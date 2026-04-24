Почему AirPods не умеют воспроизводить lossless по Bluetooth — и Apple не собирается это менять

Вице-президент Apple, отвечающий за Apple Music Оливер Шуссер дал большое интервью, в котором подробно объяснил ключевые стратегические решения сервиса. Почему Apple осознанно поставила пространственное аудио выше lossless-качества и ужесточает борьбу с ИИ-контентом. Именно пространственный звук стал главной фишкой AirPods Pro 3 и других наушников Apple. Разбираемся, что всё это значит для обычного подписчика.



Почему lossless не работает в AirPods через Bluetooth

Apple Music поддерживает и lossless (формат без потери качества), и пространственное аудио. Но приоритет компания отдала именно пространственному звуку, и Шуссер объяснил почему.

Первая причина — техническая. Lossless невозможно через Bluetooth, а значит, владельцы AirPods и большинства беспроводных наушников физически не услышат разницу. Для lossless нужно проводное подключение, которым мало кто пользуется в повседневной жизни.

Вторая причина — восприятие. Даже эксперты с трудом отличают lossless от обычного сжатого аудио в слепых тестах. А пространственное аудио даёт эффект, который замечает каждый: звук окружает со всех сторон, а не звучит «плоско» из двух точек.

Ради этого Apple пошла на серьёзные вложения: компания помогала переоборудовать студии звукозаписи по всему миру и обучала звукоинженеров работе с пространственным форматом. Результат, по словам Шуссера, впечатляет: более 90% популярных треков уже доступны в пространственном аудио, и более 90% слушателей пользуются этим форматом.

Для владельцев AirPods Pro или AirPods Max это хорошая новость — именно их наушники раскрывают пространственный звук лучше всего. Кстати, уже появились подробности о новых AirPods Pro 2026 года с камерами и управлением жестами. А вот гнаться за lossless без проводных наушников с хорошим ЦАП (цифро-аналоговым преобразователем) особого смысла нет.

Отличия Apple Music от Spotify в подборе музыки

В эпоху, когда Spotify активно продвигает алгоритмические плейлисты, Apple Music делает ставку на живых редакторов. Шуссер рассказал, что внутри компании даже перестали использовать слово «радио» — вместо этого платформу позиционируют как пространство для самовыражения артистов, где ключевую роль играют кураторы вроде известного музыкального журналиста Зейна Лоу.

Ручная проверка текстов песен — ещё одно отличие: в отличие от конкурентов, которые привлекают сторонних подрядчиков, Apple содержит собственную команду, которая вручную проверяет слова и синхронизирует их с музыкой вплоть до каждого слова.

На практике это проявляется в качестве функции караоке-текстов (Apple Music Sing) и в том, что плейлисты Apple Music часто воспринимаются как более «авторские». Нравится подход Apple или нет — вопрос вкуса, но разница заметна.

Музыка в Apple Music, которую создают нейросети

Одна из самых неожиданных цифр интервью: около трети всех новых треков, загружаемых на стриминговые платформы, полностью сгенерированы нейросетями. Однако реальная доля прослушиваний такой музыки на Apple Music составляет менее 0,5%.

Главная угроза, по словам Шуссера, не сами ИИ-треки, а мошенничество — накрутка прослушиваний ботами, которая отбирает деньги у реальных музыкантов. Для борьбы с этим Apple приняла конкретные меры:

С февраля 2024 года штрафы за накрутку прослушиваний удвоены

Введена система обязательной маркировки: дистрибьюторы должны указывать, использовался ли ИИ при создании музыки, обложки, текста или видео

Apple не запрещает ИИ-музыку как таковую, но жёстко следит за тем, чтобы она не подрывала экономику платформы.

Чем Apple Music лучше других стриминговых сервисов

Если вы уже подписаны на Apple Music и слушаете музыку через AirPods, главный практический вывод — пространственное аудио заслуживает внимания больше, чем lossless. Убедитесь, что эта функция включена в настройках, и попробуйте послушать знакомые треки в новом формате.

Если вы выбираете между Apple Music и Spotify, ключевое отличие не в каталоге (он практически одинаковый), а в философии: Apple делает ставку на качество звука и редакцию, Spotify — на алгоритмы и бесплатный вход. Бесплатного Apple Music не будет — это осознанная позиция, а не временное решение. Тем, кто выбирает между флагманскими наушниками, поможет сравнение AirPods Max и Pro 3 — там разобраны все отличия.

А вот тем, кто надеялся на революцию в lossless-прослушивании через беспроводные наушники, пока ждать нечего — физические ограничения Bluetooth никуда не делись, и Apple это прекрасно понимает.