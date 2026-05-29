Как оплатить Apple Music в России — подписка Эпл Мьюзик в 2026 году

В 2026 году оплатить Apple Music в России стало сложнее, потому что привычные способы оплаты для российских аккаунтов Apple больше не работают. Пополнить баланс Apple ID российского региона больше нельзя, а номер телефона больше нельзя привязать как способ оплаты. Поэтому для оформления подписки Apple Music теперь нужно сменить регион аккаунта Apple и пополнить баланс в валюте нового региона. Недавно я сменил регион Apple ID и поделился опытом, как это делать правильно — теперь расскажу подробнее про Apple Music.



Способы оплаты Apple Music после 1 апреля 2026 года

Оплатить Apple Music из России можно, но уже не теми способами, к которым пользователи привыкли раньше. С 1 апреля 2026 года обработка платежей для покупок и подписок в App Store в России больше недоступна. Это касается и действующих подписок: если на балансе аккаунта нет средств, продлить Apple Music для российского региона не получится.

У пользователей остается два основных способа оплачивать подписку Apple Music, но в обоих случаях сначала нужно сменить регион аккаунта Apple на другую страну.

Основные способы оплаты Apple Music:

купить подарочную карту Apple;

зарубежная банковская карта, если она у вас есть.

Самый удобный способ оплатить Apple Music после смены региона — использовать подарочную карту Apple в валюте новой страны. Это быстро, просто и подходит для продления подписки.

Баланс Apple ID можно использовать для оплаты приложений, подписок, музыки, iCloud+ и других сервисов Apple. Важно учитывать, что подарочные карты работают только в том регионе, для которого они выпущены, поэтому активировать их нужно на аккаунте с соответствующей страной.

Если у вас есть зарубежная банковская карта, ее можно добавить в Apple ID как способ оплаты и оплачивать подписку напрямую. При этом карта должна соответствовать выбранному региону аккаунта.

Для большинства пользователей самым удобным способом остаются подарочные карты Apple. Такой вариант проще в настройке, не требует постоянного доступа к иностранной банковской карте и подходит для продления подписки Apple Music. Кроме того, после 1 апреля именно этот способ чаще всего используют как основной инструмент пополнения Apple ID.

Какой регион выбрать для оплаты Apple Music

Пользователи из России для смены региона чаще всего выбирают США, Турцию или Казахстан. Для этих стран доступны подарочные карты, а после смены региона подписка Apple Music оплачивается уже в валюте нового аккаунта. Важно учитывать, что подарочные карты работают только в том регионе, для которого они выпущены. Если вы ещё не определились, почитайте наш разбор, какую страну выбрать при смене региона.

Цены на индивидуальную подписку Apple Music выглядят так:

США — 10,99 $ в месяц (примерно 795 ₽);

— 10,99 $ в месяц (примерно 795 ₽); Турция — 59,99 TL в месяц (примерно 96 ₽);

— 59,99 TL в месяц (примерно 96 ₽); Казахстан — 1 490 ₸ в месяц (примерно 229 ₽).

Цены в рублях указаны по курсу на момент публикации и могут меняться.

Для новых подписчиков Apple Music действует бесплатный пробный период, после чего начинается обычная ежемесячная оплата. Для подключения пробного периода на аккаунте нужно иметь сумму достаточную для оплаты подписки на месяц.

Американский App Store считается самым удобным по ассортименту приложений и сервисов. Но у этого региона есть важный нюанс: в США к цене может добавляться налог, поэтому на балансе лучше держать запас на 2-3 $ больше.

Турция — наименее стабильный вариант. На практике после смены региона у части пользователей появляется ошибка, при которой приложение «Музыка» не загружается и показывает ошибку сети. Нужно удалить приложение Apple Music с iPhone и установить его заново через App Store, но в некоторых случаях проблема остаётся.

Казахстан для пользователей из России выглядит самым привычным вариантом. Он отличается ценой подписки и валютой региона.

