макеты iPhone Ultra

Складной iPhone обсуждают уже несколько лет, но до сих пор мы видели его только на размытых рендерах и грубых болванках. Теперь всё изменилось. Известный инсайдер Сонни Диксон опубликовал самые подробные макеты будущего устройства — и по ним можно понять почти всё. Ещё пару недель назад производитель чехлов раскрыл дизайн складного iPhone, а теперь подъехали свежие утечки от других инсайдеров. Размеры экранов, расположение камер, способ разблокировки и даже цвет. Спойлер: цвет, похоже, будет всего один.



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Как будет выглядеть первый складной iPhone

Сразу оговоримся: это макеты, а не рабочие устройства. Так называемые dummy units — это нефункциональные болванки, которые Apple и её подрядчики используют, чтобы определиться с финальной формой корпуса. Заодно по ним производители чехлов начинают делать аксессуары ещё до анонса. Поэтому новым макетам Диксона можно доверять: он не раз оказывался прав по части дизайна будущих гаджетов. Главная интрига складных смартфонов — это форм-фактор. И вот тут Apple идёт своим путём.

В развёрнутом виде iPhone Fold превращается в планшет с экраном около 7,8 дюйма. По площади это почти как iPad mini — только тоньше. Фронтальная камера спрятана не по центру, как вы привыкли, а в левом верхнем углу внутреннего дисплея. Решение спорное, но логичное: так камера меньше мешает контенту.

Внешний экран — примерно 5,5 дюйма. Когда устройство сложено, оно заметно ниже и шире обычного iPhone. Соотношение сторон ближе к 4:3, и в руке такой смартфон действительно напоминает паспорт — короткий и широкий. Если хотите подробностей, ранее в сеть слили все характеристики складного iPhone — от дизайна до цены.

Камер у складного iPhone будет четыре. Две фронталки на каждом экране и две основные камеры сзади. Для самого дорогого iPhone в линейке это звучит скромно — у Pro-моделей по три основных модуля с 2019 года. Но вспомните iPhone Air с единственной камерой. На его фоне две камеры — это уже шаг вперёд, а не назад.

Отдельно стоит сказать про сгиб. Главным козырем Apple в индустрии называют именно качество шарнира. По слухам, складка на экране будет почти незаметной — то, чего пока не добился ни один конкурент. А ещё в раскрытом виде устройство может оказаться рекордно тонким: около 4,5 мм. Для сравнения, нынешний рекордсмен — 13-дюймовый iPad Pro — имеет толщину 5,1 мм.

Почему iPhone Fold получит Touch ID вместо Face ID

А вот это решение многих удивит. Складной iPhone лишится Face ID. Вместо привычного сканера лица Apple встроит датчик отпечатка пальца в боковую кнопку. Тот самый Touch ID, который вы помните по iPhone SE и базовым iPad.

Причина чисто инженерная. Система TrueDepth, которая отвечает за Face ID, требует слишком много места по вертикали. В ультратонком складном корпусе её попросту некуда деть без ущерба для толщины. Так что Apple выбирает компромисс — и впервые за долгое время выпускает iPhone без распознавания лица.

Впрочем, отказ от Face ID — не единственный спорный момент: у складного iPhone уже нашлись и первые проблемы ещё до выхода.

В каких цветах выйдет складной iPhone

Самый неожиданный вывод из новых макетов касается цвета. Диксон считает, что iPhone Fold выйдет только в белом. Чёрной или другой расцветки на старте может и не быть. Раньше Марк Гурман из Bloomberg говорил про два варианта — чёрный и белый. Но новые данные намекают, что выбора у вас не будет вовсе. И это вполне в духе Apple.

Компания регулярно запускает новые продукты с минимумом расцветок, а уже потом расширяет палитру. Первые iPhone и iPad вообще не имели вариантов цвета — выбор появился только во втором поколении, у iPhone 3G и iPad 2. Обновлённый iPhone X в 2017 году вышел всего в двух цветах: серебристом и «серый космос». А свежий iPhone 17 Pro предлагается в трёх вариантах вместо четырёх у предшественника.

Так что единственный белый цвет на старте — это не баг, а вполне ожидаемая стратегия. Захотите чёрный — придётся подождать второго поколения. Хотите первыми узнавать все детали про складной iPhone? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Дата выхода складного iPhone и ожидаемая цена

Теперь о главном — когда и за сколько. Складной iPhone ждут в сентябре 2026 года вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Любопытно, что обычные iPhone 18 и iPhone 18e в этот раз отложат до весны 2027-го. То есть осенью Apple покажет только три самых дорогих смартфона — и складной станет звездой презентации.

С ценой всё печально. Аналитики сходятся на отметке от 1999 долларов за базовую версию. Это около 160 000 рублей по текущему курсу. А с учётом параллельного импорта и наценок в России ценник наверняка перевалит за 200 000 рублей. Старшие версии на 512 ГБ и 1 ТБ будут ещё дороже. Это самый дорогой iPhone в истории.

Есть и приятный момент. Apple сможет опереться на огромную библиотеку приложений для iPad. Большой внутренний экран складного iPhone отлично подойдёт для планшетных версий программ, так что софтом устройство будет обеспечено с первого дня.

Подведём итог. Перед нами уже почти готовый дизайн: паспортный формат, экран как у iPad mini внутри, Touch ID в кнопке, две камеры и единственный белый цвет. Революции в характеристиках не будет — но это первый складной iPhone, и одного этого хватит, чтобы за ним выстроилась очередь. А что думаете вы — взяли бы складной iPhone за такие деньги? Делитесь мнением в нашем чате в Telegram или МАКС.