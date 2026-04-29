Что будет, если сменить регион в App Store: проверил на себе

Казалось бы: зашёл в настройки, переключил страну — и вот тебе весь мировой App Store. На деле всё оказалось куда веселее. Оказывается, бездумно менять регион в App Store точно не стоит, ведь это влечет за собой весьма неприятные последствия и серьезную головную боль. Рассказываю, к чему привела смена региона и почему теперь приходится жонглировать двумя аккаунтами. Если вы тоже задумывались о том, как изменить регион Apple ID на iPhone, эта история будет полезна.



Зачем менять регион App Store на iPhone

Идея лежала на поверхности. В российском App Store нельзя нормально оплачивать подписки: карты не привязываются, Apple Pay не работает, а пополнять баланс со счета мобильного телефона больше нельзя. Можно, конечно, купить подарочную карту на 500 рублей за 8 тысяч, но как-то это мне кажется полной ерундой. Хочешь подписку на iCloud+ или Apple Music — плати. А платить нечем.

Логичное решение: сменить регион на американский или любой другой. Там и подписки оформляются без проблем, и выбор приложений вроде бы шире. Звучит как план без изъянов. Но это только на первый взгляд.

Кстати, перед тем как менять страну, стоит разобраться, какую страну выбрать при смене региона: США и Турция дают совершенно разные условия.

Какие приложения исчезают после смены страны в App Store

Первое, что бросилось в глаза после переключения на американский App Store: часть привычных приложений просто исчезла. Не удалилась с телефона, нет. Но обновить их стало невозможно, а найти в магазине — тем более.

Банковские приложения — главная боль. Сбербанк, Т-Банк, Альфа-Банк и остальные появляются под изменёнными названиями исключительно в российском сторе. Прямая ссылка тоже не помогает. Следовательно, скачать свежую версию банковского клиента не получается.

МАКСа в американском App Store тоже нет. Мессенджер от VK работает только для российского и нескольких других регионов. Если вы им пользуетесь, после смены страны обновления прилетать перестанут. То же самое касается ряда других отечественных сервисов: Госуслуги, приложения операторов связи, отдельные стриминги.

Приложения, которых нет в российском App Store

Окей, вернуться обратно? Не так быстро. В российском магазине приложений свои проблемы. Здесь нет ChatGPT, Gemini, Copilot и десятков других нейросетевых приложений. Нет Spark, нет многих утилит, к которым успеваешь привыкнуть.

Получается парадокс: в одном магазине нет российских приложений, в другом — международных. Идеального региона не существует. Бывает, что при попытке переключиться обратно возникают ошибки. Если столкнулись с такой ситуацией, почитайте, что делать, когда не получается сменить регион.

Два Apple ID на одном iPhone

Выход нашёлся, но элегантным его не назовёшь. Я завёл два Apple ID. Один — с американским регионом. Он стоит как основной для iCloud: на нём висят подписки, хранилище, синхронизация. Оплачивать всё через американский аккаунт получается без проблем благодаря Сбербанку.

Второй Apple ID — российский. Он нужен исключительно для загрузки приложений, которых нет в американском сторе. Банки, МАКС, Госуслуги — всё качается оттуда.

На практике это выглядит так: когда нужно скачать или обновить российское приложение, захожу в App Store, выхожу из американского аккаунта, вхожу в российский, качаю, возвращаюсь обратно. Процедура занимает пару минут, но делать её приходится несколько раз в неделю. Учтите: если в вашей семейной группе есть дети, смена региона с семейным доступом добавит ещё больше нюансов.

Стоит ли менять регион App Store в 2026 году

Однозначного ответа нет. Всё зависит от того, какими сервисами вы пользуетесь. Если подписки Apple для вас важнее банковских приложений на iPhone, иностранный регион — рабочий вариант. Оплата проходит, iCloud работает, Apple Music играет.

Если же вы активно пользуетесь российскими приложениями и при этом хотите иметь доступ к ChatGPT и другим нейросетям, готовьтесь жонглировать аккаунтами. Это неудобно. Это раздражает. Но альтернатив пока нет.

Apple могла бы решить проблему, разрешив устанавливать приложения из разных регионов на один аккаунт. Или хотя бы вернуть нормальную оплату в российский App Store. Но пока ни того, ни другого не предвидится, приходится выкручиваться самостоятельно.

Мой совет: если решитесь на смену региона, заведите второй Apple ID заранее. Настройте его, привяжите к нужной стране, скачайте всё необходимое. И только потом переключайте основной аккаунт. Так хотя бы не окажетесь в ситуации, когда банк нужен прямо сейчас, а скачать его неоткуда.