Как поменять регион аккаунта Apple

Чтобы сейчас оплатить Apple Music, нужно сменить регион аккаунта Apple на страну, для которой доступны подходящие способы оплаты. Если на вашем счёте остались деньги и регион не меняется, узнайте, что делать с остатком на балансе.

Перед сменой региона нужно:

Обнулить баланс аккаунта Apple ;

; Отменить все подписки и дождаться их окончания;

Удалить способы оплаты;

Выйти из «Семейного доступа».

Инструкция, как поменять регион аккаунта Apple:

Откройте «Настройки» на iPhone; Нажмите на своё имя; Перейдите в «Контент и покупки» — «Просмотреть»; При необходимости введите пароль Apple ID; Откройте раздел «Страна/регион»; Выберите нужный регион и подтвердите изменения.

При смене региона нужно указать адрес и другие данные для выбранной страны. Для удобства можно использовать генераторы адресов:

В способах оплаты выберите «Нет» или «None».

После этого аккаунт будет переведен на новый регион, и вы сможете использовать подходящий способ оплаты для оформления подписки Apple Music.

Как оплатить Apple Music подарочной картой Apple

Этот вариант подходит тем, у кого нет зарубежной банковской карты, но есть возможность сменить регион аккаунта Apple и пополнить баланс Apple ID в валюте новой страны.

Рассмотрим покупку подарочной карты App Store на примере сервиса Paytool:

Перейдите на сайт PayTool; Выберите нужный номинал подарочной карты; Перейдите в корзину; Подтвердите заказ; Укажите адрес электронной почты и выберите способ оплаты; Нажмите «Оплатить»; После оплаты код придёт на указанную почту.

Важно помнить, что подарочные карты работают только в том регионе, для которого они были выпущены. Поэтому регион аккаунта и подарочная карта должны совпадать.

Чтобы купить Apple Music, после покупки нужно активировать подарочную карту в App Store:

Откройте App Store и перейдите в свой профиль; Нажмите «Погасить подарочную карту или код»; Выберите «Ввести код вручную»; Скопируйте код из бота PayTool, вставьте его в поле и нажмите «Активировать».

После активации средства поступят на баланс Apple ID. Затем вы сможете использовать их для оплаты подписки Apple Music.

Как оформить подписку Apple Music на iPhone

После смены региона аккаунта Apple и пополнения баланса можно переходить к оформлению подписки Apple Music на iPhone.

Инструкция, как оформить подписку Apple Music:

Откройте приложение «Музыка» на iPhone; Нажмите на предложение с подпиской Apple Music; Выберите подходящий тариф; Подтвердите оформление подписки через Apple ID.

Если на аккаунте достаточно средств, оплата спишется с баланса автоматически. В дальнейшем подписка будет продлеваться каждый месяц автоматически. Для новых пользователей Apple Music доступен пробный период, после которого начинается стандартная ежемесячная оплата.

Оплата Apple Music зарубежной банковской картой

Если у вас есть карта иностранного банка, оплатить Apple Music будет проще. После смены региона карту нужно добавить в Apple ID как способ оплаты и использовать для оформления подписки напрямую, карта банка должна подходить под выбранный регион.

Вывод

Оплатить Apple Music в России можно, но привычные способы для российских аккаунтов Apple больше не подходят. Поэтому для оформления или продления подписки теперь нужно сменить регион Apple ID и выбрать новый способ оплаты.

Самыми популярными регионами остаются США, Турция и Казахстан. Для большинства пользователей самым удобным вариантом будут подарочные карты Apple, потому что они позволяют пополнить баланс Apple ID и оплачивать подписку без зарубежной банковской карты. Если такая карта у вас есть, её тоже можно использовать после смены региона.

Главное перед сменой региона — подготовить аккаунт: обнулить баланс, отменить подписки, удалить старые способы оплаты и указать данные новой страны. После этого вы сможете оформить Apple Music и дальше продлевать подписку в валюте выбранного региона.